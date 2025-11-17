धड़ाम से गिर गई Samsung के इस प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत! ₹15,000 सस्ता हुआ फोन, जानिए कहां मिल रहा शानदार ऑफर

Samsung Galaxy A35 5G: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं और किसी अच्छे ऑफर की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. Samsung के प्रीमियम फोन पर इन दिनों बंपर ऑफर चल रहा है. जिससे आप नया फोन खरीदने पर लगभग 10,000 की सीधी बचत कर सकते हैं. यह ऑफर चल रहा है सैमसंग के Galaxy A35 5G फोन पर. जिसे लॉन्च प्राइस से सीधे ₹15,000 की छूट मिल रही है. इस ऑफर के साथ यह फोन अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है और स्मार्टफोन लेने का परफेक्ट ऑप्शन भी साबित हो सकता है.

Amazon पर चल रही सेल में Samsung Galaxy A35 5G एक बार फिर भारी छूट के साथ मिल रहा है. लॉन्च के समय इस फोन का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ₹33,999 में आया था लेकिन अब इसे आप केवल ₹18,449 में खरीद सकते हैं. इसके अलावा इस सेल में इस फोन पर कैशबैक भी मिल रहा है साथ ही अगर आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करते हैं तो बंपर एक्सचेंज बोनस का फायदा भी उठा सकते हैं. ध्यान दें कि एक्सचेंज के दौरान मिलने वाला अतिरिक्त डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा.

Flipkart पर भी चल रहा है ऑफर

वहीं सैमसंग के Galaxy A35 पर फ्लिपकार्ट पर भी इन दिनों ऑफर चल रहा है. फ्लिपकार्ट पर चल रही बिग विंटर बोनांजा सेल के दौरान Samsung Galaxy A35 5G एक बार फिर भारी छूट के साथ मिल रहा है. लॉन्च के समय इस फोन का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ₹33,999 में आया था, लेकिन अब इसे आप केवल ₹23,999 में खरीद सकते हैं.

Samsung Galaxy A35 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy A35 में 6.6 इंच की बड़ी और सुन्दर डिस्प्ले है जो बहुत साफ और चमकदार है. खास बात ये है कि बहुत तेजी से चलती है जिससे फोन इस्तेमाल करने में मजा आता है. ये नये Exynos 1380 प्रोसेसर पर काम करता है जो काफी तेज है. अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो 1TB तक का मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं.

कैमरे की बात करें तो इसमें तीन कैमरे हैं. पहला 50MP का मेन कैमरा जो बहुत अच्छी तस्वीरें लेता है, एक 8MP का वाइड कैमरा जो चौड़े नजारे लेने के लिए है और 5MP का मैक्रो कैमरा जो चीजों को बहुत करीब से लेने के लिए है. इस फोन में 5000mAh की दमदार बैटरी है जो बहुत चलती है और 25W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है. डिवाइस एंड्रॉयड 14 पर आधारित वन यूआई 6.1 पर काम करता है. यह वॉलपेपर से जुड़ी सिस्टम थीमिंग जैसे बेहतर कस्टमाइजेशन विकल्पों के साथ आता है.

