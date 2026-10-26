कोर्ट पर भारत-अमेरिकी जोड़ी का तहलका, अल्माटी ओपन जीतकर यूकी भांबरी ने रचा नया इतिहास

भारत के यूकी भांबरी और अमेरिका के रयान सेगरमन की जोड़ी ने रविवार को एटीपी 250 अल्माटी ओपन में पुरुष युगल (डबल्स) का खिताब अपने नाम कर लिया. अल्माटी एरिना में खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में इस भारत-अमेरिकी जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया के लुकास मिडलर और नील ओबरलाइटनर को 7-6(3), 6-7(1), [10-2] से हराकर ट्रॉफी उठाई. यह खिताब यूकी भांबरी के करियर का पांचवां एटीपी टूर डबल्स क्राउन था.
मैच का पहला सेट काफी कड़ा और बराबरी का रहा, जिसमें दोनों टीमों ने अपनी सर्विस पर मजबूत पकड़ बनाए रखी. पहले सेट का फैसला टाई-ब्रेक में हुआ, जहां भांबरी और सेगरमन ने 7-3 से बाजी मारी. इसके बाद दूसरे सेट में ऑस्ट्रियाई जोड़ी ने जोरदार वापसी की और टाई-ब्रेक को 7-1 से जीतकर मैच को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया. हालांकि, निर्णायक मैच टाई-ब्रेक की शुरुआत से ही भांबरी और सेगरमन ने अपना दबदबा बनाया और 10-2 से एकतरफा जीत दर्ज करते हुए खिताब पर कब्जा जमा लिया.
मैच के अहम आंकड़े क्या रहे?
यह खिताबी मुकाबला कुल 1 घंटे और 26 मिनट तक चला. इस पूरे मैच के दौरान भारत-अमेरिकी जोड़ी ने शानदार सर्विस का प्रदर्शन करते हुए 6 एस (Aces) लगाए और केवल 1 डबल फॉल्ट किया. वहीं, उनकी विरोधी ऑस्ट्रियाई जोड़ी ने मैच में 3 एस लगाए और 1 डबल फॉल्ट दर्ज किया.
मास्टर्स 1000 में यूकी भांबरी का प्रदर्शन कैसा रहा?
इससे पहले मार्च में भांबरी ने इंडियन वेल्स में अपने करियर के पहले एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा था. इसके अलावा, वह 2025 में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन सहित कई मास्टर्स 1000 टूर्नामेंटों के डबल्स क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचे हैं.
रैंकिंग में यूकी भांबरी ने क्या नया मुकाम हासिल किया?
फरवरी के महीने में यूकी भांबरी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ एटीपी डबल्स रैंकिंग विश्व नंबर 20 पर पहुंचे थे. इस मुकाम को हासिल करने के साथ ही वह रोहन बोपन्ना के बाद एटीपी की शीर्ष-20 पुरुष डबल्स रैंकिंग में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे.
यूकी भांबरी के बड़े मील के पत्थर कौन-से रहे?
यूकी भांबरी 2025 के सीजन से ही लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. 2025 में उन्होंने न्यूजीलैंड के माईकल वीनस के साथ मिलकर यूएस ओपन के डबल्स सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. हालांकि, वहां उन्हें ब्रिटेन की जोड़ी जो सालिस्बरी और नील स्कुपस्की से एक सेट और ब्रेक की बढ़त बनाने के बावजूद कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद मार्च 2025 में भांबरी ने ऑस्ट्रेलिया के अलेक्सी पोपिरिन के साथ जोड़ी बनाकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप में अपना पहला एटीपी 500 डबल्स खिताब भी जीता था.