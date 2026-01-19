Latest MMS Original Link है बहुत खतरनाक! लिंक पर क्लिक करते ही शुरू होगा असली खेल

सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं जो समय-समय पर अलग नाम के साथ वापस लौट आते हैं. इन दिनों एक बार फिर कथित MMS वीडियो को लेकर हलचल मची हुई है. इस बार वीडियो का नाम ‘12 मिनट 46 सेकंड’ और ‘9 मिनट 44 सेकंड’ बताया जा रहा है. इससे पहले भी ‘19 मिनट 34 सेकंड’ और ‘7 मिनट 11 सेकंड’ जैसे नामों से ऐसे ही वीडियो वायरल होने का दावा किया जा चुका है. इंस्टाग्राम पर खासतौर पर इन दावों को लेकर काफी एक्टिविटी देखी जा रही है.

कैसे फैलाया जा रहा है यह वायरल दावा

इस ट्रेंड में एक ही पैटर्न बार-बार देखने को मिल रहा है. कुछ अकाउंट्स इंस्टाग्राम स्टोरी या पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और लिखते हैं कि किसी महिला का प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है. इसके साथ यह भी कहा जाता है कि अगर कोई यूजर एक खास शब्द पर रिप्लाई करेगा या DM करेगा, तो उसे वीडियो का असली लिंक भेज दिया जाएगा. इस तरह के मैसेज जानबूझकर अधूरे और रहस्यमय रखे जाते हैं, ताकि यूजर की जिज्ञासा बढ़े और वह बिना ज्यादा सोचे प्रतिक्रिया दे दे.

फैक्ट चेक में क्या सामने आया

जब इन दावों की गहराई से जांच की गई, तो यह साफ हो गया कि ‘12 मिनट 46 सेकंड’ या ‘9 मिनट 44 सेकंड’ नाम का कोई भी असली या वेरिफाइड MMS वीडियो मौजूद नहीं है. यह पूरा ट्रेंड एक सुनियोजित ऑनलाइन स्कैम का हिस्सा है, जिसे बार-बार नए नाम और नए टाइम ड्यूरेशन के साथ दोहराया जा रहा है.

साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वीडियो की लंबाई को सेकंड तक बताने का मकसद सिर्फ एक है—दावे को ज्यादा विश्वसनीय दिखाना. जब किसी चीज के साथ इतना सटीक आंकड़ा जुड़ा होता है, तो लोग उसे सच मानने लगते हैं.

‘लिंक भेजूंगा’ कहकर कैसे फंसाया जाता है यूजर

जैसे ही कोई यूजर ऐसे अकाउंट को रिप्लाई करता है या DM करता है, उसे एक लिंक भेजा जाता है. लेकिन इस लिंक पर क्लिक करने के बाद कोई वीडियो नहीं खुलता. इसके बजाय यूजर को अलग-अलग संदिग्ध वेबसाइट्स पर ले जाया जाता है.

इन वेबसाइट्स पर कभी उम्र की पुष्टि के नाम पर जानकारी मांगी जाती है, तो कभी किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है. कई मामलों में ब्राउजर को ऐसी परमिशन देने को कहा जाता है, जिससे यूजर का डेटा खतरे में पड़ सकता है. कुछ केस में फोन या लैपटॉप में खतरनाक सॉफ्टवेयर भी घुस सकता है.

पहले भी इसी तरीके से फैलाए गए थे फर्जी वीडियो

इससे पहले ‘7 मिनट 11 सेकंड Mary Umair वीडियो’ को लेकर भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त शोर मचा था. उस वक्त दावा किया गया कि यह एक प्राइवेट MMS है, लेकिन बाद में पता चला कि वायरल क्लिप्स किसी पुराने और सामान्य वीडियो से काटकर ली गई थीं. उन्हें जानबूझकर गलत कहानी और सनसनीखेज नाम के साथ फैलाया गया था. यह दिखाता है कि स्कैम करने वाले लोग पुराने तरीकों को ही नए नाम और नए टाइमस्टैम्प के साथ दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं.

क्यों आसान शिकार बन रहे हैं लोग

सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट तेजी से फैलता है और लोग अक्सर यह सोच लेते हैं कि अगर इतनी चर्चा हो रही है, तो कुछ तो सच होगा. इसके अलावा “लीक वीडियो” जैसे शब्द लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा देते हैं. यही उत्सुकता साइबर ठगों के लिए सबसे बड़ा मौका बन जाती है.

समझदारी ही सबसे बड़ा बचाव

अगर कोई अकाउंट आपको किसी कथित प्राइवेट वीडियो का लिंक देने का दावा करे, तो समझ जाना चाहिए कि मामला संदिग्ध है. असली वीडियो इस तरह से स्टोरी या DM के जरिए नहीं बांटे जाते. थोड़ी सी सतर्कता न सिर्फ आपकी प्राइवेसी बचा सकती है, बल्कि आपको बड़े साइबर फ्रॉड से भी दूर रख सकती है.