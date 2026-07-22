/बारिश में खराब न हो जाए आपका फोन और लैपटॉप! ₹200 के जुगाड़ से हमेशा रहेंगे सुरक्षित

हर साल मानसून के आते ही लाखों लोग पानी में भीगने, बिजली के झटकों या फिर हवा में नमी के कारण अपने महंगे स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गंवा बैठते हैं. पानी की एक छोटी सी बूंद या बिजली का एक झटका आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने गैजेट्स को सुरक्षित रखने के लिए आपको हजारों रुपये खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मात्र ₹200 से ₹500 तक मिलने वाले तीन बेहद सस्ते गैजेट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को बारिश के हर खतरे से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं ये 3 जादुई गैजेट्स.
अगर आप बाइक से सफर करते हैं या पैदल आते-जाते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफ पाउच (Waterproof Pouch) आपके लिए सबसे जरूरी चीज है. यह पाउच आमतौर पर ₹150 से ₹500 के बीच आसानी से मिल जाता है. इसका जिप-लॉक या रोल-टॉप डिजाइन पानी को बिल्कुल अंदर नहीं जाने देता. सबसे अच्छी बात यह है कि इस पाउच के अंदर रखकर भी आपके फोन की टचस्क्रीन पूरी तरह काम करती है. भारी बारिश में भी आप आसानी से कॉल रिसीव कर सकते हैं, नेविगेशन देख सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं.
मानसून के दौरान बार-बार बिजली कड़कने और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होने की समस्या होती है. इससे घर के टीवी, वाई-फाई राउटर और लैपटॉप के चार्जर जल सकते हैं. इससे बचने के लिए साधारण सॉकेट के बजाय 'स्पाइक गार्ड' या 'सर्ज प्रोटेक्टर' (Spike Guard) का इस्तेमाल करें. ₹300 से ₹900 की कीमत में आने वाला यह गैजेट अचानक आने वाले हाई वोल्टेज को सोख लेता है और आपके महंगे उपकरणों के सर्किट बोर्ड को जलने से पूरी तरह सुरक्षित रखता है.
बारिश के मौसम में हवा में नमी (Humidity) बहुत बढ़ जाती है. यह नमी आपके कैमरे के लेंस में फंगस लगा सकती है और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को खराब कर सकती है. अलमारी या दराज में रखे गैजेट्स को बचाने के लिए सिलिका जेल कैनिस्टर या डीह्यूमिडिफायर बॉक्सेस (Moisture Absorbers) का उपयोग करें. ₹200 से ₹600 के बीच मिलने वाले ये मॉइश्चर एब्जॉर्बर हवा की पूरी नमी को सोख लेते हैं. इन्हें धूप में सुखाकर आप बार-बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
यदि आप इन तीनों गैजेट्स को खरीद लेते हैं, तो आपका कुल खर्च ₹1500 से भी कम आएगा. एक महंगे फोन की स्क्रीन बदलने या लैपटॉप का मदरबोर्ड ठीक कराने के खर्च के मुकाबले यह एक बेहद छोटा निवेश है. बारिश का मौसम चरम पर पहुंचे, उससे पहले ही इन तीनों गैजेट्स को अपने बैग और घर में शामिल कर लें.
इन गैजेट्स के इस्तेमाल के साथ-साथ बारिश में अपने उपकरणों को कभी भी गीले हाथों से चार्ज पर न लगाएं. अगर आपका कोई गैजेट गीला हो जाता है, तो उसे तुरंत स्विच ऑफ कर दें और पूरी तरह सूखने के बाद ही चालू करें. थोड़ा सा ध्यान और ये तीन सस्ते गैजेट्स आपकी तकनीक को पूरे मानसून सुरक्षित रखेंगे.