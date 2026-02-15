Advertisement
trendingNow13110040
Hindi Newsटेक3 साल, ₹1.26 लाख करोड़ और सिर्फ 2500 कर्मचारी! Anthropic के चमत्कार ने IT सेक्टर में मचाई तबाही, सदमे में Infosys और TCS

3 साल, ₹1.26 लाख करोड़ और सिर्फ 2500 कर्मचारी! Anthropic के चमत्कार ने IT सेक्टर में मचाई तबाही, सदमे में Infosys और TCS

Anthropic ने दावा किया है कि उसने अपने पहले डॉलर की कमाई के सिर्फ तीन साल के भीतर 14 अरब डॉलर का सालाना रेवेन्यू रन रेट हासिल कर लिया है. भारतीय रुपये में यह करीब 1.26 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बैठता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 साल, ₹1.26 लाख करोड़ और सिर्फ 2500 कर्मचारी! Anthropic के चमत्कार ने IT सेक्टर में मचाई तबाही, सदमे में Infosys और TCS

टेक इंडस्ट्री में कभी-कभी एक आंकड़ा सबको चौंका देता है. इस बार यह आंकड़ा है 14 अरब डॉलर. AI कंपनी Anthropic ने दावा किया है कि उसने अपने पहले डॉलर की कमाई के सिर्फ तीन साल के भीतर 14 अरब डॉलर का सालाना रेवेन्यू रन रेट हासिल कर लिया है. भारतीय रुपये में यह करीब 1.26 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बैठता है. इतनी तेज रफ्तार से बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए असाधारण माना जाता है. कहा जा रहा है कि यह इतिहास की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक हो सकती है.

Claude AI बना कमाई का इंजन
Anthropic की इस ग्रोथ के पीछे उसका AI मॉडल Claude है. कंपनी के मुताबिक, पिछले तीन सालों में उसका रेवेन्यू हर साल 10 गुना से ज्यादा बढ़ा है. जो ग्राहक सालाना 1 लाख डॉलर से ज्यादा खर्च करते हैं, उनकी संख्या पिछले एक साल में सात गुना बढ़ी है. दो साल पहले सिर्फ कुछ गिने-चुने ग्राहक 10 लाख डॉलर से ज्यादा खर्च करते थे, लेकिन अब ऐसे ग्राहकों की संख्या 500 से ज्यादा हो गई है. कंपनी का दावा है कि Fortune 10 में से 8 बड़ी कंपनियां अब Claude की ग्राहक हैं. हालांकि, इतनी तेज कमाई के बावजूद कंपनी अभी मुनाफे में नहीं है. AI डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च इसकी बड़ी वजह है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

शेयर बाजार और IT सेक्टर में बेचैनी
Anthropic के इस आंकड़े ने टेक इंडस्ट्री में उत्साह के साथ-साथ चिंता भी पैदा की है. उत्साह इसलिए क्योंकि AI अब सिर्फ प्रयोग नहीं, बल्कि बड़े एंटरप्राइज स्तर पर अपनाया जा रहा है. चिंता इसलिए क्योंकि इसी दौरान भारत की बड़ी IT कंपनियां जैसे Infosys, Wipro और TCS की ग्रोथ धीमी पड़ी है. पिछले तीन सालों में इन कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ में लगातार गिरावट देखी गई है. उदाहरण के लिए TCS की ग्रोथ FY23 में 17.6 प्रतिशत थी, जो FY24 में घटकर 6.8 प्रतिशत और FY25 में करीब 6 प्रतिशत रह गई. Infosys की ग्रोथ भी FY23 में 20.7 प्रतिशत से गिरकर FY24 में 4.7 प्रतिशत पर आ गई.

Claude Code और SaaS पर असर
Anthropic का नया प्रोडक्ट Claude Code, जो मई 2025 में आम यूज़र्स के लिए लॉन्च हुआ, तेजी से कमाई कर रहा है. इसका रन रेट 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है और सिर्फ एक महीने में दोगुना बढ़ा है. Claude Code और Claude Work जैसे टूल्स ने SaaS कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट ला दी है. बाजार में यह चर्चा है कि AI टूल्स कई पारंपरिक IT सेवाओं की जगह ले सकते हैं. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि Anthropic की कमाई का 60 से 80 प्रतिशत हिस्सा शायद उन प्रोजेक्ट्स से आ रहा है, जो पहले भारतीय IT कंपनियों को मिलते थे.

बदलती टेक दुनिया की तस्वीर
पिछले छह महीनों में शेयर बाजार के आंकड़े भी कहानी बताते हैं. TCS के शेयर 11 प्रतिशत से ज्यादा गिरे हैं. Infosys करीब 4 प्रतिशत नीचे है. Wipro में भी दो अंकों की गिरावट देखी गई है. जब इन आंकड़ों की तुलना Anthropic की ग्रोथ से की जाती है, तो लगता है कि टेक इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव चल रहा है. SaaS और बड़ी कोडर टीमों के दौर से आगे बढ़कर अब AI आधारित कस्टम सॉफ्टवेयर का समय आ रहा है, जिसे कम लोग मिलकर मैनेज कर सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि 14 अरब डॉलर के रन रेट तक पहुंचने वाली Anthropic में सिर्फ लगभग 2500 कर्मचारी हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

AnthropicAnthropic revenue $14 billionAI impact on Indian IT

Trending news

17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?