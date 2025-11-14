Advertisement
trendingNow13001370
Hindi Newsटेक

2025 में एयर प्यूरीफायर को लेकर फैलाए जा रहे 10 बड़े झूठ, जिन्हें आज ही मानना बंद करें

बहुत से लोग सोचते हैं कि एयर प्यूरीफायर चालू करते ही कमरा कुछ ही मिनटों में पूरी तरह साफ हो जाता है. लेकिन असल में ऐसा नहीं होता. हवा में मौजूद धूल और कणों को फिल्टर होने में समय लगता है. एयर प्यूरीफायर धीरे-धीरे हवा को साफ करते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2025 में एयर प्यूरीफायर को लेकर फैलाए जा रहे 10 बड़े झूठ, जिन्हें आज ही मानना बंद करें

air purifier myths 2025: भारत में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर अब घरों और ऑफिसों की आम जरूरत बन चुके हैं. लोग इन्हें अपने और घरवालों की सेहत सुरक्षित रखने के लिए खरीदते हैं. मगर इसके बावजूद कई तरह की गलतफहमियां अभी भी लोगों के बीच फैली हुई हैं. ये मिथ न सिर्फ लोगों को गलत जानकारी देते हैं बल्कि कई बार गलत उपयोग के कारण फायदे भी कम हो जाते हैं. यहां हम उन मिथकों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें 2025 में भी कई लोग सही मानते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है.

मिथक 1: एयर प्यूरीफायर तुरंत सारी गंदगी साफ कर देते हैं
बहुत से लोग सोचते हैं कि एयर प्यूरीफायर चालू करते ही कमरा कुछ ही मिनटों में पूरी तरह साफ हो जाता है. लेकिन असल में ऐसा नहीं होता. हवा में मौजूद धूल और कणों को फिल्टर होने में समय लगता है. एयर प्यूरीफायर धीरे-धीरे हवा को साफ करते हैं, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है.

मिथक 2: एयर प्यूरीफायर सिर्फ अस्थमा वाले लोगों के लिए होते हैं
यह भी एक आम गलतफहमी है कि एयर प्यूरीफायर सिर्फ अस्थमा या एलर्जी के मरीजों की जरूरत है. जबकि वास्तव में यह सभी के लिए लाभदायक है. यह धूल, पराग, धुआं और PM2.5 जैसे छोटे कणों को कम करता है, जिससे घर की कुल एयर क्वालिटी बेहतर होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथक 3: अगर घर साफ दिखता है तो एयर प्यूरीफायर की जरूरत नहीं
कई लोग समझते हैं कि अगर घर बाहर से साफ दिख रहा है, तो इसकी हवा भी साफ होगी. जबकि धूल और प्रदूषण के कण इतने छोटे होते हैं कि आंख से दिखाई नहीं देते. साफ दिखने वाले कमरों में भी हवा खराब हो सकती है.

मिथक 4: खिड़की खोलने से एयर प्यूरीफायर बेकार हो जाता है
कुछ लोग मानते हैं कि अगर खिड़की खुली हो तो एयर प्यूरीफायर का कोई फायदा नहीं. हालांकि, ताज़ी हवा जरूरी है, पर साथ ही बाहर का प्रदूषण भी कमरे में प्रवेश कर सकता है. कई लोग नियंत्रित वेंटिलेशन के साथ प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे.

मिथक 5: ज्यादा फैन स्पीड का मतलब ज्यादा सफाई
फैन की स्पीड सिर्फ हवा को तेजी से घुमाती है, लेकिन सफाई फिल्टर ही करता है. खासकर HEPA फिल्टर हवा से धूल और PM2.5 को पकड़ने में सबसे कारगर होता है. फैन स्पीड बढ़ाने से सिर्फ हवा का सर्कुलेशन बढ़ता है, न कि फिल्टर का प्रदर्शन.

मिथक 6: एयर प्यूरीफायर पूरी तरह बदबू खत्म कर देते हैं
कुछ मॉडल्स एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का उपयोग करते हैं जो बदबू को कम करते हैं, लेकिन यह हर तरह की स्मेल को पूरी तरह नहीं हटाते. अगर बदबू का स्रोत वहीं है, तो प्यूरीफायर उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा.

मिथक 7: HEPA फिल्टर हमेशा चलते रहते हैं
HEPA फिल्टर का एक निश्चित जीवनकाल होता है. समय के साथ यह धूल से भर जाते हैं और उन्हें बदलना जरूरी हो जाता है. पुराने फिल्टर के साथ प्यूरीफायर की क्षमता घट जाती है और हवा ठीक से साफ नहीं होती.

मिथक 8: एयर प्यूरीफायर आपको वायरस से पूरी तरह सुरक्षित रखता है
यह सच है कि एयर प्यूरीफायर हवा में मौजूद कुछ कणों को कम करते हैं, लेकिन यह वायरस से पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे सकता. संक्रमण से बचाव के लिए अन्य उपाय भी जरूरी होते हैं.

मिथक 9: बड़ा मशीन मतलब ज्यादा अच्छा
हर कमरे के लिए उसकी साइज के हिसाब से प्यूरीफायर चुनना जरूरी है. बड़े कमरे के लिए छोटा प्यूरीफायर काम नहीं करेगा और छोटे कमरे के लिए बहुत बड़ा प्यूरीफायर ऊर्जा की बर्बादी करेगा.

मिथक 10: एयर प्यूरीफायर चलाना बहुत महंगा पड़ता है
आजकल के मॉडर्न एयर प्यूरीफायर बिजली बहुत कम खर्च करते हैं. ये लगभग पंखे जितनी ही बिजली लेते हैं. प्यूरीफायर का मुख्य खर्च फिल्टर बदलने पर आता है, न कि बिजली पर.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Air purifierair purifier mythsHEPA filter truth

Trending news

Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी भारत के खिलाफ आतंकी 'ऑपरेशन' की साझेदार डॉक्टर शाहीन... दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार खुलासे
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: विदेश भागने वाली थी भारत के खिलाफ आतंकी 'ऑपरेशन' की साझेदार डॉक्टर शाहीन... दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार खुलासे
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
DNA
DNA: दिल्ली ब्लास्ट के पीछे 'बुर्के वाली बीबी'! PAK में मौजूद अफीरा का कनेक्शन?
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Delhi blast
...तो हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही लोगों के फट जाते फेफड़े!
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
Pune
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
Kashmir
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार