2025 में एयर प्यूरीफायर को लेकर फैलाए जा रहे 10 बड़े झूठ, जिन्हें आज ही मानना बंद करें

air purifier myths 2025: भारत में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर अब घरों और ऑफिसों की आम जरूरत बन चुके हैं. लोग इन्हें अपने और घरवालों की सेहत सुरक्षित रखने के लिए खरीदते हैं. मगर इसके बावजूद कई तरह की गलतफहमियां अभी भी लोगों के बीच फैली हुई हैं. ये मिथ न सिर्फ लोगों को गलत जानकारी देते हैं बल्कि कई बार गलत उपयोग के कारण फायदे भी कम हो जाते हैं. यहां हम उन मिथकों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें 2025 में भी कई लोग सही मानते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है.

मिथक 1: एयर प्यूरीफायर तुरंत सारी गंदगी साफ कर देते हैं

बहुत से लोग सोचते हैं कि एयर प्यूरीफायर चालू करते ही कमरा कुछ ही मिनटों में पूरी तरह साफ हो जाता है. लेकिन असल में ऐसा नहीं होता. हवा में मौजूद धूल और कणों को फिल्टर होने में समय लगता है. एयर प्यूरीफायर धीरे-धीरे हवा को साफ करते हैं, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है.

मिथक 2: एयर प्यूरीफायर सिर्फ अस्थमा वाले लोगों के लिए होते हैं

यह भी एक आम गलतफहमी है कि एयर प्यूरीफायर सिर्फ अस्थमा या एलर्जी के मरीजों की जरूरत है. जबकि वास्तव में यह सभी के लिए लाभदायक है. यह धूल, पराग, धुआं और PM2.5 जैसे छोटे कणों को कम करता है, जिससे घर की कुल एयर क्वालिटी बेहतर होती है.

मिथक 3: अगर घर साफ दिखता है तो एयर प्यूरीफायर की जरूरत नहीं

कई लोग समझते हैं कि अगर घर बाहर से साफ दिख रहा है, तो इसकी हवा भी साफ होगी. जबकि धूल और प्रदूषण के कण इतने छोटे होते हैं कि आंख से दिखाई नहीं देते. साफ दिखने वाले कमरों में भी हवा खराब हो सकती है.

मिथक 4: खिड़की खोलने से एयर प्यूरीफायर बेकार हो जाता है

कुछ लोग मानते हैं कि अगर खिड़की खुली हो तो एयर प्यूरीफायर का कोई फायदा नहीं. हालांकि, ताज़ी हवा जरूरी है, पर साथ ही बाहर का प्रदूषण भी कमरे में प्रवेश कर सकता है. कई लोग नियंत्रित वेंटिलेशन के साथ प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे.

मिथक 5: ज्यादा फैन स्पीड का मतलब ज्यादा सफाई

फैन की स्पीड सिर्फ हवा को तेजी से घुमाती है, लेकिन सफाई फिल्टर ही करता है. खासकर HEPA फिल्टर हवा से धूल और PM2.5 को पकड़ने में सबसे कारगर होता है. फैन स्पीड बढ़ाने से सिर्फ हवा का सर्कुलेशन बढ़ता है, न कि फिल्टर का प्रदर्शन.

मिथक 6: एयर प्यूरीफायर पूरी तरह बदबू खत्म कर देते हैं

कुछ मॉडल्स एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का उपयोग करते हैं जो बदबू को कम करते हैं, लेकिन यह हर तरह की स्मेल को पूरी तरह नहीं हटाते. अगर बदबू का स्रोत वहीं है, तो प्यूरीफायर उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा.

मिथक 7: HEPA फिल्टर हमेशा चलते रहते हैं

HEPA फिल्टर का एक निश्चित जीवनकाल होता है. समय के साथ यह धूल से भर जाते हैं और उन्हें बदलना जरूरी हो जाता है. पुराने फिल्टर के साथ प्यूरीफायर की क्षमता घट जाती है और हवा ठीक से साफ नहीं होती.

मिथक 8: एयर प्यूरीफायर आपको वायरस से पूरी तरह सुरक्षित रखता है

यह सच है कि एयर प्यूरीफायर हवा में मौजूद कुछ कणों को कम करते हैं, लेकिन यह वायरस से पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे सकता. संक्रमण से बचाव के लिए अन्य उपाय भी जरूरी होते हैं.

मिथक 9: बड़ा मशीन मतलब ज्यादा अच्छा

हर कमरे के लिए उसकी साइज के हिसाब से प्यूरीफायर चुनना जरूरी है. बड़े कमरे के लिए छोटा प्यूरीफायर काम नहीं करेगा और छोटे कमरे के लिए बहुत बड़ा प्यूरीफायर ऊर्जा की बर्बादी करेगा.

मिथक 10: एयर प्यूरीफायर चलाना बहुत महंगा पड़ता है

आजकल के मॉडर्न एयर प्यूरीफायर बिजली बहुत कम खर्च करते हैं. ये लगभग पंखे जितनी ही बिजली लेते हैं. प्यूरीफायर का मुख्य खर्च फिल्टर बदलने पर आता है, न कि बिजली पर.