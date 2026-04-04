Advertisement
trendingNow13164863
Hindi Newsटेकबिना रिमोट के चलेगा AC! Haier लाया नया एयर कंडीशनर, आपके घर पहुंचने से पहले ही कर देगा कूलिंग

बिना रिमोट के चलेगा AC! Haier लाया नया एयर कंडीशनर, आपके घर पहुंचने से पहले ही कर देगा कूलिंग

हायर (Haier) ने भारत में 'डेजर्ट रोज' सुपर हैवी ड्यूटी एसी सीरीज लॉन्च की है, जो AI-AtmoX तकनीक की मदद से सिर्फ 10 सेकंड में कूलिंग शुरू कर देती है. 55,990 रुपये की शुरुआती कीमत वाला यह स्मार्ट एसी खुद अपनी सफाई करने, बिजली खर्च को ट्रैक करने और आपके घर पहुँचने से पहले ही कमरे को ठंडा करने में सक्षम है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Desert Rose सीरीज में AI आधारित सिस्टम दिया गया है, जो कमरे का तापमान, बाहर का मौसम, और यूजर की आदतों को समझकर कूलिंग को एडजस्ट करता है.
Desert Rose सीरीज में AI आधारित सिस्टम दिया गया है, जो कमरे का तापमान, बाहर का मौसम, और यूजर की आदतों को समझकर कूलिंग को एडजस्ट करता है.

Haier Appliances India ने भारत में अपने नए Desert Rose Super Heavy Duty Air Conditioners लॉन्च किए हैं. ये AC खास तौर पर भारत जैसी गर्म जलवायु के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है. इन ACs में AI-AtmoX टेक्नोलॉजी दी गई है, जो ऑटोमेटिक कूलिंग, एनर्जी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस को आसान बनाती है. इसका मतलब है कि AC खुद ही समझकर काम करता है और यूजर को बार-बार सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती.

AI से स्मार्ट कूलिंग कैसे मिलती है?

Desert Rose सीरीज में AI आधारित सिस्टम दिया गया है, जो कमरे का तापमान, बाहर का मौसम, और यूजर की आदतों को समझकर कूलिंग को एडजस्ट करता है. इसमें AI Climate Control 2.0 फीचर है, जो आपके इस्तेमाल के पैटर्न को एनालाइज करता है और उसी हिसाब से कूलिंग सेट करता है. वहीं Dynamic Environmental Adaptation फीचर आसपास के माहौल के अनुसार रियल टाइम में बदलाव करता है. सबसे खास फीचर AI Pre-Cooling है, जो 100 मीटर के दायरे में आते ही आपके कमरे को पहले से ठंडा करना शुरू कर देता है. यानी आप घर पहुंचते ही ठंडा कमरा पाएंगे.

एनर्जी सेविंग और स्मार्ट कंट्रोल

इस AC में AI ECO Mode दिया गया है, जो बिजली की खपत को कम करने में मदद करता है. यह आपके इस्तेमाल और मौसम के हिसाब से एनर्जी को ऑप्टिमाइज करता है. साथ ही AI Electricity Monitoring फीचर आपको ग्राफ और कैलेंडर के जरिए बिजली की खपत दिखाता है. इसमें रियल टाइम खर्च भी दिखता है और आप अपने बजट के हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं. AI Human Detection फीचर यह पहचानता है कि कमरे में कोई है या नहीं. अगर 15 मिनट तक कोई मूवमेंट नहीं होती, तो यह लो पावर मोड में चला जाता है और 30 मिनट बाद खुद बंद भी हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मेंटेनेंस भी हुआ आसान

Desert Rose AC में AI Frost Self-Clean फीचर दिया गया है, जो हर 240 घंटे में खुद ही सफाई करता है. जरूरत पड़ने पर इसे मैन्युअली भी चालू किया जा सकता है. इसके अलावा AI ODU Cyclone Clean फीचर आउटडोर यूनिट में जमा धूल को हटाने के लिए एयरफ्लो को रिवर्स कर देता है. इससे AC की परफॉर्मेंस बनी रहती है. और अगर आपको तुरंत कूलिंग चाहिए, तो Supersonic Cooling फीचर सिर्फ 10 सेकंड में ठंडक देना शुरू कर देता है.

कीमत और उपलब्धता

Haier Desert Rose Super Heavy Duty AC भारत में दो मॉडल्स में उपलब्ध होगा- Gold Stripe और Nebula Blue Stripe. इसकी शुरुआती कीमत ₹55,990 रखी गई है और इसे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर खरीदा जा सकता है.

कंपनी का क्या कहना है?

Haier India के CEO NS Satish के अनुसार, यह नया AC भारत के यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कंपनी का फोकस ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पर है जो परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और भरोसेमंद हों. ‘Made in India, Made for India’ विजन के तहत कंपनी लगातार नए इनोवेशन पर काम कर रही है, ताकि बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी के बीच यूजर्स को बेहतर समाधान मिल सके.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

HaierDesert Rose ACAI AC IndiaHaier AC price

Trending news

अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
DNA
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
DNA
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
Assembly Election 2026
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
bhondu baba
भोंदू बाबा शातिर तो चेले चपाटी 'फ्राडिया', अब ऐसा रिश्ता रखने वालों को SIT ने बुलाया
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके
लोग डिनर कर रहे थे, अचानक दहल गया उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
Raghav Chadha
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?