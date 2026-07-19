/फीफा प्रेसिडेंट के संदेश के बाद ZEE के CEO पुनीत गोयनका का भावुक लेटर, बोले- एक दिन भारत भी खेलेगा वर्ल्ड कप

Punit Goenka Letter to FIFA President: फीफा वर्ल्ड कप 2026 आखिरी पड़ाव पर है. आज रात 12 बजकर 30 मिनट पर स्पेन बनाम अर्जेंटीना के बीच ऐतिहासिक फाइनल होने वाला है. इस मैच को लेकर भारत में जबरदस्त रोमांच है. इस रोमांच के बीच फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो के विशेष संदेश के बाद अब जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पुनीत गोयनका ने पूरी फीफा फैमिली, दर्शकों और अपनी टीम 'Z' के लिए एक बेहद खास लेटर जारी किया है.
इस लेटर में पुनीत गोयनका ने भारत में फुटबॉल को घर-घर पहुंचाने के सफर के बारे में बात की और फीफा अध्यक्ष का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने भरोसा जताया कि एक दिन भारतीय टीम भी वर्ल्ड कप के मैदान पर उतरेगी.
पुनीत गोयनका ने अपने लेटर में लिखा, 'पूरी "Z" फैमिली की तरफ से, मैं फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो और उनकी पूरी टीम को उनके भरोसे और साथ के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं. हमारा यह साथ भारत में फुटबॉल को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत बड़ा कदम है. हम सबने मिलकर फुटबॉल को भारत के खेल जगत का एक जरूरी हिस्सा बना दिया है. एक टीम के रूप में, हमने फुटबॉल को भारत की खेल संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.'
पुनीत गोयनका ने फीफा के साथ साझेदारी को लेकर कहा, 'आगे देखते हुए, मैं एक लंबी और मजबूत साझेदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराना चाहता हूं. हमने साथ मिलकर इस शानदार सफर की शुरुआत ही की है और हम आगे आने वाले कई अहम पड़ावों को लेकर उत्साहित हैं.'
पुनीत गोयनका ने अपने पत्र में लिखा, 'मैं उन सभी प्रस्तोताओं (प्रेजेंटर्स) और फुटबॉल विशेषज्ञों का भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने गहन विश्लेषण और शानदार जानकारी से दर्शकों के अनुभव को और समृद्ध बनाया. उनके निरंतर सहयोग ने हमें देश के हर कोने तक फुटबॉल की पहुंच बढ़ाने में मदद की.'
जी (Zee) के CEO ने इस सफल सफर के लिए देश के करोड़ों फुटबॉल फैंस और बिजनेस पार्टनर्स की भूमिका को भी सराहा. उन्होंने कहा, 'मैं देश भर के अपने दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. खेल के प्रति आपके उत्साह और प्यार ने हमें हर कदम पर प्रेरित किया है.'
बिजनेस पार्टनर्स के लिए उन्होंने लिखा, 'हमारे विज्ञापनदाताओं, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद, जिनके भरोसे ने इस विजन को हकीकत में बदला. साथ ही बेहतरीन विश्लेषण देने वाले फुटबॉल एक्सपर्ट्स का भी शुक्रिया.'
चिट्ठी के आखिर में पुनीत गोयनका ने देश के सामने एक बड़ा भरोसा जताया. भारत में फुटबॉल के भविष्य पर बात करते हुए उन्होंने लिखा, 'यह तो बस एक शानदार शुरुआत है. अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है. भारत में फुटबॉल का सफर अभी शुरू ही हुआ है. हम आने वाली पीढ़ी को इस खेल के लिए प्रेरित करते रहेंगे और एक दिन हम उस पल का जश्न भी मनाएंगे, जब हमारी भारतीय टीम शान से फीफा वर्ल्ड कप के मंच पर खेल रही होगी.'
इससे पहले 18 जुलाई को फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने अपने विशेष संदेश में भारत में फुटबॉल के प्रचार-प्रसार के लिए जी (Zee) नेटवर्क के प्रयासों की जमकर तारीफ की थी. उन्होंने जी टीवी को एक शानदार और मूल्यवान पार्टनर बताते हुए कहा कि नेटवर्क ने भारत के कोने-कोने में फुटबॉल के जुनून और खेल की भावना को दर्शकों तक पहुंचाने में अद्भुत भूमिका निभाई है. इन्फेंटिनो ने जी के साथ इस रणनीतिक साझेदारी को एक मील का पत्थर बताया, जिसने भारतीय खेल संस्कृति में फुटबॉल को एक नया और मजबूत स्थान दिया है. उन्होंने इस सफर की सराहना करते हुए भविष्य में भी जी नेटवर्क के साथ इस मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी को जारी रखने की बात कही थी.