बड़े-बड़े दिग्गज भी रह जाएंगे आपसे पीछे! साल का ₹142 करोड़ दे रही है यह कंपनी, बस करना होगा यह एक काम

₹142 Crore Salary Job: करोड़ों की सैलरी का सपना देखने वाले लोगों के लिए टेक जगत से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां लोग सालाना 1-2 करोड़ के पैकेज को ड्रीम जॉब मानते हैं वहीं चीन की एक बड़ी रोबोटिक्स कंपनी ने सैलरी के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जरा सोचिए कि साल भर काम करने के बदले आपके बैंक खाते में पूरे 142 करोड़ रुपये जमा हों. इस सैलरी के बदले आपको क्या काम करना होगा, आइए जानते हैं...
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₹142 Crore Salary Job: अगर आप भी करोड़ों पैकेज वाली नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए. टेक जगत से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको हैरान कर देगी. जब भी हम करोड़ों के पैकेज वाली नौकरी की बात करते हैं तो आमतौर पर 1 या 2 करोड़ रुपये के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं लेकिन चीन की एक दिग्गज रोबोटिक्स कंपनी ने तो सैलरी की सारी हदें ही पार कर दी हैं.
जरा सोचिए एक ऐसी नौकरी, जहां साल खत्म होने पर आपके बैंक अकाउंट में 1-2-3 नहीं बल्कि 142 करोड़ रुपये जमा हों. सुनने में भले ही यह किसी फिल्मी कहानी का सीन लगता हो लेकिन हकीकत में ऐसा हो रहा है. UBTech Robotics नाम की कंपनी एक ऐसे सुपर माइंड की तलाश कर रही है जो इंसानी रोबोट्स को दुनिया का सबसे बुद्धिमान मशीन बना सके.
UBTech को ऐसे दिग्गज को खोज रही है जो उनके एम्बॉडीड इंटेलिजेंस विजन को हकीकत में बदल सके. यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे रोबोट न सिर्फ निर्देश मानेंगे, बल्कि इंसानों की तरह इस दुनिया को समझकर तालमेल भी बिठा सकेंगे. यह साइंटिस्ट कंपनी के फ्यूचर मॉडल और रोबोटिक्स की दिशा तय करने का काम करेगा.
तेजी से बदल रहा है रोबोटिक्स का मार्केट
साल 2026 में चीन के अन्दर रोबोटिक्स को लेकर एक नई लहर देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कारण है-
चीनी प्रीमियर ली कियांग ने रोबोटिक्स को फ्यूचर को बहुत ही जरूरी बताया है.
UBTech का रेवेन्यू बीते साल 50% से ज्यादा बढ़ा है वहीं उनके ह्यूमनॉइड रोबोट बिजनेस की कमाई में 20 गुना का उछाल देखने को मिला है.
हाल ही में दिग्गज कंपनी Airbus ने अपने विमान बनाने के काम के लिए UBTech के Walker S2 रोबोट्स को शामिल किया है.
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सिर्फ UBTech ही ऐसी कंपनी नहीं है जो रोबोट्स पर दांव लगा रही है. अमेरिका के बिजनेसमैन एलन मस्क की टेस्ला अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को फैक्ट्रियों में उतारने की प्लानिंग कर रही है, तो वहीं अमेजन ने भी ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा रोबोटिक्स सेंटर बनाने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया है.
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