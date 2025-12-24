Advertisement
19 Minute Viral Video से लेकर MMS Leak तक... ठंड में गर्म रहा सोशल मीडिया, अब सरकार क्या लेगी एक्शन?

साल 2025 में खासकर नवंबर में ऐसे वायरल वीडियो और कथित MMS सामने आए, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा. इन घटनाओं में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स से लेकर आम लोग तक के नाम शामिल थे.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:01 AM IST
साल 2025 में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वायरल वीडियो और कथित MMS सामने आए, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा. इन घटनाओं में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स से लेकर आम लोग तक शामिल थे. इन वीडियो ने डिजिटल प्राइवेसी, सहमति के बिना कंटेंट शेयर करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया. खासतौर पर AI से बने डीपफेक वीडियो ने यह सवाल खड़ा किया कि इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज पर भरोसा किया जाए या नहीं.

नवंबर 2025: 19 मिनट का वायरल वीडियो
नवंबर 2025 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा “19 मिनट का वायरल वीडियो”, जो भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल गया. इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि इसमें बंगाल के इंफ्लुएंसर्स Dustu Sonali और Sofik SK दिखाई दे रहे हैं. हालांकि दोनों ने साफ कहा कि यह वीडियो उनकी अनुमति के बिना शेयर किया गया है. साथ ही यह भी बहस शुरू हो गई कि यह वीडियो असली है या AI से बनाया गया डीपफेक. इस विवाद ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि निजी वीडियो ऑनलाइन कैसे लीक हो जाते हैं और इन्हें फैलने से कैसे रोका जा सकता है.

Dhunu Joni का 19 मिनट 34 सेकंड का मामला
इसी महीने असम की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर Dhunu Joni से जुड़ा एक और वीडियो चर्चा में आया, जिसकी लंबाई 19 मिनट 34 सेकंड बताई गई. रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह वीडियो AI बॉडी-स्वैप टेक्नोलॉजी से बनाया गया हो सकता है. विवाद बढ़ने के बाद Dhunu Joni ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए. इस घटना ने यह दिखाया कि डिजिटल हेरफेर किसी की ऑनलाइन और निजी जिंदगी को कितनी आसानी से प्रभावित कर सकता है.

Payal Gaming डीपफेक MMS विवाद
दिसंबर 2025 में मशहूर गेमिंग इंफ्लुएंसर Payal Dhare, जिन्हें Payal Gaming के नाम से जाना जाता है, एक वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में आईं. दावा किया गया कि वीडियो में वही हैं, लेकिन Payal ने इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर इसे पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने कहा कि इस वीडियो से उन्हें मानसिक परेशानी हुई है. जांच के बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इसे AI से बना डीपफेक मानते हुए केस दर्ज किया.

Sweet Zannat और Kajal Kumari के मामले
नवंबर 2025 में मेघालय की इंस्टाग्राम क्रिएटर Sweet Zannat भी 19 मिनट के कथित प्राइवेट वीडियो विवाद में फंस गईं. इसके अलावा 15 साल की Kajal Kumari का मामला और भी गंभीर था, जिसमें डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक नाबालिग को बदनाम करने की कोशिश की गई. इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि AI का गलत इस्तेमाल कितनी खतरनाक दिशा ले सकता है.

असर और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया
इन वायरल मामलों का असर सिर्फ संबंधित लोगों तक सीमित नहीं रहा. सोशल मीडिया पर्सनालिटी Anjali Arora ने बताया कि भले ही वीडियो फर्जी हों, लेकिन उनका मानसिक स्वास्थ्य और करियर पर गहरा असर पड़ता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना जांच-पड़ताल के किसी भी वीडियो को शेयर न करें.

ऑनलाइन प्राइवेसी पर बड़ी बहस
इन सभी घटनाओं के बाद 2025 में ऑनलाइन प्राइवेसी, डिजिटल सहमति और AI के दुरुपयोग पर व्यापक बहस छिड़ गई. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि सनसनीखेज कंटेंट को शेयर करने की आदत कानूनी मुसीबत में डाल सकती है. अधिकारियों ने भी दोहराया कि बिना सहमति निजी या आपत्तिजनक वीडियो शेयर करना साइबर अपराध है.

डिजिटल साक्षरता और कानून की जरूरत
साल के अंत तक कंटेंट क्रिएटर्स और साइबर सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने सख्त कानून, बेहतर अमल और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की मांग की. मकसद यही है कि लोगों को डीपफेक और फर्जी वीडियो से बचाया जा सके और इंटरनेट को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके.

