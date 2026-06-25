Zee Network Share Record FIFA World Cup 2026: अगर आप भी इन दिनों टीवी या मोबाइल पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों का लुत्फ उठा रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी और दिलचस्प खबर है. मनोरंजन और टेक्नोलॉजी की दुनिया की दिग्गज कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee) ने व्यूअरशिप यानी टीवी देखने वाले दर्शकों के मामले में एक नया इतिहास रच दिया है. कंपनी ने साल 2026 के 24वें हफ्ते में 20% का रिकॉर्ड नेटवर्क शेयर हासिल किया है. पिछले करीब 8 सालों में जी नेटवर्क का यह अब तक का सबसे शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन है.
ZEE नेटवर्क को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने के पीछे कंपनी के शानदार एंटरटेनमेंट शो तो हैं ही, लेकिन असली 'गेम चेंजर' साबित हुआ है नया स्पोर्ट्स चैनल Unite8 Sports. इन दिनों चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लाइव मैचों की बदौलत इस स्पोर्ट्स चैनल ने देश में तहलका मचा दिया है. वर्ल्ड कप के चलते चैनल से 6 करोड़ नए दर्शक जुड़े हैं. इसके साथ ही ZEE का यह स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो देश का दूसरा सबसे बड़ा लीनियर स्पोर्ट्स नेटवर्क बनकर उभरा है.
दरअसल, फुटबॉल फैंस को लुभाने के लिए कंपनी ने कई खास इंतजाम किए हैं, जैसे अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री, दिग्गजों द्वारा मैच का खास विश्लेषण और फुटबॉल से जुड़े मजेदार शो. इन सभी पहलों की वजह से 'Unite8 Sports 2' भारत के सभी इंग्लिश स्पोर्ट्स चैनलों को पछाड़कर नंबर-1 की गद्दी पर काबिज हो गया है.
1 जून 2026 से लेकर अब तक टीवी चैनलों, Zee5 ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर ZEE के स्पोर्ट्स कंटेंट को 300 मिलियन (30 करोड़) से ज्यादा यूनिक लोगों ने देखा है. खास बात यह है कि साल 2022 में हुए पिछले फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले इस बार इसी अवधि में ZEE के टीवी चैनलों पर लाइव मैच देखने वाले लोगों की संख्या 17% ज्यादा रही है. इस आंकड़े से साफ है कि टीवी स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन, ZEE नेटवर्क ने खेल और मनोरंजन के मामले में खुद को दर्शकों की पहली पसंद बना लिया है.
इस शानदार कामयाबी पर ZEE एंटरटेनमेंट के 'Unite8 Sports' के चीफ बिजनेस ऑफिसर भावेश जनवलेकर ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा, 'हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 को मिला यह जबरदस्त रिस्पॉन्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है. अब जैसे-जैसे वर्ल्ड कप अपने सबसे रोमांचक मोड़ (लाइव नॉकआउट मुकाबलों) की ओर बढ़ रहा है, हम दर्शकों को बांधे रखने के लिए और भी नए और दिलचस्प प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं. हमारा लक्ष्य देश में खेल देखने के अंदाज को पूरी तरह से बदलना है.'