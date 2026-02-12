Facebook का बड़ा धमाका! अब आपकी प्रोफाइल फोटो खुद हाथ हिलाकर करेगी सबका स्वागत, आ गए 3 जादुई AI फीचर्स

Facebook New AI Features: सोशल मीडिया की दुनिया में अगर आप फेसबुक को पुराना समझने की गलती कर रहे हैं तो जरा रुक जाइए! फेकबुक यूजर्स के एक्सपीरियंस को बदलने के लिए मेटा ने पूरी तैयारी कर ली है . इंस्टाग्राम की चकाचौंध के बीच अब फेसबुक भी स्मार्ट और एनिमेटेड होने जा रहा है. फेसबुक में अब मेटा ने ऐसे तीन सुपर AI फीचर्स लाए हैं जो आपकी बोरिंग प्रोफाइल फोटो में भी जान फूंक देंगे और आपकी स्टोरीज को किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की पेंटिंग जैसा बना देंगे. आइए जानते हैं फेसबुक के इस नए AI फीचर्स में आपके लिए क्या खास है.

मेटा ने फेसबुक के यूजर्स खासकर GenZ को लुभाने के लिए 3 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI फीचर्स लाए हैं. इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की बढ़ती लोकप्रियता के बीच फेसबुक ने खुद को और ज्यादा'कूल' बनाने के लिए एनिमेटेड प्रोफाइल पिक्चर्स, रिस्टाइल टूल और टेक्स्ट बैकग्राउंड्स जैसे फीचर्स रोलआउट करना शुरू कर दिया है. क्या है यह फीचर और कैसे करेगा काम आइए जानते हैं.

एनिमेटेड प्रोफाइल पिक्चर्स

अब आपकी फेसबुक प्रोफाइल फोटो यानी DP स्थिर नहीं बनी रहेगी. नए फीचर की सहायता से आप अपनी फोटो में वेब करना यानी हाथ हिलाना या पार्टी हैट जैसे एनिमेशन ला सकते हैं. कंपनी के मुताबिक यह फीचर उन तस्वीरों पर सबसे अच्छा काम करता है जिनमें चेहरा साफ दिखाई दे रहा हो. कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इसमें और भी नए एनिमेशन स्टाइल्स जोड़े जाएंगे.

रिस्टाइल टूल

मेटा ने फेसबुक स्टोरीज और मेमोरीज के लिए रिस्टाइल टूल लाया है. जिसमें आप अपनी पुरानी फोटो को AI की मदद से बदल सकते हैं.

कैसे काम करेगा यह फीचर

इस फीचर के लिए आपको फेसबुक पर फोटो अपलोड करना होगा और यहां मौजूद रिस्टाइल ऑप्शन पर टैप कर दें.

अब आप लिखकर बता सकते हैं कि आपको फोटो कैसी चाहिए, जैसे एनीमे लुक या फिर कुछ और.

इसके साथ ही आप फोटो की लाइटिंग, मूड और बैकग्राउंड को भी मिनटों में बदल सकेंगे.

टेक्स्ट पोस्ट के लिए एनिमेटेड बैकग्राउंड

अब आपके नार्मल स्टेटस अपडेट्स बोरिंग नहीं लगेंगे. फेसबुक ने टेक्स्ट पोस्ट के लिए मूविंग यानी एनिमेटेड बैकग्राउंड लाया है. इससे आपकी लिखी हुई बात फीड में अलग से चमकेंगी और लोगों का ध्यान खींचेगी.

रील्स पर फोकस और नया डिजाइन

इन एआई फीचर्स के साथ-साथ फेसबुक के फीड डिजाइन में भी बड़ा बदलाव किया है. अब फेसबुक यूजर्स के लिए Reels, मार्केटप्लेस और फ्रेंड्स सेक्शन तक पहुंचना आसान होगा. नए अपडेट के साथ अब फेसबुक पूरी तरह से शॉर्ट वीडियो यानी रील्स पर फोकस कर रहा है जिससे वह टिकटॉक और इंस्टाग्राम की तरह युवाओं को प्लेटफॉर्म पर बनाए रख सके.

