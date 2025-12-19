Payal Gaming MMS विवाद के बीच हैकर्स ने PornHub पर किया सबसे बड़ा अटैक! जल्दी से जानिए कैसे रहें SAFE

Advertisement
एक हैकिंग ग्रुप, जिसका नाम ShinyHunters बताया जा रहा है, उसने दावा किया है कि उसके पास Pornhub के अकाउंट्स से जुड़ा बड़ा डेटा मौजूद है. ग्रुप का कहना है कि वह इस डेटा के बदले Bitcoin में फिरौती मांग रहा है और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो पूरा डेटा सार्वजनिक कर दिया जाएगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:18 AM IST
Payal Gaming MMS AI Fake Video विवाद के बीच एक नए डेटा ब्रीच के दावे ने Pornhub यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है. दावा किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी एडल्ट वीडियो वेबसाइट्स में से एक Pornhub से करीब 20 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी हो गया है. एक हैकिंग ग्रुप, जिसका नाम ShinyHunters बताया जा रहा है, उसने दावा किया है कि उसके पास Pornhub के अकाउंट्स से जुड़ा बड़ा डेटा मौजूद है. ग्रुप का कहना है कि वह इस डेटा के बदले Bitcoin में फिरौती मांग रहा है और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो पूरा डेटा सार्वजनिक कर दिया जाएगा.

कौन सा डेटा हुआ है लीक
Bleeping Computer को शेयर की गई रिपोर्ट के मुताबिक, लीक हुआ डेटा मुख्य रूप से Pornhub Premium यूजर्स से जुड़ा बताया जा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि चोरी किए गए डेटा का साइज करीब 94GB है और इसमें 200 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड्स शामिल हैं. ShinyHunters का दावा है कि यह डेटा पेमेंट सिस्टम से जुड़ा नहीं है, बल्कि यूजर अकाउंट्स पर हुई एक्टिविटी से संबंधित है, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी को गंभीर खतरा हो सकता है.

ईमेल से लेकर सर्च हिस्ट्री तक शामिल
हैकिंग ग्रुप द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस डेटा में यूजर्स के ईमेल एड्रेस, उनकी एक्टिविटी का टाइप, लोकेशन से जुड़ा डेटा, वीडियो लिंक, वीडियो टाइटल, सर्च किए गए कीवर्ड्स और टाइम स्टैम्प तक शामिल हैं. इस एक्टिविटी डेटा से यह भी पता चलता है कि किसी यूजर ने वीडियो देखा, डाउनलोड किया, किसी चैनल को विजिट किया या प्लेटफॉर्म पर क्या सर्च किया. साफ है कि अगर यह डेटा लीक होता है, तो यूजर्स की निजी आदतें और पसंद सार्वजनिक हो सकती हैं.

Mixpanel कनेक्शन पर भी सवाल
इस डेटा लीक को Mixpanel नाम की डेटा एनालिटिक्स सर्विस से भी जोड़ा जा रहा है, जो पहले Pornhub समेत कई कंपनियों के साथ काम कर चुकी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर में Mixpanel पर एक सिक्योरिटी इन्सिडेंट हुआ था, जिसमें हमलावरों ने स्मिशिंग अटैक के जरिए सिस्टम में घुसपैठ की थी. हालांकि, Mixpanel का कहना है कि उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि Pornhub का डेटा उसी घटना से लीक हुआ हो.

Pornhub का आधिकारिक बयान
Pornhub ने अपने सिक्योरिटी नोटिस में कहा है कि यह घटना उसके मौजूदा Premium सिस्टम से जुड़ी नहीं है. कंपनी के अनुसार, इस ब्रीच में यूजर्स के पासवर्ड, पेमेंट डिटेल्स या किसी भी तरह की फाइनेंशियल जानकारी शामिल नहीं है. Pornhub का दावा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर हर दिन 10 करोड़ से ज्यादा विजिट्स होती हैं और सालभर में अरबों बार वेबसाइट एक्सेस की जाती है. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह 2021 के बाद से Mixpanel का इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे संकेत मिलता है कि लीक हुआ डेटा काफी पुराना हो सकता है.

डेटा लीक के बाद यूजर्स कैसे रहें सुरक्षित
इस तरह के डेटा ब्रीच के बाद यूजर्स को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है. सबसे पहले उन सभी अकाउंट्स के पासवर्ड बदलने चाहिए, जो इस ईमेल आईडी से जुड़े हों. हर ऑनलाइन सर्विस के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड रखना बेहद जरूरी है. जहां भी संभव हो, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना चाहिए. इसके अलावा, किसी भी संदिग्ध ईमेल, मैसेज या कॉल से सावधान रहें, जो निजी जानकारी मांगते हों या जल्दी कार्रवाई करने का दबाव बनाते हों. अकाउंट में किसी अनजान लॉगिन या बदलाव पर नजर रखना भी जरूरी है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

