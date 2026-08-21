/Meta पर 29 राज्यों की डिजिटल स्ट्राइक! जब तकनीक थी तो क्यों नहीं रोके बच्चे? एक्सपर्ट ने समझाया एल्गोरिदम का GAME

क्या सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियां अपने करोड़ों-अरबों डॉलर के कारोबारी मुनाफे की अंधी दौड़ में हमारे और आपके बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, मासूमियत और भविष्य को दांव पर लगा रही हैं? आज यह सवाल सिर्फ एक मॉरल डिबेट नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की अदालतों में खड़ा एक बड़ा कानूनी कटघरा बन चुका है. अमेरिका में फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा पर 29 राज्यों द्वारा एक साथ ठोका गया यह ऐतिहासिक मुकदमा इसी कड़वे और डरावने सच की ओर सीधा इशारा करता है.
मेटा पर बेहद गंभीर आरोप हैं कि उसने 13 साल से कम उम्र के बच्चों को प्लेटफॉर्म पर रोके रखने के लिए जानबूझकर एल्गोरिदम को एडिक्टिव बनाया. मेटा के पूर्व इंजीनियरिंग डायरेक्टर Arturo Béjar की अदालती गवाही से लेकर टेक की दुनिया की अंदरूनी हकीकत तक, टेक एक्सपर्ट और Techarc के चीफ एनालिस्ट मोहम्मद फैजल अली कवूसा ने इस पूरे विवाद और कंपनियों के पैंतरों का बेबाक एनालिसिस किया है. जानिए फैजल कवूसा से कि कैसे मुनाफा कमाने की यह होड़, स्क्रीन टाइम का गणित और फोन का एक-एक नोटिफिकेशन आपके बच्चे के दिमाग से खेल रहा है...
सोशल मीडिया कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल ग्रोथ और यूजर के स्क्रीन टाइम पर टिका है. टेक एक्सपर्ट और Techarc के चीफ एनालिस्ट मोहम्मद फैजल अली कवूसा के मुताबिक, आरोप है कि Meta ने हर कीमत पर ग्रोथ हासिल करने की रणनीति अपनाई. रिपोर्ट्स की मानें, जब भी कंपनी की रिसर्च टीमों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नए सेफ्टी फीचर्स के सुझाव दिए, तो ग्रोथ टीमों ने उन्हें लागू नहीं होने दिया. वजह साफ थी कि ऐसे फीचर्स से बच्चों का प्लेटफॉर्म पर बिताया जाने वाला समय और एंगेजमेंट कम हो जाता, जिससे विज्ञापनों से होने वाली कमाई पर सीधा असर पड़ता.
इंस्टाग्राम का 'Take a Break' फीचर सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया. एक्सपर्ट के अनुसार जब भी कोई सेफ्टी फीचर बाय-डिफॉल्ट ऑन रखने के बजाय 'Opt-in' (यूजर द्वारा खुद चालू करने वाला) बनाया जाता है, तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है. कंपनियां जानबूझकर यह पैंतरा अपनाती हैं ताकि वे दुनिया को दिखा सकें कि उन्होंने सेफ्टी फीचर दिया है, लेकिन असलियत में वे सिर्फ कागजी खानापूर्ति करती हैं ताकि यूजर ऐप का इस्तेमाल बंद न करे.
मेटा जैसी एडवांस्ड डीप-टेक कंपनी के लिए यह दावा करना कि वे 13 साल से कम उम्र के बच्चों को पहचान नहीं सकतीं, पूरी तरह से गलत है. यूजर्स के खुद बताए गए उम्र के डेटा के अलावा, उनके बिहेवियर और ऐप चलाने के पैटर्न से एल्गोरिदम को सब पता होता है. एक्सपर्ट फैजल के अनुसार मेटा के पास कम उम्र के बच्चों को पहचानने की पूरी तकनीक मौजूद थी, लेकिन नीयत और मंशा की कमी के कारण उन्होंने इसे रोकने का कभी सही प्रयास नहीं किया.
29 अमेरिकी राज्यों ने मेटा पर बच्चों के डेटा का अनुचित इस्तेमाल करने और उन्हें धोखे में रखने का आरोप लगाया है. न्यू मैक्सिको में तो कंपनी पर 942 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी ठोका जा चुका है. एक्सपर्ट के मुताबक, अगर कोर्ट मेटा को पूरी तरह दोषी ठहराता है, तो उसे कानूनी रूप से अपने पूरे डिजाइन में बदलाव करना पड़ेगा. इससे बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह सुरक्षित और बदला हुआ नजर आएगा.
यह मामला सिर्फ मेटा तक सीमित नहीं रहने वाला है. इस बड़े कानूनी टकराव से पूरी सोशल मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक नई बहस छिड़ गई है. अगर इस केस में कड़े नियम बनते हैं, तो टिकटॉक, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की सुरक्षा, उम्र की जांच और स्क्रीन टाइम कंट्रोल को लेकर जिम्मेदार और नैतिक नीतियां अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा.