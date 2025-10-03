सनकी कॉलेज स्टूडेंट ने 17 कारों को तोड़ा, ChatGPT से पूछा- जेल तो नहीं होगी? पुलिस पहुंच गई घर पर

मिसौरी स्टेट यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र रयान शेफर ने कॉलेज की पार्किंग में 17 कारों को तोड़-फोड़ कर नुकसान पहुंचाया. यह मामला इसलिए चर्चा में आया क्योंकि उसने अपनी गलती पुलिस को नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT को बताई. यह अनोखी घटना पुलिस की जांच का केंद्र बन गई.

तोड़फोड़ की घटना

पुलिस के अनुसार, रयान ने रविवार सुबह करीब 3 बजे पार्किंग में मौजूद कारों के शीशे तोड़े, साइड मिरर तोड़ दिए, कारों के बोनट में धक्के मारे और विंडशील्ड वाइपर भी तोड़ डाले. पुलिस ने इस घटना को “हंगामे” जैसा बताया और इसे गंभीर अपराध माना.

ChatGPT को जुर्म कबूलना

जब पुलिस ने रयान से पूछताछ की, तो उसने कहा कि संदिग्ध और वह मिलते-जुलते हैं. इसके बाद पुलिस ने उसका आईफोन चेक किया, जिसमें उन्हें ChatGPT के साथ लंबी बातचीत मिली. इस बातचीत में रयान ने गुस्से में आकर साफ-साफ माना कि उसने कई कारों को नुकसान पहुंचाया है. उसने ChatGPT से पूछा, "मैं कितना फंसा हुआ हूँ?" और "क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा?" इस बातचीत में उसने अपने किए अपराध की पूरी जानकारी दी और कई बार AI को धमकियां भी दीं.

डिजिटल साक्ष्य का महत्व

प्रॉसिक्यूटरों ने इस बातचीत को अपराध और आरोपी की मानसिक स्थिति को दर्शाने वाला “चिंताजनक” प्रमाण बताया. पुलिस ने रयान के फोन के लोकेशन डेटा से भी साबित किया कि वह उस वक्त अपराध स्थल पर मौजूद था. यह घटना यह दिखाती है कि डिजिटल रिकॉर्ड और AI के साथ की गई बातचीत अपराध की जांच में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

आरोप और कार्रवाई

रयान पर गंभीर संपत्ति नुकसान का मामला दर्ज किया गया है. उसे ग्रीन काउंटी जेल में 7,500 डॉलर के बॉन्ड पर रखा गया है. अगर उसे रिहा किया जाता है तो उसे शराब से जुड़े स्थानों पर जाने से मना किया जाएगा, साथ ही यादृच्छिक रूप से ड्रग और अल्कोहल टेस्ट करवाए जाएंगे और उसके ऊपर GPS ट्रैकर भी लगाया जाएगा.

नतीजा और सबक

यह मामला दिखाता है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर की गई बातें भी कानूनी सबूत बन सकती हैं. रयान ने सोचा था कि ChatGPT के साथ हुई बातचीत निजी रहेगी, लेकिन यह उसकी पकड़ का सबूत बन गई. यह घटना आने वाले समय में AI और अपराध जांच के बीच बढ़ते संबंध को भी रेखांकित करती है.