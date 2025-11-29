Advertisement
इमरजेंसी अलर्ट...IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी तकनीकी खराबी

A320 Software Issue: देश की एयरलाइंस सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एयरबस A320 फैमिली के विमानों में गंभीर टेक्निकल खराबी सामने आई है. जिससे IndiGo और Air India समेत कई ऑपरेटरों की 250 उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. .

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:31 AM IST
A320 Software Issue: देश की बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में शामिल IndiGo और Air India इस समय एक बड़े तकनीकी समस्या से जूझ रही हैं. जिसका असर उनकी उड़ानों पर पड़ने वाला है. Airbus ने A320 फैमिली के विमानों में बड़ी सॉफ्टवेयर खतरे की चेतावनी दी है, जिससे देश में 200 से 250 उड़ान प्रभावित हो सकते हैं. सोलर रेडिएशन के कारण फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में डेटा करप्शन की शंका है और इसी वजह से कई प्लेनों को ग्राउंड कर चेकिंग और अपडेट करना पड़ेगा. इस इमरजेंसी  का सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिनों में उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन बढ़ सकते हैं.

सूत्रों के मुताबिक भारत में मौजूद 560 A320 फैमिली फ्लाइट में से 200–250 विमानों को तुरंत जांच और अपडेट की जरूरत है. इन प्लेनों को कुछ समय के लिए ग्राउंड भी किया जा सकता है जिससे फ्लाइट ऑपरेशंस पर सीधा असर पड़ेगा.

Airbus की चेतावनी-फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर खराब हो सकता है

यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) के मुताबिक Airbus ने ऑपरेटरों से कहा है कि प्रभावित विमानों में नया या सर्विसेबल ELAC (Elevator Aileron Computer) लगाएं. बता दें कि सर्विसेबल ELAC ही कंप्यूटर फ्लाइट कंट्रोल संभालता है.

Airbus के अनुसार हाल की एक घटना में एक A320 विमान में अनचाहा पिच-डाउन मूवमेंट देखा गया जिसका कारण ELAC की खराबी हो सकती है. ऑटोपायलट ऑन रहने के बाद भी विमान की ऊंचाई कुछ समय के लिए कम हुई. अगर समय पर समस्या ठीक नहीं हुई तो खराब ELAC अनकंट्रोल्ड मूवमेंट पैदा कर सकता है जो सेफ्टी को खतरे में डाल सकता है.

क्या है समस्या?
Airbus ने जानकारी दी कि तेज सोलर रेडिएशन के कारण A320 परिवार के विमानों में फ्लाइट कंट्रोल्स के लिए महत्वपूर्ण डेटा करप्ट होने का खतरा है. इस समस्या को सही करने के लिए विमानों के एलिवेटर आइलरोन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में बदलाव या कुछ मामलों में हार्डवेयर एडजस्टमेंट की जरूरत होगी. यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने इस समस्या को अगली उड़ान से पहले ठीक करने का निर्देश दिया है.

फ्लाइट कंपनियों पर असर
इस तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए विमानों को ग्राउंडेड करना पड़ेगा जिसके चलते फ्लाइट में देरी हो सकती है या फिर कई उड़ानों को कैंसिल भी किया जा सकता है. एयरलाइन इंडिगो ने पुष्टि की है कि वह एयरबस के नोटिफिकेशन से अवगत है और वे समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

एयर इंडिया ने एक पोस्ट में बताया कि इस सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर एडजस्टमेंट के कारण विमानों का टर्नअराउंड टाइम बढ़ जाएगा जिससे उनके टाइमिंग पर असर पड़ेगा. एयर इंडिया एक्सप्रेस के अनुसार ज्यादातर विमान प्रभावित नहीं हैं लेकिन एहतियाती के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं जिससे उड़ानों में देरी या कैंसिल होने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिकएयर इंडिया एक्सप्रेस के 31 विमान प्रभावित होंगे.

