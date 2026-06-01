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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीकम ऑन इंडिया, लेट्स फुटबॉल... FIFA के साथ Zee की ऐतिहासिक डील, इन चैनल्स पर देख सकेंगे वर्ल्ड कप

कम ऑन इंडिया, लेट्स फुटबॉल... FIFA के साथ Zee की ऐतिहासिक डील, इन चैनल्स पर देख सकेंगे वर्ल्ड कप

FIFA World Cup 2026 Live Streaming:  भारत में फुटबॉल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए Zee Entertainment Enterprises Ltd. ने FIFA के साथ बड़ी साझेदारी की है. इस ऐतिहासिक समझौते के तहत कंपनी 2026 से 2034 तक लगातार 8 वर्षों तक FIFA के 39 बड़े ग्लोबल फुटबॉल इवेंट्स भारतीय दर्शकों तक पहुंचाएगी. इसमें FIFA World Cup 2026, FIFA World Cup 2030 और FIFA Women’s World Cup 2027 जैसे बड़े टूर्नामेंट शामिल हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:33 PM IST
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FIFA के साथ Zee की ऐतिहासिक डील, इन चैनल्स पर देख सकेंगे वर्ल्ड कप
FIFA के साथ Zee की ऐतिहासिक डील, इन चैनल्स पर देख सकेंगे वर्ल्ड कप

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में फुटबॉल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए Zee Entertainment Enterprises Ltd. ने FIFA के साथ बड़ी साझेदारी की है. इस ऐतिहासिक समझौते के तहत कंपनी 2026 से 2034 तक लगातार 8 वर्षों तक FIFA के 39 बड़े ग्लोबल फुटबॉल इवेंट्स भारतीय दर्शकों तक पहुंचाएगी. इसमें FIFA World Cup 2026, FIFA World Cup 2030 और FIFA Women’s World Cup 2027 जैसे बड़े टूर्नामेंट शामिल हैं.

FIFA के साथ Zee की ऐतिहासिक डील

कंपनी का कहना है कि वह भारत में फुटबॉल को फिर से लोकप्रिय बनाने के मिशन पर काम कर रही है. प्रेस रिलीज में बताया गया कि 1956 मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद देश में फुटबॉल का स्तर लगातार गिरता गया. अब Zee इस खेल को घर-घर तक पहुंचाकर युवाओं को प्रेरित करना चाहता है.

Zee बनेगा ‘होम ऑफ फुटबॉल’

Zee ने ऐलान किया है कि वह FIFA के कई बड़े टूर्नामेंट्स का प्रसारण करेगा. इसमें FIFA Men’s U-17 World Cup, FIFA Women’s U-17 World Cup, FIFA U-20 World Cup, FIFA Futsal World Cup और FIFA Intercontinental Cup जैसे टूर्नामेंट भी शामिल होंगे. इसके अलावा कंपनी इन टूर्नामेंट्स से जुड़ी डॉक्यू-सीरीज भी दिखाएगी, ताकि दर्शकों को सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों, संस्कृति और फुटबॉल के इतिहास से जुड़ी कहानियां भी देखने को मिलें.

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लॉन्च होंगे नए स्पोर्ट्स चैनल

फुटबॉल कवरेज को और मजबूत बनाने के लिए कंपनी 4 नए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करेगी. इनमें Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD शामिल हैं. साथ ही Zee5 पर भी लाइव मैच स्ट्रीम किए जाएंगे, जहां दर्शक अपनी पसंदीदा भाषा में मुकाबले देख सकेंगे. 

Zee और FIFA ने क्या कहा?

Zee Entertainment के CEO पुनीत गोयनका ने कहा कि फुटबॉल दुनिया के सबसे बड़े खेलों में से एक है और भारत में इसकी अपार संभावनाएं हैं. उनका मानना है कि यह साझेदारी भारतीय दर्शकों के लिए नया अनुभव लेकर आएगी. वहीं FIFA के मुख्य व्यवसाय अधिकारी रोमी गाई ने भारत को फुटबॉल के लिए बेहद अहम बाजार बताया. उन्होंने कहा कि भारत में युवा दर्शकों की बड़ी संख्या और खेल के प्रति जुनून FIFA के लिए खास मायने रखता है. 

विज्ञापन और कारोबार को भी मिलेगा बड़ा फायदा

कंपनी का मानना है कि इस साझेदारी से स्पोर्ट्स बिजनेस को मजबूती मिलेगी. इससे नए दर्शक जुड़ेंगे, डिजिटल सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे और विज्ञापनदाताओं के लिए भी बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा. Zee के अधिकारियों का कहना है कि यह निवेश सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि भारत में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम है.

Zee का दावा है कि यह साझेदारी सिर्फ मैच दिखाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश में फुटबॉल को नई पहचान दिलाने का काम करेगी. कंपनी का लक्ष्य युवाओं को खेल से जोड़ना और भारत को फिर से फुटबॉल के ग्लोबल मंच पर मजबूत बनाना है.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 खत्म होते ही एक्शन में ICC, दनादन लिए 8 बड़े फैसले, इस टीम को क्यों कर दिया सस्पेंड?

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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