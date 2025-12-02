19 Minute MMS Viral Video में नया ट्विस्ट! असलियत आपकी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी

The 19 Minute Viral Video Mystery: इस हफ्ते भारत के सोशल मीडिया पर 19 मिनट वाला वीडियो नाम का एक अनोखा ट्रेंड छा गया, जिसने असली वीडियो से ज्यादा इसकी चर्चा को वायरल कर दिया. लाखों लोग इसके बारे में बात करते दिखे, लेकिन किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि इसमें कौन दिखाई दे रहा है. इसी रहस्य ने अफवाहों को और तेज कर दिया और कई निर्दोष लोगों को अचानक विवादों के बीच ला खड़ा किया.

ट्रेंड की शुरुआत तब हुई जब लोगों ने बिना किसी सबूत के इन्फ्लुएंसर्स पर उंगलियां उठानी शुरू कर दीं. एक महिला क्रिएटर की कमेंट सेक्शन अचानक 19 मिनट लिखकर भर दिया गया. मजबूर होकर उसने वीडियो बनाकर कहा कि उसकी शक्ल उस वायरल लड़की जैसी बिल्कुल नहीं है. उसने मजाक में कहा कि वायरल क्लिप वाली लड़की इंग्लिश बोलती है जबकि उसने 12वीं के बाद पढ़ाई भी नहीं की. उसने साफ कहा कि किसी और की गलती उसके सिर पर न थोपी जाए.

यह भी पढ़ें: जिद्दी किसान के सामने सरकार ने भी टेके घुटने, बचा लिया 18वीं सदी का बना घर! सच्ची कहानी जिसपर कोई नहीं करता भरोसा

Add Zee News as a Preferred Source

क्या यह वीडियो AI से बना डीपफेक हो सकता है?

जैसे-जैसे चर्चा बढ़ी, एक नई थ्योरी फैलने लगी कि शायद यह पूरा वीडियो असल में डीपफेक है. इंटरनेट पर सीजन 2 और सीजन 3 नाम के AI जनरेटेड वीडियो आने लगे, जिससे शक और गहरा हो गया. लोग सोचने लगे कि अब डीपफेक सच से भी जल्दी फैल रहे हैं और यह टेक्नोलॉजी गलत हाथों में खतरनाक साबित हो सकती है.

लोगों को यह ट्रेंड उस मामले की याद दिलाने लगा जिसमें Babydoll Archi नाम की लड़की रातों-रात इंस्टाग्राम पर मशहूर हो गई थी. बाद में सामने आया कि वह लड़की असल में थी ही नहीं. पूरा अकाउंट AI से बनाया गया था और एक असली महिला की सिर्फ एक फोटो का इस्तेमाल करके नकली पहचान गढ़ी गई थी. असम पुलिस ने बताया था कि असल महिला को पता ही नहीं था कि उसकी तस्वीर का दुरुपयोग हुआ है.

जांच में आखिर क्या पता चला?

जांच में पता चला कि इस फर्जी AI मॉडल को बनाने वाला व्यक्ति असली महिला का पूर्व साथी था. ब्रेकअप के बाद उसने बदले में AI की मदद से अश्लील कंटेंट बनाया और इसे पेड प्लेटफॉर्म पर डालकर पैसे कमाने लगा. पुलिस के अनुसार वह शुरुआती दिनों में ही लाखों रुपये कमा चुका था. साइबर टीम ने उसके IP एड्रेस के आधार पर उसे पकड़ा और उसके सभी डिजिटल डिवाइसेज जब्त किए.

यह भी पढ़ें: शेरों को पालूंगा, संभालूंगा... कहते-कहते चिड़ियाघर में घुसा, शेरनी आई पास तो पेड़ पर चढ़ गया और फिर

इस ट्रेंड का सबसे बड़ा डर असल में क्या?

इस पूरे मामले का सबसे डरावना पहलू वीडियो नहीं बल्कि वह भविष्य है जिसका यह संकेत देता है. अब सिर्फ एक फोटो और एक AI टूल किसी की पहचान को बर्बाद करने के लिए काफी है. “19 मिनट वाला वीडियो” ट्रेंड कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, लेकिन यह डर हमेशा रहेगा कि अगर आज एक फेक वीडियो इतनी तबाही मचा सकता है, तो आने वाला समय और कितना खतरनाक हो सकता है.