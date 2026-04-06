Advertisement
trendingNow13167635
Hindi Newsटेकबड़े-बड़े दिग्गज भी रह जाएंगे आपसे पीछे! साल का ₹142 करोड़ दे रही है यह कंपनी, बस करना होगा यह एक काम

बड़े-बड़े दिग्गज भी रह जाएंगे आपसे पीछे! साल का ₹142 करोड़ दे रही है यह कंपनी, बस करना होगा यह एक काम

₹142 Crore Salary Job: करोड़ों की सैलरी का सपना देखने वाले लोगों के लिए टेक जगत से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां लोग सालाना 1-2 करोड़ के पैकेज को ड्रीम जॉब मानते हैं वहीं चीन की एक बड़ी रोबोटिक्स कंपनी ने सैलरी के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जरा सोचिए कि साल भर काम करने के बदले आपके बैंक खाते में पूरे 142 करोड़ रुपये जमा हों. इस सैलरी के बदले आपको क्या काम करना होगा, आइए जानते हैं...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बड़े-बड़े दिग्गज भी रह जाएंगे आपसे पीछे! साल का ₹142 करोड़ दे रही है यह कंपनी, बस करना होगा यह एक काम

₹142 Crore Salary Job: अगर आप भी करोड़ों पैकेज वाली नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए. टेक जगत से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको हैरान कर देगी. जब भी हम करोड़ों के पैकेज वाली नौकरी की बात करते हैं तो आमतौर पर 1 या 2 करोड़ रुपये के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं लेकिन चीन की एक दिग्गज रोबोटिक्स कंपनी ने तो सैलरी की सारी हदें ही पार कर दी हैं.

जरा सोचिए एक ऐसी नौकरी, जहां साल खत्म होने पर आपके बैंक अकाउंट में 1-2-3 नहीं बल्कि 142 करोड़ रुपये जमा हों. सुनने में भले ही यह किसी फिल्मी कहानी का सीन लगता हो लेकिन हकीकत में ऐसा हो रहा है. UBTech Robotics नाम की कंपनी एक ऐसे सुपर माइंड की तलाश कर रही है जो इंसानी रोबोट्स को दुनिया का सबसे बुद्धिमान मशीन बना सके.

क्यों दी जा रही है इतनी सैलरी?

UBTech को ऐसे दिग्गज को खोज रही है जो उनके एम्बॉडीड इंटेलिजेंस विजन को हकीकत में बदल सके. यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे रोबोट न सिर्फ निर्देश मानेंगे, बल्कि इंसानों की तरह इस दुनिया को समझकर तालमेल भी बिठा सकेंगे. यह साइंटिस्ट कंपनी के फ्यूचर मॉडल और रोबोटिक्स की दिशा तय करने का काम करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजी से बदल रहा है रोबोटिक्स का मार्केट

साल 2026 में चीन के अन्दर रोबोटिक्स को लेकर एक नई लहर देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कारण है-

सरकार से भी मिल रहा सपोर्ट

चीनी प्रीमियर ली कियांग ने रोबोटिक्स को फ्यूचर को बहुत ही जरूरी बताया है.

UBTech का रेवेन्यू बीते साल 50% से ज्यादा बढ़ा है वहीं उनके ह्यूमनॉइड रोबोट बिजनेस की कमाई में 20 गुना का उछाल देखने को मिला है.

हाल ही में दिग्गज कंपनी Airbus ने अपने विमान बनाने के काम के लिए UBTech के Walker S2 रोबोट्स को शामिल किया है.

(ये भी पढ़ेंः अब रुक जाएगा AI का काम? Google-Microsoft की बढ़ी टेंशन, अमेरिका के 11 राज्यों ने...)

ग्लोबल कंपनियों में छिड़ी रेस

सिर्फ UBTech ही ऐसी कंपनी नहीं है जो रोबोट्स पर दांव लगा रही है. अमेरिका के बिजनेसमैन एलन मस्क की टेस्ला अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को फैक्ट्रियों में उतारने की प्लानिंग कर रही है, तो वहीं अमेजन ने भी ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा रोबोटिक्स सेंटर बनाने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया है.

(ये भी पढ़ेंः जिस AI टूल के भरोसे निपटा रहे थे ऑफिस का जरूरी काम, Microsoft ने उसे बताया 'टाइमपास')

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

142 Crore Salary JobUBTech

Trending news

जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
mumbai
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
assam election 2026
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
Baramati by poll
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
Keralam Elections
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज