आज के दौर में जब 19 साल के ज्यादातर युवा यह तय कर रहे होते हैं कि उन्हें कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए या कौन सा कोर्स करना चाहिए, वहीं भारत के एक लड़के ने इतिहास रच दिया है. हम बात कर रहे हैं आयुष सिंह की, जिन्होंने बिना किसी बड़ी कॉलेज डिग्री के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अपना एक ऐसा मुकाम बनाया है जो किसी सपने जैसा लगता है.
आयुष न तो किसी IIT से पढ़े हैं और न ही उनके पास दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी MIT की कोई डिग्री है. इसके बावजूद आज वे हर महीने करीब 1 करोड़ रुपये का बिजनेस जनरेट कर रहे हैं. उनकी यह सफलता आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है.
आयुष सिंह की यह अद्भुत यात्रा आज से कुछ साल पहले कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई थी. उस समय देश और दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल था. महज 13 साल की उम्र में आयुष के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर एक अनोखी जिज्ञासा जागी. उनके पास न तो कोई बहुत महंगा लैपटॉप था और न ही कोई हाई-स्पीड इंटरनेट. लेकिन उनके पास कुछ कर गुजरने का जज्बा था. उन्होंने इंटरनेट पर मौजूद बेसिक ऑनलाइन कोर्सेज और खुद की मेहनत के दम पर मशीन लर्निंग और कोडिंग सीखनी शुरू की.
आयुष ने पारंपरिक पढ़ाई के रास्ते पर चलने के बजाय खुद से प्रोजेक्ट्स बनाने पर ध्यान दिया. वे गलतियां करते रहे और उनसे सीखते रहे. उनकी मेहनत का असर यह हुआ कि जब वे सिर्फ 14 साल के थे, तब उनके द्वारा तैयार किए गए एक कोर्स की सिफारिश खुद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने की थी. इसके बाद तो जैसे आयुष की किस्मत ही बदल गई और वे ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाने लगे. उन्होंने दुनिया भर के कई बड़े स्टार्टअप्स के साथ काम करके असली मार्केट की जरूरतों को समझा.
आयुष ने सिर्फ कोडिंग सीखने तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने 'Antern' और 'SecondBrain Labs' नाम के स्टार्टअप्स शुरू किए. 'SecondBrain Labs' के जरिए वे कंपनियों को उनके कस्टमर कम्युनिकेशन, लीड जनरेशन और सेल्स को AI के जरिए ऑटोमैटिक करने में मदद करते हैं. लेकिन उनकी कमाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने टॉपमेट (Topmate) प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रीमियम AI कोहॉर्ट्स और कोर्सेज बेचने शुरू किए. उन्होंने अपनी स्किल्स को एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल में बदल दिया जिससे वे लाखों लोगों को AI सिखा रहे हैं.
टॉपमेट के को-फाउंडर दिनेश सिंह ने सोशल मीडिया पर आयुष की इस अविश्वसनीय सफलता को शेयर किया जिसके बाद से यह कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई है. आयुष की यह कहानी साबित करती है कि आज के डिजिटल युग में सफलता के लिए किसी बड़े कॉलेज का टैग या करोड़ों रुपये की फीस जरूरी नहीं है. अगर आपके भीतर कुछ नया सीखने की चाह है और आप अपनी नॉलेज को सही तरीके से दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, तो आप भी आसमान छू सकते हैं.