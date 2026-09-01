/‘मैदान नहीं बचेंगे तो बच्चे खेलेंगे कहां?’ जी न्यूज की मुहिम के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के मंत्री, दिया बड़ा बयान

कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘खेलो इंडिया’ से जुड़े एक कार्यक्रम में देश के युवाओं को खेलों से जोड़ने का संदेश दिया था. ‘खेलेगा इंडिया, तो खिलेगा इंडिया’ का यह मंत्र उस भारत की तस्वीर पेश करता है, जहां खेलों को लेकर माहौल लगातार मजबूत करने की कोशिश हो रही है. लेकिन इसी बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने इस पूरे प्रयास पर सवाल खड़े कर दिए.
मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन स्थित नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जहां मैदान की जगह कन्वेंशन/एग्जिबिशन सेंटर विकसित करने की योजना का विरोध हो रहा है. इसी मुद्दे को लेकर जी न्यूज ने मुहिम शुरू की, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है.
जी न्यूज की मुहिम को लेकर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि किसी खेल के मैदान को एक्वायर करके वहां एग्जिबिशन सेंटर या मॉल बनाना सही नहीं है. संजय शिरसाट ने आगे कहा कि अगर बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं बचेंगे तो बच्चे खेलेंगे कहां. बिजनेस तो हो जाएगा, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए जगह भी जरूरी है. उन्होंने जी न्यूज की इस मुहिम का स्वागत करते हुए यह भी कहा कि मीडिया की खबरों से लोगों में जागरूकता पैदा होती है.
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब नेविल डिसूजा ग्राउंड को बचाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों और राजनीतिक नेताओं की ओर से भी आवाज उठाई जा रही है.
नेविल डिसूजा ग्राउंड मुंबई के उन महत्वपूर्ण खेल मैदानों में शामिल है, जहां फुटबॉल की ग्रासरूट गतिविधियों से लेकर अलग-अलग स्तर के मुकाबले आयोजित होते रहे हैं. मैदान को कन्वेंशन सेंटर में बदलने के प्रस्ताव ने खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है. विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया है. अगस्त में आदित्य ठाकरे ने मैदान को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था. उनके मुताबिक मूल मैदान करीब 2.58 हेक्टेयर में फैला था और इसे खेल के मैदान के रूप में ही बनाए रखा जाना चाहिए.
यानी सवाल सिर्फ एक मैदान का नहीं है. सवाल यह है कि तेजी से विकसित होते शहर में बच्चों और खिलाड़ियों के लिए बचे मैदानों को किस तरह सुरक्षित रखा जाए. भारत में खेलों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में लगातार बड़े लक्ष्य तय किए जा रहे हैं. ग्रासरूट स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने, उन्हें सुविधाएं देने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने की बात हो रही है. लेकिन किसी भी खेल संस्कृति की शुरुआत बड़े स्टेडियम से नहीं, बल्कि छोटे मैदानों से होती है.
एक बच्चा पहली बार फुटबॉल कहां खेलेगा? क्रिकेट की पहली गेंद कहां फेंकेगा? दौड़ने और फिटनेस की शुरुआत कहां करेगा? इसका जवाब अक्सर मोहल्ले या शहर के किसी छोटे मैदान में मिलता है. इसीलिए नेविल डिसूजा ग्राउंड को लेकर उठी आवाज का असर सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है. यह उस बड़े सवाल से जुड़ती है कि अगर शहरों में खुली जगहें और खेल के मैदान लगातार कम होते गए, तो आने वाली पीढ़ी खेलों में आगे कैसे बढ़ेगी?
नेविल डिसूजा ग्राउंड को लेकर जी न्यूज की मुहिम ने इसी मुद्दे को लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया. अब महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट का समर्थन वाला बयान इस मुहिम के असर को दिखाता है. मैदान पर एक एग्जिबिशन सेंटर बन सकता है, उससे कारोबार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं, लेकिन एक बार मैदान चला गया तो बच्चों को खेलने की वह जगह वापस मिलना आसान नहीं होगा.