बिना रिमोट के चलेगा AC! Haier लाया नया एयर कंडीशनर, आपके घर पहुंचने से पहले ही कर देगा कूलिंग

Haier Appliances India ने भारत में अपने नए Desert Rose Super Heavy Duty Air Conditioners लॉन्च किए हैं. ये AC खास तौर पर भारत जैसी गर्म जलवायु के लिए डिजाइन किए गए हैं, जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है. इन ACs में AI-AtmoX टेक्नोलॉजी दी गई है, जो ऑटोमेटिक कूलिंग, एनर्जी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस को आसान बनाती है. इसका मतलब है कि AC खुद ही समझकर काम करता है और यूजर को बार-बार सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती.

AI से स्मार्ट कूलिंग कैसे मिलती है?

Desert Rose सीरीज में AI आधारित सिस्टम दिया गया है, जो कमरे का तापमान, बाहर का मौसम, और यूजर की आदतों को समझकर कूलिंग को एडजस्ट करता है. इसमें AI Climate Control 2.0 फीचर है, जो आपके इस्तेमाल के पैटर्न को एनालाइज करता है और उसी हिसाब से कूलिंग सेट करता है. वहीं Dynamic Environmental Adaptation फीचर आसपास के माहौल के अनुसार रियल टाइम में बदलाव करता है. सबसे खास फीचर AI Pre-Cooling है, जो 100 मीटर के दायरे में आते ही आपके कमरे को पहले से ठंडा करना शुरू कर देता है. यानी आप घर पहुंचते ही ठंडा कमरा पाएंगे.

एनर्जी सेविंग और स्मार्ट कंट्रोल

इस AC में AI ECO Mode दिया गया है, जो बिजली की खपत को कम करने में मदद करता है. यह आपके इस्तेमाल और मौसम के हिसाब से एनर्जी को ऑप्टिमाइज करता है. साथ ही AI Electricity Monitoring फीचर आपको ग्राफ और कैलेंडर के जरिए बिजली की खपत दिखाता है. इसमें रियल टाइम खर्च भी दिखता है और आप अपने बजट के हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं. AI Human Detection फीचर यह पहचानता है कि कमरे में कोई है या नहीं. अगर 15 मिनट तक कोई मूवमेंट नहीं होती, तो यह लो पावर मोड में चला जाता है और 30 मिनट बाद खुद बंद भी हो सकता है.

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मेंटेनेंस भी हुआ आसान

Desert Rose AC में AI Frost Self-Clean फीचर दिया गया है, जो हर 240 घंटे में खुद ही सफाई करता है. जरूरत पड़ने पर इसे मैन्युअली भी चालू किया जा सकता है. इसके अलावा AI ODU Cyclone Clean फीचर आउटडोर यूनिट में जमा धूल को हटाने के लिए एयरफ्लो को रिवर्स कर देता है. इससे AC की परफॉर्मेंस बनी रहती है. और अगर आपको तुरंत कूलिंग चाहिए, तो Supersonic Cooling फीचर सिर्फ 10 सेकंड में ठंडक देना शुरू कर देता है.

कीमत और उपलब्धता

Haier Desert Rose Super Heavy Duty AC भारत में दो मॉडल्स में उपलब्ध होगा- Gold Stripe और Nebula Blue Stripe. इसकी शुरुआती कीमत ₹55,990 रखी गई है और इसे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर खरीदा जा सकता है.

कंपनी का क्या कहना है?

Haier India के CEO NS Satish के अनुसार, यह नया AC भारत के यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कंपनी का फोकस ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पर है जो परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और भरोसेमंद हों. ‘Made in India, Made for India’ विजन के तहत कंपनी लगातार नए इनोवेशन पर काम कर रही है, ताकि बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी के बीच यूजर्स को बेहतर समाधान मिल सके.