लूटा जा रहा था मरीज! 4 घंटे के इलाज का ₹1.6 करोड़ का बिल, शख्स ने AI से मांगी मदद और फिर...अस्पताल के उड़े होश

AI Finds Billing Error: टेक्नोलॉजी कभी-कभी इंसान का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, इसका जीता-जागता उदाहरण है अमेरिका का ताजा मामला. जहां एक व्यक्ति को 4 घंटे के इलाज के बदले ₹1.6 करोड़ का हॉस्पिटल बिल थमा दिया गया, लेकिन उसने AI की समझदारी से अस्पताल की गलती पकड़ ली और मोटी रकम बचा ली.
AI Reduced Hospital Bill: जरा सोचिए अगर किसी अस्पताल ने कुछ घंटों के इलाज के लिए आपको 1.6 करोड़ रुपये का बिल थमा दिया तो क्या होगा? ज्यादातर लोग तो हार मान जाएंगे लेकिन व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया. अमेरिका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. अस्पताल से करोड़ों का बिल मिलने के बाद उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI चैटबॉट से सहायता ली और वही चैटबॉट बना उसका सबसे बड़ा सहारा. नतीजा ये हुआ कि हॉस्पिटल को आखिरकार मानना पड़ा और बिल घटाकर सिर्फ 27 लाख रुपये करना पड़ा. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और AI चैटबॉट ने उसकी कैसी मदद की.
यह पूरा मामला अमेरिका के एक व्यक्ति के जीजा यानी ब्रदर इन लॉ से जुड़ा हुआ है. जिनका दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में सिर्फ 4 घंटे के लिए इंटेंसिव केयर में इलाज हुआ था. जब बिल आया तो वह $195,000 या करीब 1.6 करोड़ का था. दो महीने पहले इंश्योरेंस खत्म हो जाने के कारण परिवार को पूरी रकम चुकानी थी. बिल में कई तरह के उलझाने वाले चार्ज थे जिससे बिल भरने वाले व्यक्ति nthmonkey को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है.
AI चैटबॉट ने पकड़ी बड़ी धांधली
इसके बाद व्यक्ति ने अस्पताल के बिल की हर बारीकी को समझने के लिए Anthropic के AI चैटबॉट Claude से सहायता ली. Claude ने बिल को समझा और तुरंत ही बड़ी गड़बड़ी को पकड़ ली.
ये मिली सबसे बड़ी गलती
AI ने पाया कि अस्पताल ने एक ही प्रक्रिया के लिए दो बार चार्ज लगाया गया है. एक बार पूरी प्रक्रिया के लिए और फिर उसके हर छोटे हिस्से के लिए. इस एक गलती ने अकेले ही बिल में करीब $100,000 यानी 90 लाख के करीब की बढ़ोतरी कर दी थी. इसके साथ ही चैटबॉट ने गलत बिलिंग कोड भी पकड़े, जैसे कि इमरजेंसी मामले को इनपेशेंट मार्क करना. इसके साथ ही वेंटीलेटर सर्विस को भी एडमिशन के उसी दिन बिल किया गया था जो मेडिकल बिलिंग नियमों के खिलाफ हो सकता है.
घटाना पड़ा हॉस्पिटल को बिल
AI की मदद और सलाह पाने के बाद व्यक्ति ने हॉस्पिटल को प्रोफेशनल लेटर लिखे जिसमें सभी गलतियों को जिक्र किया और उन्हें ठीक न करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी. गलतियों के सामने आने के बाद आखिरकार अस्पताल को झुकना पड़ा. इसके बाद हॉस्पिटल ने बिल कम कर दिया और केवल 29 लाख रुपये का नया बिल बना दिया.
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए उस आदमी ने कहा कि अस्पताल अपनी मर्जी से नियम और चार्ज तय कर रहा था. हॉस्पिटल सोच रहा था कि जो लोग सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं उनसे कोई भी चार्ज लिया जा सकता है. इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर लोग AI चैटबॉट्स जमकर तारीफ कर रहे हैं.
