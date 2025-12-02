कौन है Sweet Zannat और क्या है 19-Minute MMS Viral Video बवाल?

आज के समय में सोशल मीडिया का असर खासकर युवाओं पर बहुत गहरा है. कई बार यह प्लेटफॉर्म लोगों को मशहूर कर देता है, लेकिन कई मामलों में लोगों को अनजाने में बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है. ऐसा ही एक मामला मेघालय के महेंद्रगंज की डिजिटल क्रिएटर स्वीट जन्नत के साथ हुआ, जो इंस्टाग्राम पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वीडियो और फोटो शेयर करती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर लगभग 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं. कुछ दिनों पहले वे एक बड़ी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी में फंस गईं, जिसकी वजह थी एक वायरल MMS वीडियो.

वायरल MMS विवाद क्या है?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में एक 19 मिनट का प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा. वीडियो में एक कपल दिख रहा था, लेकिन इस वीडियो की असली पहचान पता न होने के कारण कई यूजर्स ने गलत अंदाजा लगाते हुए दावा कर दिया कि वीडियो में दिखाई देने वाली लड़की स्वीट जन्नत हैं. किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन कई लोगों ने बिना सोचे-समझे जन्नत की प्रोफाइल पर जाकर कमेंट करना शुरू कर दिया. कुछ ने तो उन्हें गलत शब्दों में टारगेट भी किया. धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर यह गलतफहमी और बढ़ती गई, और लोग उन्हें ही वीडियो की लड़की बताने लगे.

Sweet Zannat का वीडियो में पहली बार रिएक्शन

काफी कमेंट्स और ट्रोलिंग के बाद स्वीट जन्नत ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे काफी भावुक और नाराज दिख रही थीं. वीडियो में वे कहती हैं: “पहले आप लोग मुझे अच्छी तरह से देखो… अब उस वीडियो वाली लड़की को देखो. कहीं से भी वो मेरी तरह लग रही है? नहीं ना? फिर मेरे कमेंट्स में आकर ‘19 मिनट 19 मिनट’ क्यों लिख रहे हो? किसी का भी किया हुआ मामला मेरे सिर पर क्यों थोप रहे हो?” उन्होंने आगे कहा- “वो लड़की इंग्लिश बोलती है. मैं तो 12वीं तक भी नहीं पढ़ी. मेरे वीडियो पर लोग उसका फोटो डाल रहे हैं. मेरा दिमाग खराब हो रहा है. फ्री में मुझे वायरल कर रहे हो, फेमस कर रहे हो. चलो कोई बात नहीं… Followers बढ़ रहे हैं, views बढ़ रहे हैं.”

जन्नत ने साफ कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाली लड़की से उनकी जरा भी मिलती-जुलती शक्ल नहीं है और लोग बिना सोचे-समझे उन्हें बदनाम कर रहे हैं. बाद में उन्होंने यही मैसेज अपना YouTube वीडियो बनाकर भी पोस्ट किया.

गलत पहचान की समस्या और सोशल मीडिया का काला सच

यह पूरा मामला एक बार फिर दिखाता है कि सोशल मीडिया की दुनिया कितनी तेजी से किसी भी जानकारी को फैलाती है- चाहे वह सही हो या गलत. गलत पहचान (Wrong Identity) का ऐसा मामला किसी भी इंसान की निजी जिंदगी को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है. जन्नत ने खुद बताया कि लगातार गलत कमेंट्स से उन्हें मानसिक तनाव होने लगा था.

लेकिन दूसरी तरफ, उन्होंने इस स्थिति को सकारात्मक तरीके से भी देखा और कहा कि इस गलती की वजह से उनकी पहुंच बढ़ रही है और नए फॉलोअर्स भी जुड़ रहे हैं. फिर भी, उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि झूठे आरोप उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं और लोग किसी पर भी उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें