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‘मैदान नहीं बचेंगे तो बच्चे खेलेंगे कहां?’ जी न्यूज की मुहिम के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के मंत्री, दिया बड़ा बयान

मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन स्थित नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जहां मैदान की जगह कन्वेंशन/एग्जिबिशन सेंटर विकसित करने की योजना का विरोध हो रहा है. इसी मुद्दे को लेकर जी न्यूज ने मुहिम शुरू की, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 01, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:25 PM IST
‘मैदान नहीं बचेंगे तो बच्चे खेलेंगे कहां?’ जी न्यूज की मुहिम के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के मंत्री, दिया बड़ा बयान
Image Credit: जी न्यूज की मुहिम के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के मंत्री

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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