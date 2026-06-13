Fifa world cup 2026: जैसे-जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फीवर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, वैसे-वैसे करोड़ों फुटबॉल फैंस को खेल मुकाबलों का सजीव प्रसारण यानी लाइव टेलीकॉस्ट दिखाने के लिए लीडिंग कंटेंट और टेक्नोलॉजी पावरहाउस Zee Entertainment Enterprises Ltd. (Z) ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है. इस तरह Z अपने सभी प्लेटफॉर्म पर बेजोड़ व्यूइंग एक्सपीरियंस देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर दर्शकों को फुटबॉल के इस महाआयोजन के पल-पल के रोमांच से रूबरू करा रहा है.
कंपनी ने अपनी हाइटेक टेक्नोलॉजी, बेहतर प्लेटफॉर्म रेजिलिएंस और मजबूत कंटेंट प्रोटेक्शन के लिए कई एहतियाती उपाय करते हुए अपने सिस्टम को मजबूत किया है, ताकि करोड़ों दर्शक लीनियर और डिजिटल प्लेटफॉर्म Zee 5 और Unite8 Sports दोनों पर बिना रुकावट और बिना रुकावट व्यूइंग एक्सपीरियंस महसूस कर सकें.
कंपनी के डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म- Zee 5 ने टूर्नामेंट के दौरान उम्मीद से ज़्यादा व्यूअरशिप को सपोर्ट करने के लिए बड़े टेक्नोलॉजी अपग्रेड किए हैं. इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़े पैमाने पर यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है. इसके मैकेनिज्म में कई लेयर की रेसिलिएंसी और फॉलबैक मैकेनिज्म के साथ-साथ बेहतर ऑब्ज़र्वेबिलिटी भी शामिल है, ताकि हाई रिलायबिलिटी सुनिश्चित हो सके. कई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के साथ, Zee 5 पीक ट्रैफिक के समय बिना रुकावट स्ट्रीमिंग सुनिश्चित करेगा, जिससे भारत में मौजूद सभी यूजर्स को हाई-क्वालिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा.
Z ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम स्पोर्ट्स कंटेंट को सुरक्षित रखने के लिए एक और एहतियाती कदम उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ फेवरेबल डायनामिक इंजंक्शन भी हासिल किया है.
ये कदम कंपनी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) और रेगुलेटर्स को मिरर और प्रॉक्सी वेबसाइटों को तुरंत ब्लॉक करने का निर्देश देकर रियल टाइम में गैर-कानूनी स्ट्रीमिंग से निपटने में मदद करता है, जिससे यह तय होगा कि दर्शक सही प्लेटफॉर्म के जरिए ही FIFA का कंटेंट एक्सेस कर सकेंगे.
प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजिकल तैयारी पर प्रतिक्रिया देते हुए, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, ‘Z’ ने एक फ्यूचर-रेडी सिस्टम बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं, जो लाखों फैंस को बेहतर व्यूअर एक्सपीरियंस देने के लिए स्टेबिलिटी और स्पीड को प्रायोरिटी देते हैं. FIFA वर्ल्ड कप 2026 के स्केल वाले ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट के लिए एडवांस्ड इंजीनियरिंग और डीप ऑपरेशनल डिसिप्लिन की जरूरत होती है. हमारी तैयारी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन्स में फोकस्ड एग्जीक्यूशन को दिखाती है ताकि पीक कंकरेंसी यानी अधिकतम ट्रैफिक होने पर भी हमारे दर्शकों को बिना रुकावट सर्विस मिल सकेगी. हमारी रणनीति, हमें लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग में नए बेंचमार्क सेट करने में मददगार है, इसके साथ ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि व्यूअर्स को एक बिना किसी रुकावट या बाधा के वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस मिले.'
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के साथ, कंपनी कानूनी सेफगार्ड्स को प्लेटफॉर्म स्केलेबिलिटी और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के साथ मिलाकर भारत में लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए नए बेंचमार्क सेट कर रही है. कम समय में, ‘Z’ ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी काम किया है कि फुटबॉल फैंस के पास आने वाले वर्ल्ड कप के सभी LIVE एक्शन और मोमेंट्स का भरपूर मजा उठाने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म हो. कंपनी की एंड-टू-एंड तैयारी दुनिया के सबसे मशहूर स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक के लिए एक सुरक्षित और इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के उसके कमिटमेंट को दिखाती है. कंपनी के ये एहतियाती फैसले देश भर में LIVE स्पोर्ट्स के लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के तौर पर उसकी पोजिशन को मजबूत करती है.