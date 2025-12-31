Advertisement
trendingNow13059118
Hindi Newsटेक19 Minute Viral Video के बाद सरकार का एक्शन! Apps पर कसा शिकंजा, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

19 Minute Viral Video के बाद सरकार का एक्शन! Apps पर कसा शिकंजा, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

Govt Warning to Social Media Platforms: सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो देखने और शेयर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है. भारत सरकार ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इंटरनेट पर परोसी जा रही गंदगी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अभद्र भाषा, अश्लील वीडियो और बच्चों से जुड़े अपराधों को रोकने में नाकाम रहने वाली कंपनियों पर अब सरकार का हंटर चलने वाला है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

19 Minute Viral Video के बाद सरकार का एक्शन! Apps पर कसा शिकंजा, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

Govt Warning to Social Media Platforms: डिजिटल इंडिया की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आए दिन वायरल हो रहे प्राइवेट वीडियो और फेक MMS वीडियो को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है. अश्लीलता फैलाने वाले कंटेंट पर रोक लगाते हुए आईटी मंत्रालय ने एक नया फरमान जारी कर दिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, X या दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने अपनी लापरवाही नहीं छोड़ी तो उन्हें मिलने वाली कानूनी छूट समाप्त कर दी जाएगी और सीधे आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे. आइए जानते हैं क्या है सरकार की नई एडवाइजरी और इसका असर यूजर्स पर कैसे पड़ेगा.

क्यों सख्त हुई सरकार?
हाल ही दिनों में भारत की फेमय यूट्यूबर पायल गेमिंग का प्राइवेड वीडियो (Payal Gaming Private Video) वायरल होने का दावा सोशल मीडिया पर किया गया, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो को पायल गेमिंग ने खुद सामने आकर फेक बताया था. इससे पहले भी एक 19 मिनट 43 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था. इन सभी मामलों को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर साफ कर दिया है कि अगर प्लेटफॉर्म्स ने अश्लील, अभद्र कंटेंट पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना होगा.

आईटी मंत्रालय ने पाया है कि कई सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं. मंत्रालय ने साफ किया है कि आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली छूट तभी तब होगी जब ये कंपनियां नियमों का पालन करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नए आदेश की जरूरी बातें
अगर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नियमों का पालन नहीं किया तो उन पर आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत आपराधिक मामला चलाया जा सकता है.

नए आदेश के मुताबिक किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले या अश्लील कंटेंट को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा.

बाल शोषण और अश्लील कंटेंट पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा है.

ये भी पढ़ेंः सच में महिलाओं और छात्रों को मिल रहा है फ्री मोबाइल? PM मोबाइल स्कीम की सच्चाई जानिए

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी है जिम्मेदारी
नए आदेश से सरकार ने याद दिलाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिचौलिए होने के नाते इनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे अपने यूजर्स को ऐसा कोई भी कंटेंट होस्ट या शेयर न करने दें जो देश के कानून के खिलाफ हो. एक्चुअल नॉलेज या फिर कोर्ट के आदेश मिलते ही सख्त एक्शन भी लिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः सबको लगा iPhone 17 जीतेगा, पर बाजी मार गया कोई और! भारत में इस फोन ने मचाई तबाही

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Payal Gaming Video ControversyGovt Warning to Social Media

Trending news

31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद