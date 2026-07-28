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फ्रांसीसी फुटबॉल में नए युग की शुरुआत, 'लीजेंड' जिदान की हुई घर वापसी, जबरदस्त है कोचिंग रिकॉर्ड

France National Team: जिनेदिन जिदान आधिकारिक तौर पर फ्रांस के नए हेड कोच बन गए हैं. डिडिएर डेसचैम्प्स के 14 साल के कार्यकाल के बाद अब जिदान फ्रांसीसी फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी संभालेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 28, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:26 PM IST
फ्रांसीसी फुटबॉल में नए युग की शुरुआत, 'लीजेंड' जिदान की हुई घर वापसी, जबरदस्त है कोचिंग रिकॉर्ड
Image Credit: फ्रांस फुटबॉल टीम के नए कोच जिनेदिन जिदान. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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