19 Minute Viral Video: आ गया Part 2? बिस्तर से सीधे पहुंच जाएंगे जेल, देखने से पहले जान लें क्या बोला 'वर्दीवाला'

19 Minute Viral Video MMS Part 2: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे लगातार सर्च कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर रहे हैं. इस वीडियो का सोर्स कौन है और यह पहली बार कहां से आया- इस पर किसी को भी साफ जानकारी नहीं है. इसके बावजूद क्लिप लगातार अलग-अलग चैनलों पर फैलती जा रही है, जिससे लोगों में उत्सुकता और भ्रम दोनों बढ़ रहे हैं. लेकिन अब पुलिस ने इस वायरल ट्रेंड पर सख्त रुख अपनाया है और साफ कहा है कि यह वीडियो किसी भी हाल में शेयर न करें.

हरियाणा पुलिस साइबर सेल का दावा- वीडियो असली नहीं, AI से बनाया गया

हरियाणा पुलिस साइबर सेल के अधिकारी अमित यादव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम वीडियो में इस वायरल क्लिप पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो 19 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, वह असली नहीं है. यादव के अनुसार, यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से तैयार किया गया है. यही नहीं, कई यूजर इस वीडियो के नाम पर “Part 2” और “Part 3” भी शेयर कर रहे हैं, जिनके बारे में भी पुलिस का कहना है कि वे भी AI से तैयार किए गए लगते हैं. पुलिस का कहना है कि ऐसे फेक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं.

AI वीडियो कैसे पहचानें? अधिकारी ने बताया तरीका

अमित यादव ने एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दी कि अगर किसी को संदेह है कि कोई वीडियो AI से बनाया गया है या असली है, तो वह इसे एक वेबसाइट पर चेक कर सकता है. उन्होंने बताया कि ‘Sightengine’ नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे वीडियो की जांच करने में मदद करता है. इस वेबसाइट पर वीडियो अपलोड करने से पता चल सकता है कि कंटेंट असली है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जेनरेट किया गया है. उन्होंने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अनुरोध किया कि वीडियो चाहे जैसा भी हो, इसे न तो देखें, न डाउनलोड करें और न ही किसी के साथ साझा करें, क्योंकि कई लोग अभी भी इसे फैलाते जा रहे हैं.

अगर कोई यह 19 मिनट 34 सेकंड वाला वीडियो शेयर कर देता है तो क्या होगा?

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की क्लिप शेयर करना सिर्फ गलत नहीं, बल्कि कानून के तहत अपराध भी है. भारत के IT Act के अनुसार, किसी भी अश्लील या आपत्तिजनक वीडियो को सर्कुलेट करना गंभीर दंड के दायरे में आता है. धारा 67 के तहत अगर कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री को शेयर करता है, तो उसके खिलाफ तीन साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

सेक्शन 67A के तहत सख्त सजा- पहली गलती में भी पांच साल जेल

अगर कोई व्यक्ति ऐसा वीडियो शेयर करता है जिसमें यौन प्रकृति की सामग्री हो, तो धारा 67A लागू होती है. इस कानून के अनुसार, पहली बार अपराध करने पर भी पांच साल की जेल और दस लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. अगर दूसरी बार वही गलती दोहराई जाती है, तो सजा सात साल तक बढ़ सकती है. इसके अलावा, ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 292, 293 और 354C भी लागू हो सकती हैं, जो अश्लील सामग्री और किसी की निजता का उल्लंघन करने से संबंधित हैं.

पुलिस की अंतिम सलाह- न देखें, न शेयर करें, न सेव करें

अमित यादव ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को याद दिलाया कि इस तरह के वीडियो केवल किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करते, बल्कि उन्हें खुद भी कानूनी मुसीबत में डाल देते हैं. उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी यूजर को यह वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसे तुरंत स्क्रॉल करके छोड़ दें और किसी के साथ फॉरवर्ड न करें.