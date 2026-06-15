देशभर में फुटबॉल के जादू को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए अग्रणी कंटेंट और टेक्नोलॉजी पावरहाउस जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ('Z') ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शानदार शुरुआत की है. कंपनी ने अपने डिजिटल, लीनियर और सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ओपनिंग वीकेंड पर 10 करोड़ (100 मिलियन) से अधिक दर्शकों का मनोरंजन किया. कंपनी के डिजिटल स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म जी5 (ZEE5) ने ओपनिंग वीकेंड पर लगभग 60 लाख (6 मिलियन) दर्शक जुटाए.
यह संख्या प्लेटफॉर्म पर फीफा कंटेंट के लिए मजबूत जुड़ाव को दर्शाती है, जो वैश्विक खेल आयोजनों से उच्च-तीव्रता वाले फुटबॉल कंटेंट के लिए भारतीय दर्शकों की बढ़ती भूख का संकेत है. हालांकि, कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसी दौरान बफरिंग और ऐप क्रैश जैसी तकनीकी समस्याओं की शिकायत भी की थी. इस वैश्विक खेल आयोजन ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 36 करोड़ (360 मिलियन) से अधिक व्यूज मिले, जो जी5 के अलावा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी जबरदस्त जुड़ाव के स्तर को दिखाता है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मल्टी-प्लेटफॉर्म विकल्पों के साथ प्रशंसकों को एक समग्र अनुभव मिला. इसके साथ ही, कंपनी के ‘#Watchega’ कैंपेन ने भी 33 करोड़ (330 मिलियन) से अधिक की महत्वपूर्ण पहुंच हासिल की.
ओपनिंग वीकेंड का यह दमदार प्रदर्शन देश भर के उपभोक्ताओं को फीफा वर्ल्ड कप 2026 जैसे हाई-इम्पैक्ट वैश्विक खेल आयोजनों का उच्च गुणवत्ता वाला कवरेज सफलतापूर्वक प्रदान करने की जी ('Z') की क्षमताओं को प्रमाणित करता है. कंपनी ने विज्ञापनदाताओं के लिए भी एक मजबूत मंच तैयार किया है, जिसमें महिंद्रा और डियाजियो जैसे बड़े ब्रांड शामिल हुए हैं.
जी5 ने 11 से 14 जून 2026 के बीच ओपनिंग वीकेंड के दौरान लाखों कंक्रीट (एक साथ सक्रिय) यूजर्स की सफलतापूर्वक मेजबानी की. लाइव मैचों के लिए प्रति दर्शक औसत जुड़ाव 190 मिनट से अधिक रहा, जिसमें उद्घाटन समारोह भी शामिल था. यह इमर्सिव कंजम्पशन और दर्शकों की निरंतर रुचि को दर्शाता है, जिसे बेहतर बनाने के लिए जी5 ने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और मलयालम जैसी भाषाओं में स्टार-स्टडेड कमेंट्री पैनल भी उतारा है.
कंपनी के लीनियर स्पोर्ट्स चैनल - यूनाइट8 स्पोर्ट्स (Unite8 Sports) ने भी देश भर के करोड़ों घरों में फुटबॉल का आनंद पहुंचाने के लिए निर्बाध कवरेज और क्यूरेटेड प्रोग्रामिंग सुनिश्चित की है. इन चैनलों की पहुंच देश भर के 2.5 करोड़ (25 मिलियन) घरों तक होने का अनुमान है, जो टूर्नामेंट की व्यापक दृश्यता में योगदान दे रहे हैं.
इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, ''हम अपने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफर्स को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से उत्साहित हैं.'' उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल और लीनियर प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ाव का यह पैमाना भारत में फुटबॉल के प्रति बढ़ते जुनून का प्रतीक है. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे दर्शकों के फीडबैक पर ध्यान दे रहे हैं और टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ-साथ देखने के अनुभव को और बेहतर और निर्बाध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. बता दें कि जर्मनी बनाम कुराकाओ मैच एंगेजमेंट के आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं.
जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, 'Z' अपने प्लेटफॉर्म की क्षमताओं को और मजबूत करने और दर्शकों की समग्र यात्रा को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. कंपनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर प्रशंसक बिना किसी व्यवधान (disruption) के वर्ल्ड कप के उत्साह का आनंद ले सके. 'Z' ने टूर्नामेंट से पहले ही अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया था और अब वे दर्शकों के फीडबैक के आधार पर इसे और अधिक निर्बाध और इंटरैक्टिव बनाने पर काम कर रहे हैं.