19 Minutes Viral Video: वीडियो बनाने वाले लड़के आए सामने, सामने रख दी सारी सच्चाई! लड़की बोली- मेरे घर आए...

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जिस कथित ‘19-मिनट के वायरल वीडियो’ को लेकर बवाल मचा हुआ था, वह अब शांत होने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है. इस विवाद की वजह से मशहूर क्रिएटर Sweet Zannat का नाम भी इसमें गलत तरीके से घसीटा गया, जिससे उन्हें भारी मानसिक उत्पीड़न और बदनामी झेलनी पड़ी. लगातार वायरल पोस्ट और गलत दावों ने पूरे माहौल को बेहद संवेदनशील बना दिया था.

क्रिएटर ने वायरल क्लिप से खुद को पूरी तरह अलग बताया

जब यह विवाद बढ़ा और लोगों ने सोशल मीडिया पर बेबुनियाद दावे करने शुरू किए, तब Sweet Zannat ने साफ शब्दों में कहा कि उनका इस कथित वीडियो से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को जानबूझकर निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाई गईं. इस आरोप ने उन्हें भावनात्मक रूप से काफी प्रभावित किया और उनकी ऑनलाइन इमेज पर गंभीर असर पड़ा.

जन्नत की इमोशनल वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया

विवाद तब और बढ़ गया जब Sweet Zannat का रोते हुए एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. इसे देखकर लोगों ने मान लिया कि वह 19 मिनट वाले वीडियो की वजह से दुखी हैं. बाद में उन्होंने खुद बताया कि वह इसलिए नहीं रो रही थीं. असल वजह यह थी कि उनके ही शहर के दो लड़कों ने AI की मदद से उनका एक फेक वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. यह खुलासा सामने आने के बाद यह मामला सिर्फ विवाद नहीं, बल्कि डिजिटल एक्सप्लॉइटेशन का गंभीर उदाहरण बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

डीपफेक बनाने वाले लड़कों ने कैमरे पर मानी गलती

इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वही दो लड़के, जिन्होंने Sweet Zannat का डीपफेक वीडियो बनाया था, एक वीडियो में सामने आए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. दोनों लड़कों ने स्वीकार किया कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वह वीडियो बनाया, जिसने Zannat की इमेज को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कैमरे पर कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और यह सब एक बड़ी भूल थी.

जन्नत ने दिखाई परिपक्वता- माफ भी किया और चेतावनी भी दी

माफी वीडियो वायरल होने के बाद Sweet Zannat ने भी अपना जवाब दिया. उनके व्यवहार की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने गुस्से के बजाय परिपक्वता दिखाई. उन्होंने कहा कि वह दोनों लड़कों को माफ करती हैं और एक बड़ी बहन की तरह उनका मार्गदर्शन करना चाहती हैं. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी भी दी कि किसी लड़की के साथ ऐसा दोबारा कभी न किया जाए. उन्होंने कहा कि वह निर्दोष थीं, फिर भी कई लोगों ने बिना सोचे-समझे उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की.

सोशल मीडिया पर जन्नत की प्रतिक्रिया को मिला समर्थन

Sweet Zannat की शांति, संयम और सच्चाई ने लोगों के मन में उनके लिए सम्मान और बढ़ा दिया है. उन्होंने न सिर्फ अपनी बेगुनाही जाहिर की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि ऐसे मुश्किल समय में किस तरह समझदारी से स्थिति को संभाला जाता है. उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग बता रहे हैं कि उनकी यह प्रतिक्रिया बाकी क्रिएटर्स और लड़कियों के लिए भी एक मजबूत संदेश है.

(DISCLAIMER: Zee News स्वतंत्र रूप से ‘19-मिनट वाले वायरल वीडियो’, उससे जुड़े डीपफेक वीडियो या अपॉलोजी वीडियो की वास्तविकता, समय या तथ्यों की पुष्टि नहीं करता.)