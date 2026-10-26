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कोर्ट पर भारत-अमेरिकी जोड़ी का तहलका, अल्माटी ओपन जीतकर यूकी भांबरी ने रचा नया इतिहास

यूकी भांबरी और रयान सेगरमन ने ऑस्ट्रियाई जोड़ी को हराकर एटीपी 250 अल्माटी ओपन का डबल्स खिताब अपने नाम किया. मैच के रोमांचक स्कोरकार्ड और यूकी भांबरी के करियर की इस बड़ी उपलब्धि के बारे में जानें.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 26, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 11:12 PM IST
कोर्ट पर भारत-अमेरिकी जोड़ी का तहलका, अल्माटी ओपन जीतकर यूकी भांबरी ने रचा नया इतिहास
Image Credit: अमेरिका के रयान सेगरमन और भारत के यूकी भांबरी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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