/‘मैदान नहीं बचेंगे तो बच्चे खेलेंगे कहां?’ जी न्यूज की मुहिम के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के मंत्री, दिया बड़ा बयान

जी न्यूज की मुहिम को लेकर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि किसी खेल के मैदान को एक्वायर करके वहां एग्जिबिशन सेंटर या मॉल बनाना सही नहीं है. संजय शिरसाट ने आगे कहा कि अगर बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं बचेंगे तो बच्चे खेलेंगे कहां. बिजनेस तो हो जाएगा, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए जगह भी जरूरी है. उन्होंने जी न्यूज की इस मुहिम का स्वागत करते हुए यह भी कहा कि मीडिया की खबरों से लोगों में जागरूकता पैदा होती है.