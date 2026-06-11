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FIFA World Cup 2026 से पहले 'Z' से जुड़ने की होड़, महिंद्रा, एप्पल समेत एक दर्जन से ज्यादा ब्रांड बने पार्टनर

FIFA World Cup 2026 के प्रसारण के लिए ‘Z’ को विज्ञापनदाताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. महिंद्रा, डियाजियो, एप्पल, पर्नोड रिकार्ड और मोंडेलेज समेत 12 से अधिक प्रमुख ब्रांड्स ‘Z’ के साथ लीनियर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 11, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:49 PM IST
FIFA World Cup 2026 से पहले 'Z' से जुड़ने की होड़, महिंद्रा, एप्पल समेत एक दर्जन से ज्यादा ब्रांड बने पार्टनर
Image Credit: ai photo

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