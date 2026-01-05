26 मिनट के MMS Video ने मचाया हड़कंप! Google की पूर्व इंजीनियर ने सामने आकर बताई सच्चाई, हिल गया इंटरनेट

साल 2026 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें Splitsvilla X4 के फाइनलिस्ट साक्षी श्रीवास और जस्टिन डी’क्रूज नजर आ रहे थे. वीडियो को “Leaked MMS” जैसे भड़काऊ कैप्शन के साथ शेयर किया गया, जिससे देखते ही देखते अफवाहों का दौर शुरू हो गया. कई प्लेटफॉर्म्स पर इस क्लिप को इस तरह पेश किया गया, मानो यह किसी निजी पल की रिकॉर्डिंग हो. देखते ही देखते लोगों को “फुल वीडियो के लिए DM करें” जैसे मैसेज दिखने लगे, जिससे मामला और ज्यादा सनसनीखेज बन गया.

जांच में निकला वीडियो का असली सच

जब इस वायरल क्लिप को ध्यान से देखा गया, तो सच्चाई कुछ और ही निकली. यह कोई निजी या लीक वीडियो नहीं था, बल्कि साक्षी और जस्टिन के पुराने YouTube व्लॉग का एक छोटा सा हिस्सा था. वीडियो में जस्टिन बिना शर्ट के साक्षी से बातचीत करते दिख रहे हैं, जिसे जानबूझकर गलत संदर्भ में काटकर फैलाया गया. क्लिप के आगे-पीछे का हिस्सा हटा दिया गया, ताकि इसे ज्यादा आपत्तिजनक और चौंकाने वाला दिखाया जा सके.

कपल ने खुद किया अफवाहों का खंडन

विवाद बढ़ने के बाद साक्षी और जस्टिन ने इंस्टाग्राम के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी. दोनों ने साफ कहा कि वायरल किया जा रहा वीडियो पूरी तरह भ्रामक है और इसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है. जस्टिन ने लिखा कि यह वीडियो उनके ही पब्लिक व्लॉग से लिया गया है और कुछ लोग सस्ते व्यूज और फॉलोअर्स के लिए झूठी कहानी गढ़ रहे हैं. उन्होंने इसे फेक और मिसलीडिंग बताते हुए फैंस से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की.

साक्षी श्रीवास: रियलिटी शो से आगे की पहचान

साक्षी श्रीवास सिर्फ एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट नहीं हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी उनका नाम जाना जाता है. 25 साल की साक्षी ने IIIT लखनऊ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने Google, LinkedIn और Blinkit जैसी बड़ी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया. Java और C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. 2022 में Splitsvilla X4 में हिस्सा लेने के बाद वह सुर्खियों में आईं और शो की रनर-अप रहीं.

सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं साक्षी

रियलिटी टीवी के बाद साक्षी ने सोशल मीडिया पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. डांस और लाइफस्टाइल से जुड़े उनके वीडियो लाखों लोग देखते हैं. 2023 में उन्हें YouTube Silver Play Button भी मिल चुका है. STEM फील्ड से आने वाली साक्षी को कई लोग युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन मानते हैं, जो टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव दुनिया दोनों में आगे बढ़ना चाहती हैं.

Splitsvilla से शुरू हुई साक्षी-Justin की लव स्टोरी

साक्षी और जस्टिन की मुलाकात Splitsvilla X4 के सेट पर हुई थी. शो के दौरान दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई. डांस और इमोशनल कनेक्शन ने उन्हें “पावर कपल” बना दिया. कई रियलिटी शो रिश्तों के उलट, इन दोनों का रिश्ता शो खत्म होने के बाद भी जारी रहा. दोनों साथ मिलकर व्लॉग्स बनाते हैं और आज भी फ्रेंचाइजी के सबसे स्टेबल कपल्स में गिने जाते हैं.

फेक सेलेब्रिटी कंटेंट का बढ़ता खतरा

साक्षी और जस्टिन का मामला कोई अकेला उदाहरण नहीं है. हाल के समय में कई क्रिएटर्स और सेलेब्रिटीज फर्जी वीडियो और एडिटेड क्लिप्स का शिकार हो चुके हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे “लीक” अक्सर क्लिकबेट होते हैं, जिनका मकसद लोगों को टेलीग्राम ग्रुप्स या फर्जी वेबसाइट्स की तरफ खींचना होता है. AI और एडिटिंग टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल ने इस तरह की धोखाधड़ी को और आसान बना दिया है.

सबक क्या है यूजर्स के लिए

यह पूरा मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर वायरल चीज सच नहीं होती. किसी भी वीडियो या खबर पर भरोसा करने से पहले उसके सोर्स और सच्चाई की जांच करना जरूरी है, वरना झूठी अफवाहें किसी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं.