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फीफा प्रेसिडेंट के संदेश के बाद ZEE के CEO पुनीत गोयनका का भावुक लेटर, बोले- एक दिन भारत भी खेलेगा वर्ल्ड कप

Punit Goenka Letter to FIFA: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से ठीक पहले फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने जी टीवी के लिए एक खास संदेश भेजा था. इसके जवाब में अब जी (ZEE) के CEO पुनीत गोयनका ने पूरी फीफा टीम, दर्शकों और अपने एम्प्लॉयी के लिए एक बेहद खास लेटर लिखा है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 19, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:54 PM IST
फीफा प्रेसिडेंट के संदेश के बाद ZEE के CEO पुनीत गोयनका का भावुक लेटर, बोले- एक दिन भारत भी खेलेगा वर्ल्ड कप
Image Credit: बाएं पुनीत गोयकना और दाएं फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो (डिजाइन फोटो)

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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