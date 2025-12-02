Advertisement
19 Minutes Original Video को भूलकर भी न करें क्लिक! इज्जत छोड़िए... अकाउंट भी हो जाएगा खाली

इंटरनेट पर चल रही बातों के मुताबिक यह ट्रेंड एक कथित वीडियो के इर्द-गिर्द घूमता है, लेकिन असल बात यह है कि किसी को पता ही नहीं है कि इस वीडियो में कौन है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों की पहचान को लेकर एक अजीब-सी “हंट” शुरू हो गई है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 02, 2025, 01:14 PM IST
हाल ही में “19-minute viral video” नाम का एक अजीब और रहस्यमयी वाक्य सोशल मीडिया पर छा गया है. Instagram, X और Facebook पर लोग इसी वीडियो की चर्चा कर रहे हैं. हर जगह मीम्स, मजाक और तरह-तरह की थ्योरीज की बाढ़ आ गई है. इंटरनेट पर चल रही बातों के मुताबिक यह ट्रेंड एक कथित वीडियो के इर्द-गिर्द घूमता है, लेकिन असल बात यह है कि किसी को पता ही नहीं है कि इस वीडियो में कौन है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों की पहचान को लेकर एक अजीब-सी “हंट” शुरू हो गई है, जिसमें कई निर्दोष क्रिएटर्स का नाम भी गलत तरीके से घसीट दिया गया.

मीम्स, मजाक और कन्फ्यूजन का तूफान
जैसे-जैसे ट्रेंड बढ़ता गया, मीम्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों का कहना था कि शायद यह कोई पुराना क्लिप है जो एडल्ट वेबसाइट्स से उठाकर फिर से फैला दिया गया है. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह AI-generated वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि आजकल डीपफेक्स तेजी से फैल रहे हैं.

साइबरसिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ा
इस वायरल ट्रेंड के साथ साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है. स्कैमर्स इस ट्रेंड का फायदा उठा रहे हैं और “original 19-minute video” देखने के नाम पर फर्जी लिंक शेयर कर रहे हैं. साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ऐसे लिंक पर क्लिक करने से मालवेयर डाउनलोड हो सकता है या फिर आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है. इसलिए यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि किसी भी संदिग्ध लिंक से दूर रहें.

इन्फ्लुएंसर की गलत पहचान- कमेंट सेक्शन में हंगामा
इस अफरा-तफरी के बीच एक महिला इन्फ्लुएंसर को गलत तरीके से वीडियो की लड़की बता दिया गया. उनकी पोस्ट पर “19 minutes” लिखकर हजारों कमेंट आने लगे. इससे परेशान होकर उन्हें खुद वीडियो बनाकर सफाई देनी पड़ी.

16 मिलियन व्यूज वाला मजेदार जवाब
उन्होंने एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया, जो अब 1.6 करोड़ व्यूज पार कर चुका है. उन्होंने साफ कहा कि लोग बिना सोचे-समझे गलत पहचान कर रहे हैं. वीडियो में उन्होंने लोगों से कहा कि जिस लड़की का वीडियो वायरल बताया जा रहा है, उससे उनका चेहरा मैच ही नहीं करता. उन्होंने मजाक करते हुए कहा: ‘19 मिनट 19 मिनट’ क्यों लिख रहे हो? किसी का भी किया हुआ मामला मेरे सिर पर क्यों थोप रहे हो?” उन्होंने आगे कहा- “वो लड़की इंग्लिश बोलती है. मैं तो 12वीं तक भी नहीं पढ़ी. मेरे वीडियो पर लोग उसका फोटो डाल रहे हैं. मेरा दिमाग खराब हो रहा है. फ्री में मुझे वायरल कर रहे हो, फेमस कर रहे हो. चलो कोई बात नहीं… Followers बढ़ रहे हैं, views बढ़ रहे हैं.” इस हल्के-फुल्के मजाक ने माहौल को थोड़ा शांत किया, लेकिन यह दिखाता है कि सोशल मीडिया गलत पहचान फैलाने में कितना तेज है.

लोगों की जिज्ञासा, अफवाहें और वायरल कल्चर की हकीकत
यह पूरा मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह कैसे वायरल हो सकती है. जब असली जानकारी न हो, तो जिज्ञासा, मीम्स और गलत जानकारी मिलकर एक बड़ा इंटरनेट स्टॉर्म बना देते हैं. कई लोग सिर्फ ट्रेंड में शामिल होने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, जिससे निर्दोष लोगों की छवि को नुकसान पहुँच सकता है. इसके साथ-साथ यह भी साफ है कि वायरल कॉन्टेंट के नाम पर स्कैमर्स सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

19-minute viral videosocial mediaviral video scam warning

