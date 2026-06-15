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'Z' पर फैंस ने बिताए औसतन 190 मिनट, ओपनिंग वीकेंड में टूटा रिकॉर्ड, व्यूअर्स की संख्या 100 मिलियन के पार

जी एंटरटेनमेंट ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले वीकेंड पर 10 करोड़ से अधिक दर्शकों के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. जी5 और Unite8 स्पोर्ट्स की रिकॉर्ड तोड़ पहुंच और दर्शकों के जबरदस्त जुड़ाव की पूरी कहानी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 15, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:16 PM IST
'Z' पर फैंस ने बिताए औसतन 190 मिनट, ओपनिंग वीकेंड में टूटा रिकॉर्ड, व्यूअर्स की संख्या 100 मिलियन के पार
Image Credit: &#039;Z&#039; पर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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