19 Minute MMS Video Part 3 कहां देखने को मिलेगा? पुलिस की नजर में हैं आप, समाज छोड़िए, खुद को नहीं दिखा सकेंगे चेहरा

19 Minute MMS Video Part 3 कहां देखने को मिलेगा? पुलिस की नजर में हैं आप, समाज छोड़िए, खुद को नहीं दिखा सकेंगे चेहरा

अजीब नामों से वायरल वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं. इन्हें Fatima Jatoi वायरल वीडियो, Pakistan couple viral video या Marry Umair MMS जैसे नामों से शेयर किया जा रहा है. लेकिन ऐसे वीडियो को देखना, सर्च करना या शेयर करना आपको सीधे कानूनी मुसीबत में डाल सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:43 AM IST
19 Minute MMS Video Part 3 कहां देखने को मिलेगा? पुलिस की नजर में हैं आप, समाज छोड़िए, खुद को नहीं दिखा सकेंगे चेहरा

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से “19 minute 34 second”, “12 minute 46 second” या “7 minute 11 second” जैसे अजीब नामों से वायरल वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं. इन्हें Fatima Jatoi वायरल वीडियो, Pakistan couple viral video या Marry Umair MMS जैसे नामों से शेयर किया जा रहा है. असल में ये वीडियो टाइमस्टैम्प एक तरह के कोड होते हैं, जिनका इस्तेमाल सोशल मीडिया के ऑटोमैटिक फिल्टर से बचने के लिए किया जाता है. लेकिन ऐसे वीडियो को देखना, सर्च करना या शेयर करना आपको सीधे कानूनी मुसीबत में डाल सकता है.

भारत में वायरल MMS को कैसे देखता है कानून
भारत में वायरल MMS या बिना इजाजत के शेयर की गई निजी वीडियो को गंभीर साइबर अपराध माना जाता है. अगर कोई वीडियो सहमति से रिकॉर्ड किया गया हो, तब भी उसकी बिना अनुमति शेयरिंग गैरकानूनी है. IT Act 2000 और नई Bharatiya Nyaya Sanhita यानी BNS के तहत ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है.

IT Act की धाराएं क्या कहती हैं
IT Act की धारा 66E किसी व्यक्ति की शारीरिक निजता के उल्लंघन को अपराध मानती है. अगर किसी की निजी तस्वीर या वीडियो उसकी अनुमति के बिना शेयर की जाती है, तो तीन साल तक की जेल और दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं धारा 67 और 67A इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील या यौन सामग्री फैलाने से जुड़ी हैं, जिनमें पहली बार दोषी पाए जाने पर भी पाँच साल की जेल और दस लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.

BNS की धारा 77 और ‘वॉयरिज्म’
नई Bharatiya Nyaya Sanhita की धारा 77, जिसे पहले IPC में वॉयरिज्म कहा जाता था, साफ कहती है कि किसी की निजी वीडियो बिना सहमति फैलाना अपराध है. कानून यह भी स्पष्ट करता है कि रिकॉर्ड करने की सहमति का मतलब यह नहीं कि शेयर करने की भी अनुमति है. ऐसी स्थिति में तीन से सात साल तक की जेल हो सकती है.

सिर्फ फॉरवर्ड किया तो क्या होगा?
बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने वीडियो बनाया नहीं, सिर्फ WhatsApp या Telegram पर फॉरवर्ड किया है, इसलिए वे सुरक्षित हैं. लेकिन कानून के हिसाब से फॉरवर्ड करना भी “ट्रांसमिशन” माना जाता है. यानी आप भी डिस्ट्रीब्यूटर माने जाएंगे और आपके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है.

‘मांगने’ पर भी बन सकता है केस
अगर आप कमेंट सेक्शन में “लिंक भेजो”, या “वीडियो कहां मिलेगा” जैसे सवाल करते हैं, तो इसे अपराध में सहयोग यानी Abetment माना जा सकता है. 2026 में साइबर सेल डिजिटल फुटप्रिंट, IP एड्रेस और चैट लॉग के जरिए ऐसे यूजर्स को भी ट्रैक कर रही है.

Namo Bharat ट्रेन वीडियो लीक से सीख
2025 के आखिर में दिल्ली–मेरठ RRTS ट्रेन के अंदर का एक निजी CCTV वीडियो लीक हुआ था. जांच में सामने आया कि यह वीडियो रेलवे स्टाफ ने ही लीक किया था. इस मामले में IT Act और BNS के तहत केस दर्ज हुए और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया. इससे साफ है कि सिस्टम के अंदर के लोग भी कानून से नहीं बच सकते.

Deepfake और Fake Viral Trends का खतरा
कई मामलों में जांच में यह सामने आया कि Fatima Jatoi या Umair 7:11 जैसे वीडियो असल में मौजूद ही नहीं थे. ये सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बनाए गए ट्रेंड थे. कई बार दूसरे इंफ्लुएंसर्स को गलत तरीके से बदनाम किया गया और वीडियो Deepfake निकले.

सर्च करना भी पड़ सकता है भारी
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे टाइमस्टैम्प सर्च करने पर कई बार यूजर खतरनाक वेबसाइट्स पर पहुँच जाते हैं, जहां स्पायवेयर, ब्लैकमेलिंग या एक्सटॉर्शन रैकेट सक्रिय होते हैं. यानी नुकसान सिर्फ कानूनी नहीं, डिजिटल भी है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

19 minute mmsFatima JatoiMarry Umair MMSFatima Jatoi viral video

