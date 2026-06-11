FIFA World Cup 2026 से पहले 'Z' से जुड़ने की होड़, महिंद्रा, एप्पल समेत एक दर्जन से ज्यादा ब्रांड बने पार्टनर

मुंबई: भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टीवी प्रसारण और डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग के अधिकार जी एंटरटेनमेंट के पास है. इस खास स्पोर्ट्स इवेंट के सभी मैच भारतीय दर्शक टीवी पर जी के नए स्पोर्ट्स चैनल्स पर देख पाएंगे. इस आयोजन का प्रसारण ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर भी लाइव देखा जा सकेगा. देश की टॉप कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी ज़ी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Z) ने ऑटो, एफएमसीजी, बीएफएसआई, बेवरेजेज, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल समेत कई प्रमुख श्रेणियों के 12 से अधिक ब्रांडों के साथ साझेदारी की है.
दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए ज़ी से जुड़े प्रायोजकों की सूची में महिंद्रा को-प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुआ है. वहीं डियाजियो को-पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में सामने आया है. इनके अलावा एप्पल, पर्नोड रिकार्ड और मोंडेलेज जैसे कई बड़े ब्रांड भी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर Z के साथ जुड़े हैं.
Z को दुनियाभर के बड़े ब्रांड्स की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. 12 से अधिक पार्टनर जुड़ चुके हैं, अन्य ब्रांड्स के साथ बातचीत जारी है. इस हिसाब से ‘Z’ ने FIFA World Cup 2026 से पहले मजबूत व्यावसायिक स्थिति दर्ज कराई है.
कंपनी के Unite8 Sports ब्रांड के बैनर तले आने वाले स्पोर्ट्स चैनलों का पोर्टफोलियो और उसका मजबूत डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म Zee 5 मिलकर दर्शकों को अभूतपूर्व रोमांच का अनुभव कराने के लिए तैयार हैं. Z का दावा है कि उसने अपने डिजिटल और ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स को बड़े लेवल पर अपग्रेड किया है ताकि दर्शकों को बेहतर और बिना किसी रुकावट के मैच देखने का रोमांचकारी अनुभव मिल सके.
दरअसल फीफा वर्ल्ड कप के दौरान करोड़ों दर्शकों के एक साथ जुड़ने की संभावना को देखते हुए तकनीकी ढांचे को काफी मजबूत बनाया गया है. खासकर Zee5 और Unite8 Sports प्लेटफॉर्म्स को इस तरह तैयार किया गया है कि भारी ट्रैफिक के बावजूद स्ट्रीमिंग प्रभावित न हो. इसके साथ ही रियल टाइम मॉनिटरिंग और एडवांस ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम के जरिए किसी भी तकनीकी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकेगा.
लीनियर, डिजिटल, CTV, सोशल और ऑन-ग्राउंड इंटीग्रेशन के लिए तैयार किए गए विशेष पैकेजों के जरिए तमाम ब्रांड्स को अभूतपूर्व स्तर तक अपनी पहुंच बढ़ाने के साथ फुटबॉल को लेकर क्रेजी फैंस तक पहुंचने का मौका मिलेगा. Zee 5 और Unite8 Sports ने एक मल्टी-प्लेटफॉर्म रणनीति तैयार की है, जिससे ज़ी से जुड़े पार्टनर्स पूरी फैन जर्नी का हिस्सा बन सकेंगे. इसमें लाइव मैचों और स्टूडियो प्रोग्रामिंग के दौरान ऑन-एयर इंटीग्रेशन, डिजिटल-फर्स्ट इनोवेशन, फैंस की कहानियों पर आधारित स्टोरीटेलिंग और प्रमुख बाजारों में ऑन-ग्राउंड एक्टिवेशन शामिल किया गया है.
Unite8 Sports और Zee 5 के ज्वाइंट वेंचर का लाभ उठाकर बड़े ब्रांड्स सभी प्लेटफॉर्म्स पर छा सकते हैं. तैयारियों की बात करें तो Z से जुड़े स्पॉन्सर्स की विजिबिलिटी बढ़ेगी. दर्शकों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होने के साथ, उनके एंगेजमेंट में इजाफा होगा. ये रणनीति विज्ञापनदाताओं को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच बनाने का मौका देगी. इस रणनीति से विज्ञापनदाताओं को उनके खास कमर्शियल गोल पूरा करने के लिए टारगेट ऑडियंस तक पहुंच बनाने के साथ स्पेशल कैंपेन तैयार करने का मौका भी मिलेगा.
इन्हीं साझेदारियों के बारे में Z के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संदीप मेहरोत्रा ने कहा, 'विभिन्न श्रेणियों के ब्रांड्स से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जो भारत में फुटबॉल और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अपार संभावनाओं को दिखाती है. हमारे लीनियर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मजबूत क्षमताओं का लाभ उठाते हुए हमने विज्ञापनदाताओं के लिए एक बेजोड़ पेशकश तैयार की है, जिससे वो सर्च से लेकर एंगेजमेंट तक की पूरी फैन जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं. हमारा मॉडल बेहतर ब्रांड रिकॉल और ऐसे कैलकुलेटेड नतीजे देने पर फोकस्ड है. हमें भरोसा है कि ‘Z’ पर प्रसारित होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2026, देश में स्पोर्ट्स मोनेटाइजेशन का नया मानक स्थापित करेगा.'
ऑटो, एफएमसीजी, बीएफएसआई, बेवरेज, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल और अन्य कई श्रेणियों से जुड़े ब्रांड्स के साथ Z की सक्रिय रूप से बातचीत चल रही है. सबसे मजबूत विज्ञापनदाता समूह के साथ ‘Z’, फीफा वर्ल्ड कप 2026 को दर्शकों और ब्रैंड पार्टनर्स के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन कराने के लिए तैयार है. कंपनी फुटबॉल की पहुंच को और बढ़ाने तथा प्रशंसकों के देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है.