FIFA World Cup 2026 से पहले 'Z' से जुड़ने की होड़, महिंद्रा, एप्पल समेत एक दर्जन से ज्यादा ब्रांड बने पार्टनर

इन्हीं साझेदारियों के बारे में Z के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संदीप मेहरोत्रा ने कहा, 'विभिन्न श्रेणियों के ब्रांड्स से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जो भारत में फुटबॉल और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अपार संभावनाओं को दिखाती है. हमारे लीनियर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मजबूत क्षमताओं का लाभ उठाते हुए हमने विज्ञापनदाताओं के लिए एक बेजोड़ पेशकश तैयार की है, जिससे वो सर्च से लेकर एंगेजमेंट तक की पूरी फैन जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं. हमारा मॉडल बेहतर ब्रांड रिकॉल और ऐसे कैलकुलेटेड नतीजे देने पर फोकस्ड है. हमें भरोसा है कि ‘Z’ पर प्रसारित होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2026, देश में स्पोर्ट्स मोनेटाइजेशन का नया मानक स्थापित करेगा.'