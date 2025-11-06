Advertisement
trendingNow12990631
Hindi Newsटेक

लूटा जा रहा था मरीज! 4 घंटे के इलाज का ₹1.6 करोड़ का बिल, शख्स ने AI से मांगी मदद और फिर...अस्पताल के उड़े होश

AI Finds Billing Error: टेक्नोलॉजी कभी-कभी इंसान का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, इसका जीता-जागता उदाहरण है अमेरिका का ताजा मामला. जहां एक व्यक्ति को 4 घंटे के इलाज के बदले ₹1.6 करोड़ का हॉस्पिटल बिल थमा दिया गया, लेकिन उसने AI की समझदारी से अस्पताल की गलती पकड़ ली और मोटी रकम बचा ली.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 06, 2025, 10:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लूटा जा रहा था मरीज! 4 घंटे के इलाज का ₹1.6 करोड़ का बिल, शख्स ने AI से मांगी मदद और फिर...अस्पताल के उड़े होश

AI Reduced Hospital Bill: जरा सोचिए अगर किसी अस्पताल ने कुछ घंटों के इलाज के लिए आपको 1.6 करोड़ रुपये का बिल थमा दिया तो क्या होगा? ज्यादातर लोग तो हार मान जाएंगे लेकिन व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया. अमेरिका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे. अस्पताल से करोड़ों का बिल मिलने के बाद उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI चैटबॉट से सहायता ली और वही चैटबॉट बना उसका सबसे बड़ा सहारा. नतीजा ये हुआ कि हॉस्पिटल को आखिरकार मानना पड़ा और बिल घटाकर सिर्फ 27 लाख रुपये करना पड़ा. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और AI चैटबॉट ने उसकी कैसी मदद की.

यह पूरा मामला अमेरिका के एक व्यक्ति के जीजा यानी ब्रदर इन लॉ से जुड़ा हुआ है. जिनका दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में सिर्फ 4 घंटे के लिए इंटेंसिव केयर में इलाज हुआ था. जब बिल आया तो वह $195,000 या करीब 1.6 करोड़ का था. दो महीने पहले इंश्योरेंस खत्म हो जाने के कारण परिवार को पूरी रकम चुकानी थी. बिल में कई तरह के उलझाने वाले चार्ज थे  जिससे बिल भरने वाले व्यक्ति nthmonkey को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है.

AI चैटबॉट ने पकड़ी बड़ी धांधली
इसके बाद व्यक्ति ने अस्पताल के बिल की हर बारीकी को समझने के लिए Anthropic के AI चैटबॉट Claude से सहायता ली. Claude ने बिल को समझा और तुरंत ही बड़ी गड़बड़ी को पकड़ ली.

Add Zee News as a Preferred Source

ये मिली सबसे बड़ी गलती
AI ने पाया कि अस्पताल ने एक ही प्रक्रिया के लिए दो बार चार्ज लगाया गया है. एक बार पूरी प्रक्रिया के लिए और फिर उसके हर छोटे हिस्से के लिए. इस एक गलती ने अकेले ही बिल में करीब  $100,000 यानी 90 लाख के करीब की बढ़ोतरी कर दी थी. इसके साथ ही चैटबॉट ने गलत बिलिंग कोड भी पकड़े, जैसे कि इमरजेंसी मामले को इनपेशेंट मार्क करना. इसके साथ ही वेंटीलेटर सर्विस को भी एडमिशन के उसी दिन बिल किया गया था जो मेडिकल बिलिंग नियमों के खिलाफ हो सकता है.

ये भी पढे़ंः Netflix और Amazon Prime अब 100% फ्री में! इस टेलीकॉम कंपनी के कर दी यूजर्स की मौज

घटाना पड़ा हॉस्पिटल को बिल
AI की मदद और सलाह पाने के बाद व्यक्ति ने हॉस्पिटल को प्रोफेशनल लेटर लिखे जिसमें सभी गलतियों को जिक्र किया और उन्हें ठीक न करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी. गलतियों के सामने आने के बाद आखिरकार अस्पताल को झुकना पड़ा. इसके बाद हॉस्पिटल ने बिल कम कर दिया और केवल 29 लाख रुपये का नया बिल बना दिया. 

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए उस आदमी ने कहा कि अस्पताल अपनी मर्जी से नियम और चार्ज तय कर रहा था. हॉस्पिटल सोच रहा था कि जो लोग सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं उनसे कोई भी चार्ज लिया जा सकता है. इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर लोग AI चैटबॉट्स जमकर तारीफ कर रहे हैं.

ये भी पढे़ंः WhatsApp पर प्यार की तलाश में निकला बुजुर्ग, लग गया 32 लाख का चूना, जानिए कैसे

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AI reduced hospital bill1.6 crore hospital billai chatbot

Trending news

सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस