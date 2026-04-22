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Hindi Newsटेक15 अरब मील दूर मौत से जंग लड़ रहा है वॉयेजर-1! NASA ने शुरू किया मिशन बिग बैंग! क्या खत्म होने वाला है 49 साल पुराना सफर?

15 अरब मील दूर मौत से जंग लड़ रहा है वॉयेजर-1! NASA ने शुरू किया मिशन बिग बैंग! क्या खत्म होने वाला है 49 साल पुराना सफर?

Voyager 1 Mission Update: धरती से 15 अरब मील दूर इंसानों का बनाया हुआ सबसे दूर जाने वाला वॉयेजर-1 इस समय अंतरिक्ष में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है. 1977 में मात्र 5 साल के मिशन पर निकला यह जांबाज यान अब बिजली की भारी किल्लत से जूझ रहा है. इसे बचाने के लिए नासा ने मिशन बिग बैंग शुरू किया है. आइए जानते हैं नासा के इस मिशन की पूरी कहानी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:22 PM IST
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15 अरब मील दूर मौत से जंग लड़ रहा है वॉयेजर-1! NASA ने शुरू किया मिशन बिग बैंग! क्या खत्म होने वाला है 49 साल पुराना सफर?

Voyager 1 Mission Update: जरा सोचिए एक ऐसी मशीन की, जो बीते 49 साल से बिना रुके, बिना थके अंतरिक्ष के उस सन्नाटे में सफर कर रही है जहां तक आज भी कोई इंसान नहीं पहुंच सका है. धरती से करीब 15 अरब मील दूर, नासा का जांबाज वॉयेजर-1 अब अपनी जिंदी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है. अंतरिक्ष के इस अकेले मुसाफिर को बचाने के लिए नासा ने अपना सबसे साहसी बिग बैंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है. क्या इंसान की बनाई यह सबसे दूरस्थ चीज 2030 तक जीवित रह पाएगी?

पावर संकट और नासा की नई योजना

वॉयेजर-1 के रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर हर साल करीब 4 वॉट बिजली कम पैदा कर रहा है. पावर की कमी का मतलब है कि यह प्रोब फॉल्ट-प्रोटेक्शन मोड में जा सकता है, जिससे यह हमेशा के लिए शांत हो सकता है. इसे बचाने के लिए जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के इंजीनियों ने एक बड़ा फैसला लिया है.

हाल ही में 17 अप्रैल 2026 को नासा ने इसके एक मुख्य उपकरण लो-एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स को बंद कर दिया. यह उपकरण 1977 से अंतरिक्ष के आयनों और ब्रह्मांडीय किरणों का डेटा धरती पर भेज रहा था. इसे बंद करने के पीछे का कारण है, बिजली को बचाना. इससे यह फायदा हो सकता है कि दूसरे जरूरी सिस्टम 2030 के दशक तक काम करते रहें.

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क्या है बिग बैंग प्लान?

इसे बचाने के लिए नासा अब बिग बैंग नाम के योजना पर काम कर रहा है. इसके तहत अंतरिक्ष यान के आंतरिक पुर्जों को फिर से कॉन्फिगर किया जाएगा. कॉन्फिगर यानी किसी डिवाइस या हार्डवेयर को अपनी आवश्यकतानुसार सेट या व्यवस्थित करना है. इसका मुख्य उद्देश्य बची हुई बिजली का बेहतर इस्तेमाल करना और यान को इतना गर्म रखना है कि उसकी फ्यूल लाइनें जम न जाए. नासा इस तकनीक का परीक्षण मई-जून 2026 में वॉयेजर-2 पर करेगा. अगर यह सफल होता है तो जुलाई में इसे वॉयेजर-1 पर लागू किया जाएगा.

23 घंटे का लंबा इंतजार

सिर्फ इतना ही नहीं नासा के इस जांबाज वॉयेजर-1 के साथ बातचीत करना दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण काम है. पृथ्वी से भेजा गया कोई भी कमांड वहां पहुंचने में 23 घंटे लेता है, और वहां से जवाब आने में फिर 23 घंटे का समय लगता है. यानी एक छोटी सी पुष्टि के लिए भी वैज्ञानिकों को दो दिन का समय लग जाता है. फिलहाल यह यान अपने आखिरी दो उपकरणों मैग्नेटोमीटर और प्लाज्मा वेव सबसिस्टम के जरिए इंटरस्टेलर स्पेस यानी सितारों के बीच की जगह का डेटा भेज रहा है.

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कब हुआ था लॉन्च

वॉयजर 1 को नासा ने 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया था, जो एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है. जब 1977 में वॉयजर-1 को अंतरिक्ष में भेजा गया था. उस वक्त वैज्ञानिकों ने सोचा था कि यह सिर्फ 4 साल काम करेगा और शनि ग्रह तक जाएगा.  यह 2012 में सौर मंडल की सीमा को पार करके अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला यान बना.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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