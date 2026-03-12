Facebook-Instagram से 11 मिलियन अकाउंट्स साफ: Meta ने लागू किए नए सेफ्टी रूल्स, अब AI करेगा 'रखवाली'

Meta Deletes 11 Million Accounts: सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी Meta ने अपने प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई की है. मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से रिकॉर्ड 11 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स को हमेशा के लिए हटा दिया गया है. इसके साथ ही मेटा ने अब अपनी सुरक्षा प्रणाली में AI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो डिजिटल गार्ड बनकर आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखेगा.
Trending Photos
Meta Deletes 11 Million Accounts: अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक-इंस्टाग्राम चलाते हैं तो यह खबर आपको हैरान कर सकती है. मार्क जुकरबर्ग की कंपनी Meta ने सोशल मीडिया की दुनिया में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए करीब 11 मिलियन से भी ज्यादा अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कंपनी को क्यों इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या आपका भी अकाउंट खतरे में है? आइए जानते हैं मेटा के इस नए एक्शन के पीछे का पूरा कारण.
Meta ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक की बड़ी कार्रवाई की है. ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम को लेकर यह एक्शन मेटा ने लिया है. मेटा ने जानकारी दी है कि बीते एक साल में फेसबुक और इंस्टाग्राम से करीब 10.9 मिलियन यानी 1.09 करोड़ स्कैम से जुड़े अकाउंट्स को हटाया है. सिर्फ यही नहीं मेटा ने 15.9 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड वाले विज्ञापनों पर भी लगाम कसी है.
AI बनेगा अब चौकीदार
मेटा के मुताबिक स्कैमर्स अब इतने शातिर हो गए हैं कि वे नार्मल सुरक्षा घेरे को आसानी से पार कर लेते हैं. इससे बचने के लिए मेटा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की भी मदद ले रहा है. यह नया AI सिस्टम टेक्स्ट, इमेज और कॉन्टेक्स्ट को एक साथ स्कैन करेगा, जिससे सेलिब्रिटी की नकल करने वाले या फेक वेबसाइट चलाने वाले स्कैमर्स को तुरंत पकड़ लिया जाएगा.
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलेंगे नए अलर्ट
इसके साथ ही अगर आपको किसी अनजान व्यक्ति या ऐसे प्रोफाइल से रिक्वेस्ट आती है जिसके म्युचुअल फ्रेंड की संख्या बहुत ही कम है तो फेसबुक अब आपको तुरंत अलर्ट भी करेगा. मेटा का यह सिस्टम फेसबुक के उन अकाउंट्स को भी ट्रैक करेगा जो हाल ही में बने हैं या किसी दूसरे देश में इस्तेमाल किए जा रहे हैं.
WhatsApp और Messenger भी हुए सेफ
फेसबुक-इंस्टाग्राम के साथ ही मेटा ने WhatsApp और मैसेंजर के लिए भी नए सेफ्टी फीचर्स जारी किए हैं-
अब जब भी आप अपना अकाउंट किसी नए डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो व्हाट्सएप आपको उस डिवाइस की लोकेशन दिखाएगा. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट तो एक्सेस नहीं कर रहा.
ये भी पढ़ेंः अब मम्मी-पापा को हर चीज पता चलेगी! बच्चों के लिए WhatsApp ला रहा 'सुरक्षा कवच'
Messenger
अगर मैसेंजर पर आपको कोई फेक जॉब ऑफर या पैसों की डिमांड वाला मैसेज कोई भेजेगा तो फेसबुक आपको खुद अलर्ट करेगा. साथ ही यूजर के पास उस चैट को AI रिव्यू के लिए भेजने का भी ऑप्शन मिलेगा.
ये भी पढ़ेंः 45 हजार में iPhone… फिर भी नहीं खरीदा लोगों ने! Apple का यह मॉडल क्यों हुआ फ्लॉप?