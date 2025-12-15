Advertisement
19 Minute Viral Video: नए 'Child MMS' ने मचाया सोशल मीडिया पर हड़कंप! शेयर किया तो पुलिस उतारेगी सारी गर्मी

भारत में बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर सख्त कानून मौजूद हैं. किसी भी बच्चे से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो का निर्माण, प्रसारण या शेयर करना POCSO एक्ट और आईटी एक्ट के तहत गंभीर अपराध माना जाता है. इसके बावजूद इस तरह के वीडियो का बार-बार वायरल होना कानून व्यवस्था और साइबर सुरक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े करता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:20 AM IST
19 Minute Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बार फिर हलचल मच गई है. बताया जा रहा है कि एक नए वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद कई प्लेटफॉर्म्स पर विवाद तेज हो गया है. यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है, जब करीब एक महीने पहले 19 मिनट से ज्यादा लंबे एक अन्य वीडियो ने भारी आक्रोश पैदा किया था. उस मामले की गूंज अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि अब लगभग 5 मिनट 39 सेकंड का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

ये भी पढ़ें- 19 Minute 34 Second ka Viral Video: क्या अब आया 5.39 मिनट का वीडियो? सोशल मीडिया पर मच गया हल्ला

ऑनलाइन माहौल फिर हुआ परेशान करने वाला
ऑनलाइन दुनिया एक बार फिर विवादित और परेशान करने वाले कंटेंट से भरती नजर आ रही है. इससे पहले जिस 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो ने लोगों को झकझोर दिया था, उसे लेकर अभी भी बहस जारी है. इसी बीच नया वीडियो सामने आने से लोगों की चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ गए हैं. लगातार ऐसे वीडियो का सामने आना यह दिखाता है कि सोशल मीडिया पर निगरानी और जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

नए 5 मिनट के वीडियो से मचा आक्रोश
नए वायरल वीडियो में एक युवक और एक लड़की को दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर ऑनलाइन समुदाय में गहरी नाराजगी है. वीडियो के तेजी से फैलते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स इस बात से हैरान हैं कि इस तरह का वीडियो कैसे ट्रेंड बन सकता है. चिंता की बात यह भी है कि बड़ी संख्या में लोग वीडियो देखने के लिए लिंक मांगते नजर आए, जिससे स्थिति और गंभीर होती चली गई.

ये भी पढ़ें- 19 Minutes Original Video का लिंक है बहुत खतरनाक! क्लिक करते ही इज्जत के साथ-साथ उड़ जाएगा बैंक अकाउंट

डीपफेक को लेकर बढ़ती शंका
इस वीडियो की सच्चाई अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हाल के दिनों में MMS और डीपफेक वीडियो के बढ़ते मामलों ने सोशल मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि AI तकनीक के तेजी से विकास के चलते डीपफेक वीडियो बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. इसी वजह से ऐसे मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे आम यूजर्स के लिए सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है.

भारत में कानून और साइबर सुरक्षा का पहलू
भारत में बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को लेकर सख्त कानून मौजूद हैं. किसी भी बच्चे से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो का निर्माण, प्रसारण या शेयर करना POCSO एक्ट और आईटी एक्ट के तहत गंभीर अपराध माना जाता है. इसके बावजूद इस तरह के वीडियो का बार-बार वायरल होना कानून व्यवस्था और साइबर सुरक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े करता है. फिलहाल इस मामले में यह जांच की जा रही है कि वीडियो किसने बनाया, यह कहां से आया और क्या यह असली है या डीपफेक.

ये भी पढ़ें- 19 Minutes Viral MMS का लिंक मिला? अगर आ गया तो भूलकर भी न करें ये काम, एक्सपर्ट्स बोले- दूर रहो...

सख्त कार्रवाई की मांग तेज
सोशल मीडिया पर चल रही बहस के बीच अब लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए. खास तौर पर बच्चों और महिलाओं की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है. यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि सोशल मीडिया जहां संवाद का एक अहम जरिया है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल समाज के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है.

जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग की जरूरत
यह पूरा मामला एक कड़वी सच्चाई की तरह सामने आया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए. बिना सोचे-समझे किसी भी कंटेंट को शेयर करना न सिर्फ कानूनन अपराध हो सकता है, बल्कि इससे समाज पर भी गहरा नकारात्मक असर पड़ता है.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपुष्ट दावों और अफवाहों पर आधारित है. Zee News ने किसी भी कथित वीडियो क्लिप की पुष्टि नहीं की है और न ही इसमें शामिल बताए जा रहे व्यक्तियों की पहचान को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया है.)

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

19 Minute Viral VideoChild Videopocso act

