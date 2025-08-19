1.5 लाख नई नौकरियां! Amazon India ने शुरू की फेस्टिवल सीजन 2025 की मेगा भर्ती, जानिए पूरी डिटेल

Amazon Festive Season Hiring: अगर आपकी भी सपना Amazon में काम करने का है तो यह जल्द ही पूरा हो सकता है. फेस्टिवल सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज हर साल तेजी से बढ़ता है और इसी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए Amazon ने इस बार बड़ी तैयारी शुरू कर दी है. अमेजन ने इस साल 2025 के फेस्टिव सीजन में करीब 1.5 लाख नए एम्पलाई की भर्ती करने जा रहा है. इन नौकरियों में अलग-अलग भूमिकाएं होंगी और इसके साथ ही आकर्षक वेतन, बोनस और कई तरह के दूसरे फायदे भी मिलेंगे. अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट मौका हो सकता है.

अमेजन इंडिया ने सोमवार को त्योहारी सीजन की तैयारियों को लेकर अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स (एफसी), सॉर्ट सेंटर्स और लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशनों पर 1,50,000 से ज्यादा नई भर्ती की घोषणा की. कंपनी के मुताबिक इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों के साथ-साथ जोधपुर, रांची, जलगांव और कोयंबटूर जैसे छोटे शहर भी शामिल हैं.

किस प्रकार की नौकरियां हैं

अमेजन में ज्यादातर नौकरियां फुलफिलमेंट सेंटर्स, सॉर्टिंग सेंटर्स और डिलीवरी स्टेशनों में होनी हैं. यहां काम करने वाले लोगों को ऑर्डर लेना, पैक करना, सॉर्ट करना और डिलीवर करना होता है. ये नौकरियां ज्यादातर सीजन वाली होती हैं, लेकिन अमेजन का कहना है कि कई लोग फेस्टिवल सीजन के बाद भी काम करते रहेंगे. वहीं कुछ लोग अगले साल इस समय फिर वापस आ सकते हैं, इसलिए लंबे समय तक काम की तलाश करने वाले लोगों के लिए भी यह शानदार मौका हो सकता है.

जानिए कौन कर सकता है अप्लाई

अमेजन का कहना है कि ये नौकरियां सबके लिए खुली हैं. इस साल हजारों महिलाओं को नौकरी दी गई है और साथ ही 2,000 से ज्यादा PWDs को भी नौकरी में शामिल किया गया है. कंपनी का कहना है कि वह हर किसी को सुरक्षित और सम्मानजनक वर्कप्लेस देने पर ध्यान देती है.

फायदे भी जान लीजिए

फैक्ट्री में साफ पानी, टॉयलेट और कैफेटेरिया की सुविधा मिलेगी.

प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, नर्स और जरूरत पड़ने पर अस्पताल रेफरल.

गर्मी या खराब मौसम में कीम की शिफ्ट बदली जा सकती है.

सैलरी का 80% बीच महीने में ही निकालने की सुविधा.

वीकली ऑफ के अलावा वार्षिक, बीमारी और स्पेशल लीव.

पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी और बीमा कवर.