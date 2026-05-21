खराब ट्रैफिक और टूटे फुटपाथ से परेशान बच्चे ने 30 मिनट में बनाया अनोखा ऐप, सोशल मीडिया पर छाया आइडिया, जानिए खासियत

RASTHE App: कहा जाता है कि अगर किसी समस्या से देश का युवा परेशान हो, तो वे उसका समाधान खोज ही निकालते हैं. कुछ ऐसा ही किया है बेंगलुरू के एक 14 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे ने, जिसने टेक की दुनिया में तहलका मचा दिया है. बेंगलुरु के खराब फुटपाथ और घंटों लंबे ट्रैफिक जाम से अक्सर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस समस्या से 14 साल का बच्चा भी परेशान हुआ, जिसके बाद बच्चे ने प्रशासन के भरोसे बैठने के बजाय मात्र 30 मिनट में एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कर दिया है, जो शहर की सूरत में बड़ा बदलाव ला सकता है.

बेंगलुरु के रहने वाले 14 साल के सूर्या उत्कर्ष ने 30 मिनट के अंदर ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसे सोशल मीडिया पर फुटपाथों का टिंडर कहा जा रहा है. इस ऐप का नाम RASTHE यानी रास्ते रखा गया है.

क्या है RASTHE ऐप और क्या काम करेगा?

यह कमाल का ऐप क्राउडसोर्सिंग यानी आम जनता की मदद और मैपिंग सिस्टम पर काम करता है.

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इससे बेंगलुरू के रहने वाले लोगों को अगर कोई फुटपाथ टूटा, ब्लॉक या खराब दिखता है, तो उसकी फोटो ऐप पर अपलोड कर सकते हैं. यह फोटो सीधे वॉर्ड से मैप हो जाएगी, जिससे स्थानीय नगर निगम को इसे खोजने और ठीक करने में मदद मिलेगी.

I fixed Bengaluru and TRAFFIC in 30 minutes. Meet RASTHE: Tinder for Footpaths A crowdsourced platform where you can: • Report broken / missing footpaths directly to BBMP

• Swipe footpaths like Tinder

• Upvote the worst spots that need urgent fixing

• Turn every citizen… pic.twitter.com/5o0EE4dJVv Surya Uthkarsha (@SuryaUthkarsha6) May 19, 2026

स्वाइप और रेटिंग फीचर

फेमस डेटिंग ऐप टिंडर की ही तरह इस ऐप में एक स्वाइप-बेस्ड रैंकिंग फीचर है. यहां यूजर्स अलग-अलग फुटपाथों की तुलना कर सकते हैं और वोट दे सकते हैं कि कौन सा फुटपाथ ज्यादा बेहतर है और कौन सा खराब. इस वोटिंग की सहायता से शहर के सबसे अच्छे और सबसे खराब फुटपाथों की एक लिस्ट तैयार होगी.

सिर्फ 30 मिनट में तैयार हुआ ऐप

सूर्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस ऐप को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें सूर्या ने लिखा है कि मैंने बेंगलुरु और ट्रैफिक को 30 मिनट में फिक्स कर दिया. मिलिए RASTHE से: फुटपाथों का टिंडर. सूर्या ने आगे बताया कि उन्होंने इस ऐप को 10x Apps प्लेटफॉर्म की सहायता से मात्र आधे घंटे में तैयार किया है और अब यह ऐप स्टोर पर सबमिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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सड़कें कारों के लिए हैं, तो यह ऐप लोगों के लिए है

इस ऐप को लेकर लोगों का मानना है कि अगर पैदल चलने के लिए फुटपाथ पूरी तरह से सेफ होंगे, तो लोग सड़कों पर नहीं चलेंगे, जिससे शहर के ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम हो सकती है. सूर्या ने लिखा अगर सड़कें कारों के लिए बनी हैं, तो यह ऐप इंसानों के लिए बना है.

सोशल मीडिया पर सूर्या के इस आइडिया की खूब तारीफ हो रही है. बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखने वाले कनाडाई नागरिक कैलेब फ्रीसेन ने भी सूर्या को सराहा है. हालांकि, लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या सरकारी अधिकारी इस ऐप के जरिए मिलने वाली शिकायतों पर सच में एक्शन लेंगे?

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