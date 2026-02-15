Advertisement
Angel Nuzhat MMS Original Video Link मिला? क्लिक करने से पहले सच जान लिया तो उतर जाएगा सारा भूत!

Angel Nuzhat MMS Original Video Link मिला? क्लिक करने से पहले सच जान लिया तो उतर जाएगा सारा भूत!

Angel Nuzhat MMS Video: इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों एक नाम खूब चर्चा में है Angel Nuzhat. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया जा रहा है कि Angel Nuzhat का 12 मिनट का कथित प्राइवेट MMS वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गया है. हर जगह इस वीडियो के लिंक धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं. कई यूजर्स इसे ओरिजिनल लिंक बताकर आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं. लेकिन सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे. यह पूरी तरह से घोस्ट फाइल स्कैम है जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:30 AM IST
Angel Nuzhat MMS Original Video Link मिला? क्लिक करने से पहले सच जान लिया तो उतर जाएगा सारा भूत!

Angel Nuzhat 12-minute Viral Video: सोशल मीडिया के गलियारों में बीते कुछ महीनों से लगातार प्राइवेट वीडियो लीक की खबरें खूब ट्रेंड कर रही हैं. इंटरनेट की दुनिया में एक बार फिर से एक नया नाम इसी लिस्ट में शामिल हो गया है. अब  Angel Nuzhat नाम तेजी से सोशल मीडिया पर सर्च किया जा रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि  Angel Nuzhat का एक 12 मिनट का प्राइवेट MMS वीडियो वायरल हो गया है. इसके बाद से ही इंटरनेट पर Angel Nuzhat और 12-मिनट के वायरल MMS वीडियो की चर्चा आग की तरह फैल रही है. लेकिन अगर आप भी इस तरह के वीडियो का लिंक आया है तो जरा सावधान हो जाइए, आपकी एक छोटी सी लगती आपके लिए मुसीबत बन सकती है. यह पूरी तरह से एक घोस्ट फाइल स्कैम है और यह आपके लिए खतरनाक हो सकती है. आइए जानते हैं क्या है घोस्ट फाइल क्या है और आपके लिए कैसे खतरनाक हो सकती है.

क्या है पूरा मामला
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर Angel Nuzhat Private Video खूब सर्च हो रहा है और एक तथाकथित 12-मिनट का वायरल MMS वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. लेकिन सावधान डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह साफ किया है कि ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं. यह सिर्फ आपको घोस्ट फाइल ट्रैप में फंसाने की साइबर स्कैमर्स की चाल है.

क्या है 12-मिनट के वीडियो का पूरा सच?
साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक मथिरा खान, अलीना आमिर और आरोही मीम के नाम के जैसे ही एंजल नुज़हत भी एक फेक पहचान है. हैकर्स अब इन तरीकों को अपना रहे हैं ठगी करने के लिए . वे 12-मिनट का प्राइवेट वीडियो या 7:11 मिनट का MMS Video जैसे सटीक समय का इस्तेमाल करते हैं जिससे यूजर्स को लगे कि वीडियो असली है. लेकिन जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वीडियो तो प्ले नहीं होता है लेकिन आपके फोन में एक APK फाइल या मैलवेयर स्क्रिप्ट गुपचुप तरीके से डाउनलोड हो जाती है.

घोस्ट फाइल कैसे पहुंचाती है नुकसान?

जैसे ही यह एक बार घोस्ट फाइल आपके डिवाइस में पहुंचता है तो हैकर्स के पास आपके फोन का पूरा कंट्रोल चला जाता है.

यह आपके कीबोर्ड पर टाइप किए गए UPI पिन और नेट-बैंकिंग पासवर्ड को भी बता देता है.

आपके प्राइवेटी फोटो और वीडियो हैकर्स के सर्वर पर अपलोड हो जाते हैं जिसका इस्तेमाल बाद में सेक्सटोर्शन के लिए किया जा सकता है.

इतना ही नहीं यह आपके फोन पर आने वाले OTP को भी पढ़ सकता है.

आपका फोन खुद-ब-खुद आपके कॉन्टैक्ट्स को वही स्कैम लिंक भेजने लगता है.

बचने के लिए क्या करें?

अनजान लिंक पर क्लिक न करें,खास तौर पर वे जो प्राइवेट वीडियो या फिर लीक MMS का दावा करते हैं.

अगर वीडियो के नाम पर कोई .apk, .exe या .zip फाइल डाउनलोड करने को कहे तो उसे तुरंत डिलीट कर दें.

Leak ग्रुप्स अक्सर डेटा चोरी करने वाले बॉट्स के अड्डे होते हैं इनसे बचें.

