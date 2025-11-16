Advertisement
trendingNow13006048
Hindi Newsटेक

₹6500 से भी कम में मिल रहे ये तीन Smart TV! पिक्चर क्वॉलिटी ऐसी कि सिनेमा हॉल भूल जाएंगे, आज ही लूट लें ऑफर!

Smart TV under ₹6500: वेडिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और स्मार्ट टीवी पर धमाकेदार ऑफर की शुरुआत हो चुकी है. अगर आपका बजट कम है और फिर भी आप थिएटर जैसी पिक्चर क्वीलिटी वाला टीवी घर लाना चाहते हैं तो ये मौका बिल्कुल न गंवाएं. इस समय ₹6500 से भी कम कीमत में तीन ऐसे Smart TV मिल रही हैं जिनमें HD डिस्प्ले, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स तक मिल रहे हैं. स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये ऑफर लपक लेना ही फायदेमंद है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 16, 2025, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹6500 से भी कम में मिल रहे ये तीन Smart TV! पिक्चर क्वॉलिटी ऐसी कि सिनेमा हॉल भूल जाएंगे, आज ही लूट लें ऑफर!

Smart TV under ₹6500: अगर आप भी स्मार्ट TV खरीदना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो परेशान होने की बात नहीं है. अब कम कीमत भी ऐसी स्मार्ट टीवी मिल रही है जिसमें आपको पिक्चर क्वॉलिटी से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा. ₹6500 से भी कम कीमत में दो धमाकेदार ऑफर के साथ Smart TV मिल रही हैं जिनके फीचर्स और पिक्चर क्वालिटी आपको खुश कर देगी. शानदार डिस्प्ले, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स के साथ ये टीवी आपके लिविंग रूम को मिनी थिएटर बना सकते हैं. जानिए कौन-से हैं ये बजट किलर TV और क्यों आज ही इन्हें खरीद लेना बन सकता है सबसे सही फैसला!

Thomson Alpha QLED 60 cm (24 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition
कम बजट में स्मार्ट टीवी खरीदने वाले लोगों के लिए की Thomson Alpha QLED 60 cm (24 inch) स्मार्ट टीवी बेस्ट ऑफ्शन है. फ्लिपकार्ट पर अभी यह स्मार्ट टीवी ऑफर्स के साथ मात्र 6299 रुपये में मिल रही है. इसके साथ ही इस टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी अलग से मिल रहा है. वहीं अगर आप बैंक ऑफर लगाते हैं तो आपको 10 पर्सेंट का डिस्काउंट मिल सकता है. इस टीवी पर आपको ईएमआई ऑप्शन पर भी खरीद सकते हैं. बात करें इस टीवी के स्मार्ट फीचर्स की तो इस टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 24 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिल जाता है. यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है. वहीं थॉमसन का यह टीवी Amlogic प्रोसेसर पर काम करता है. टीवी में दमदार साउंड के लिए 2 स्पीकर और 24 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है.

KODAK Special Edition 60 cm (24 inch) HD Ready LED Smart Linux TV with 20W Sound Output   
KODAK के स्पेशल एडिशन 24-इंच स्मार्ट टीवी (KODAK Special Edition 24SE5002) पर इन दिनों बड़ी छूट मिल रही है. फ्लिपकार्ट पर यह टीवी मात्र ₹5,999 में मिल रही है. यह स्मार्ट टीवी HD Ready रेजोल्यूशन 1366×768 और 20W के पावरफुल साउंड आउटपुट के साथ आती है. जो छोटे कमरों और बजट सेगमेंट के यूजर्स के लिए एक दमदार ऑप्शन बनाता है. Linux OS पर चलने वाला यह टीवी Prime Video, YouTube और Sony LIV जैसे पॉपुलर ऐप्स को सपोर्ट करती है. 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह टीवी स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस देने का दावा करता है. बजट रेंज में स्मार्ट फीचर्स चाहने वालों के लिए यह मॉडल एक किफायती लेकिन फीचर-पैक्ड ऑप्शन साबित हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः सीक्रेट तरीका लीक! घर बैठे ऐसे खरीदें VIP मोबाइल नंबर, ये रहा पूरा प्रोसेस

Blaupunkt Sigma QLED 59.69 cm (24 inch) HD Ready LED Smart Linux TV 2025 Edition

Blaupunkt की Sigma QLED 24-inch की HD Smart TV इस समय बड़े ऑफर्स के साथ फ्लिपकार्ट पर ₹6,299 की कीमत में मिल रही है. ग्राहक इस मॉडल पर 5% कैशबैक और 10% बैंक डिस्काउंट का लाभ भी ले सकते हैं. इसके साथ ही टीवी को ईएमआई का ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकता है और एक्सचेंज ऑफर में इसकी कीमत और कम हो सकती है. बात करें स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस स्मार्ट टीवी में 1366×768 पिक्सल का HD Ready डिस्प्ले मिलता है जिसका रिफ्रेश रेट 60Hz है. यह टीवी Amlogic प्रोसेसर पर चलता है. साउंड के लिए कंपनी ने इसमें 24W का स्पीकर आउटपुट दिया है. कनेक्टिविटी के लिहाज से यह टीवी बिल्ट-इन वाई-फाई, स्क्रीन मिररिंग और USB पोर्ट जैसे जरूरी फीचर्स के साथ आता है.

ये भी पढ़ेंः AI इस्तेमाल नहीं किया तो प्रमोशन गया! Meta ने बदला परफॉरमेंस रिव्यू का तरीका

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Smart TV under ₹650024-inch Smart TVBudget smart TV

Trending news

दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
bengaluru news
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
Lalu daughter Rohini Acharya
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
pmay scam
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
Akhilesh Ydav
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए