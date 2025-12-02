19 Minutes Viral MMS: Sweet Zannat के बाद किसका नाम? कैसे बच सकते हैं ट्रोलिंग से? जानिए एक्सपर्ट की राय

“19 Minutes Viral Video” का ट्रेंड मजाक और मीम्स से शुरू हुआ, लेकिन अब यह लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है. सोशल मीडिया पर गलत पहचान, गलत आरोप और स्कैम लिंक तेजी से फैल रहे हैं. कई लोग उन व्यक्तियों को वीडियो का हिस्सा बताने लगे जिन्हें असल में पता भी नहीं कि वीडियो है किसका. इस तरह की गलत पहचान आम लोगों की प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है. इस अफरा-तफरी के बीच एक महिला इन्फ्लुएंसर स्वीट जन्नत (Sweet Zannat) को गलत तरीके से वीडियो की लड़की बता दिया गया. उनकी पोस्ट पर “19 minutes” लिखकर हजारों कमेंट आने लगे. इससे परेशान होकर उन्हें खुद वीडियो बनाकर सफाई देनी पड़ी.

Kaspersky के एक्सपर्ट ने समझाया खतरा

साइबर सिक्योरिटी कंपनी Kaspersky के इंडिया जनरल मैनेजर, जयदीप सिंह ने इस मामले पर बड़ी चेतावनी दी है. उनके अनुसार, आज के समय में मैनिप्युलेटेड कंटेंट, AI डीपफेक, और फर्जी वीडियो बहुत तेजी से फैलते हैं. इससे किसी भी व्यक्ति का नाम या चेहरा गलत तरीके से किसी वीडियो से जोड़ दिया जाता है, जिससे उसकी छवि को भारी नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा- आज के समय में मैनिपुलेटेड कंटेंट और गलत जानकारी पहले से कहीं ज्यादा तेजी और आसानी से फैल सकती है, जिससे गलत पहचान (misidentification) के मामले बेहद नुकसानदेह साबित होते हैं. अगर किसी को गलत तरीके से हानिकारक कंटेंट से जोड़ा जाता है, तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि वे उन पोस्ट्स का रिकॉर्ड रखें, तुरंत रिपोर्ट करें और किसी भी तरह से उस गलत जानकारी पर प्रतिक्रिया या उसे amplify न करें.

साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइबरपीस के फाउंडर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट विनीत कुमार का कहना है कि ऑनलाइन किसी की फोटो या वीडियो का गलत इस्तेमाल करके किसी को झूठा निशाना बनाना बढ़ता ही जा रहा है और AI के जमाने में यह और भी ज्यादा आसान हो गया है. इससे बचने के लिए लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखें, मजबूत पासवर्ड और दो-स्तरीय प्रमाणीकरण इस्तेमाल करें, और निजी या संवेदनशील चीजें ऑनलाइन साझा करने से बचें. अगर आपके बारे में कोई झूठी या आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन दिखाई दे, तो उसका स्क्रीनशॉट या सबूत सुरक्षित करें, प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें, और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें.

आम लोग इन तरीकों से बच सकते हैं

19 मिनट वाले वायरल वीडियो की अफवाह ने यह साफ कर दिया है कि गलत पहचान किस तरह आम लोगों को भी निशाना बना सकती है. ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है.

अपनी सोशल मीडिया प्राइवेसी को मजबूत रखें

जयदीप के मुताबिक, अपने Facebook, Instagram और X की सेटिंग्स में जाकर यह तय करें कि आपकी तस्वीरें, वीडियो और निजी जानकारी सबको दिखाई दे रही है या सिर्फ चुने हुए लोगों को.

अनजान लिंक से हमेशा दूरी रखें

वायरल वीडियो के नाम पर आने वाले लिंक में मालवेयर या फिशिंग का खतरा होता है. ऐसे किसी लिंक पर क्लिक न करें. ऑनलाइन किसी भी सनसनीखेज दावे पर तुरंत यकीन न करें. अक्सर सबसे बड़ा खतरा यही होता है- लोग बिना सोचे-समझे शेयर कर देते हैं. अगर आपकी गलत पहचान हुई है, तो सबूत इकट्ठा करें. स्क्रीनशॉट लें, URL सुरक्षित रखें और तुरंत प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें.

मिसइन्फॉर्मेशन को आगे न बढ़ाएं

शेयर या कमेंट करके आप गलती से मिसइन्फॉर्मेशन को और ज्यादा फैलाने में मदद कर सकते हैं.