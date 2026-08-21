Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Meta पर 29 राज्यों की डिजिटल स्ट्राइक! जब तकनीक थी तो क्यों नहीं रोके बच्चे? एक्सपर्ट ने समझाया एल्गोरिदम का GAME

Meta पर 29 राज्यों की डिजिटल स्ट्राइक! जब तकनीक थी तो क्यों नहीं रोके बच्चे? एक्सपर्ट ने समझाया एल्गोरिदम का GAME

Meta के खिलाफ 29 अमेरिकी राज्यों के बड़े मुकदमे और पूर्व इंजीनियरिंग डायरेक्टर Arturo Béjar की गवाही ने सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा दिया है. जानिए टेक एक्सपर्ट फैजल कवूसा के विश्लेषण से कि कैसे एंगेजमेंट और कमाई के चक्कर में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 21, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:09 PM IST
Meta पर 29 राज्यों की डिजिटल स्ट्राइक! जब तकनीक थी तो क्यों नहीं रोके बच्चे? एक्सपर्ट ने समझाया एल्गोरिदम का GAME
Image Credit: (AI Generated Image) टेक एक्सपर्ट फैजल कवूसा ने मेटा के विवाद और कंपनियों के पैंतरों का बेबाक एनालिसिस किया है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झरने, पहाड़ और हरियाली... मानसून में और भी खूबसूरत हो जाती है महाराष्ट्र की ये जगह
2
3
4
5