जल्दी खत्म हो रही है iPhone की बैटरी? सेटिंग्स में जाकर तुरंत बंद कर दें ये 3 चीजें, चलेगी दिन-भर

हर Apple यूजर ने कभी न कभी महसूस किया होगा कि उनका iPhone चार्ज जल्दी खत्म हो जाता है. कई लोग मानते हैं कि इसकी वजह ज्यादा brightness या 5G नेटवर्क है, लेकिन असली समस्या इन दोनों से गहरी है. iPhone के अंदर कुछ background और accessibility फीचर्स ऐसे हैं, जो दिनभर चुपचाप चलते रहते हैं और बैटरी को खा जाते हैं. ये सेटिंग्स देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन इन्हें बंद कर देने से आपकी बैटरी लाइफ घंटों तक बढ़ सकती है.

Background App Refresh – सबसे बड़ा बैटरी चोर

Apple का Background App Refresh फीचर बैटरी खत्म करने का सबसे बड़ा कारण है. यह फीचर ऐप्स को तब भी अपडेट करता रहता है जब आप उन्हें यूज नहीं कर रहे होते. इसका मतलब यह है कि फोन लगातार बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है, जिससे बैटरी धीरे-धीरे खत्म होती जाती है. इसे बंद करने के लिए Settings - General - Background App Refresh - Off पर जाएं. आप चाहें तो केवल उन ऐप्स के लिए इसे बंद करें, जिन्हें लगातार अपडेट की जरूरत नहीं है. इस फीचर को ऑफ करने के बाद यूजर्स को तुरंत फर्क दिखता है – बैटरी ज्यादा देर तक चलती है और फोन स्मूथ काम करता है.

Accessibility सेटिंग्स से निकलती है छिपी बैटरी पावर

Accessibility के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो दिखने में उपयोगी लगते हैं, लेकिन बैटरी पर भारी पड़ते हैं. इनमें से एक है Auto Brightness. यह फीचर स्क्रीन की रोशनी को अपने आप एडजस्ट करने के लिए सेंसर को लगातार एक्टिव रखता है. इसे बंद करने के लिए Settings - Accessibility - Display & Text Size में जाएं और नीचे जाकर Auto Brightness को ऑफ कर दें. इसके बाद जरूरत पड़ने पर आप brightness को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा, Accessibility - Motion - Reduce Motion को ऑन करें. इससे iPhone के एनीमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट्स कम हो जाएंगे. ग्राफिक्स पर कम लोड पड़ेगा और बैटरी की खपत भी घटेगी.

Raise to Wake – छोटा फीचर, बड़ी बैटरी बर्बादी

अगर आपका iPhone हर बार उठाने पर अपने आप ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि Raise to Wake फीचर एक्टिव है. यह सुविधा देखने में आसान लगती है, लेकिन सेंसर को हर समय काम में रखती है, जिससे बैटरी लगातार खर्च होती है. इसे बंद करने के लिए Settings - Display & Brightness - Raise to Wake - Off में जाएं. इससे आपकी स्क्रीन केवल तभी ऑन होगी जब आप बटन दबाएंगे या टैप करेंगे. इससे अनचाही स्क्रीन एक्टिवेशन बंद हो जाएगी और बैटरी का इस्तेमाल कम होगा.

छोटे बदलाव, बड़ा असर

इन तीन सेटिंग्स को बंद करने के बाद आपको अपने फोन में तुरंत फर्क महसूस होगा. बैटरी अब पहले से ज्यादा देर तक टिकेगी, फोन गर्म नहीं होगा और परफॉर्मेंस भी स्मूथ हो जाएगी. iPhone 13, 14, 15 या किसी पुराने मॉडल पर भी ये ट्रिक्स एकदम सही काम करती हैं.

स्मार्ट यूज ही असली समाधान

सिर्फ चार्जिंग या लो पावर मोड पर भरोसा करना काफी नहीं है. अपने iPhone की सेटिंग्स को समझदारी से ट्यून करना ही बैटरी सेविंग का असली तरीका है. Background App Refresh, Auto Brightness और Raise to Wake जैसे फीचर्स को बंद करके आप अपने iPhone को पूरे दिन पावरफुल और कूल रख सकते हैं.