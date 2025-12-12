Advertisement
19 Minute 34 Second ka Viral Video: क्या अब आया 5.39 मिनट का वीडियो? सोशल मीडिया पर मच गया हल्ला

इंटरनेट पर “5.39 वायरल वीडियो लिंक” नाम का एक नया वीडियो खूब चर्चा में है. सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकारी एजेंसी, पुलिस विभाग या साइबर सेल ने इस वीडियो के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:34 PM IST
पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर “5.39 वायरल वीडियो लिंक” नाम का एक नया वीडियो खूब चर्चा में है. सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकारी एजेंसी, पुलिस विभाग या साइबर सेल ने इस वीडियो के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है. न इसके सोर्स की जानकारी मिली है और न ही यह साफ हो पाया है कि वीडियो में दिख रहे लोग कौन हैं.

ये भी पढ़ें- 19 Minutes Original Video का लिंक है बहुत खतरनाक! क्लिक करते ही इज्जत के साथ-साथ उड़ जाएगा बैंक अकाउंट

19 मिनट वाले वीडियो जैसा ही माहौल
यह चर्चा उसी तरह बनी हुई है, जिस तरह कुछ समय पहले वायरल हुए 19 मिनट 34 सेकंड वाले वीडियो को लेकर थी. उस समय भी बिना किसी प्रमाण के दावे फैल रहे थे और लोग गलतफहमियों का शिकार हो रहे थे. ठीक वैसी ही स्थिति अब 5.39 मिनट वाले वीडियो के साथ दिखाई दे रही है, जहां जानकारी से ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं.

आखिर 5.39 मिनट वाले वीडियो में क्या है?
इस क्लिप को “5.39 वायरल वीडियो लिंक” के नाम से अलग-अलग जगहों पर शेयर किया जा रहा है. कई लोग इसे निजी चैट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अलग-अलग ग्रुप्स में बांट रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि इसके अलग-अलग वर्जन देखने को मिल रहे हैं. हर कोई अपनी-अपनी तरह की क्लिप आगे भेज रहा है, और इन क्लिप्स में आपस में काफी फर्क है.

ये भी पढ़ें- 19 Minute Viral Video: आ गया Part 2? बिस्तर से सीधे पहुंच जाएंगे जेल, देखने से पहले जान लें क्या बोला 'वर्दीवाला'

अब तक जो बातें सामने आई हैं

सरल शब्दों में कहें तो वीडियो के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है. न कोई ओरिजिनल फाइल मिली है, न इसकी असली लंबाई तय है, न लोकेशन सामने आई है और न ही वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान हो पाई है. अधिकारियों ने न तो इस वीडियो को सत्यापित किया है और न ही इसकी सामग्री को वास्तविक बताया है. यही वजह है कि साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीडियो एडिट किया हुआ, मॉडिफाइड या AI की मदद से बदला हुआ भी हो सकता है.

क्यों हो रही है पुरानी कंट्रोवर्सी से तुलना
19 मिनट 34 सेकंड वाले वीडियो के मामले में भी यही पैटर्न देखने को मिला था—बहुत ज्यादा चर्चा, लेकिन कोई प्रमाण नहीं. कुछ यूजर्स ने बाद में दावा किया कि वह क्लिप AI-जनरेटेड थी. कुछ अकाउंट्स ने यह भी कहा कि वीडियो में दिख रही महिला की पुरानी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया गया था. लेकिन इन दावों की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी. ठीक उसी तरह, इस मामले में भी न कोई FIR दर्ज हुई है, न किसी साइबर सेल ने बयान दिया है और न ही कोई जांच शुरू हुई है.

ये भी पढ़ें- 19 Minutes Viral Video: वीडियो बनाने वाले लड़के आए सामने, सामने रख दी सारी सच्चाई! लड़की बोली- मेरे घर आए...

क्या इतने शोर में भी कोई सच्चाई सामने आई?

लोग लगातार पूछ रहे हैं कि वीडियो में कौन है, यह कहां शूट हुआ, इसकी असली लंबाई क्या है और क्या यह असली है या AI-एडिटेड. लेकिन इन सभी सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है. क्योंकि कोई सत्यापित पहचान या लोकेशन नहीं मिली है, इसलिए अधिकारियों के पास एक्शन लेने का आधार भी नहीं है. तभी अब तक किसी एजेंसी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया.

साइबर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?
डिजिटल विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे वीडियो बिना जांच के शेयर करना बहुत खतरनाक हो सकता है. इससे कानूनी परेशानी भी आ सकती है, किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है और निर्दोष लोगों की छवि खराब हो सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी वायरल क्लिप को बिना प्रमाण के आगे भेजना गलत है और इसे तुरंत साइबर अधिकारियों को रिपोर्ट करना चाहिए.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

