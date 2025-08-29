30 साल पहले जब Bill Gates ने पहली बार लिया Internet का नाम तो ठहाके मारकर हंसने लगे थे लोग; सामने आया Video
30 साल पहले जब Bill Gates ने पहली बार लिया Internet का नाम तो ठहाके मारकर हंसने लगे थे लोग; सामने आया Video

क्या आप जानते हैं कि कभी इंटरनेट का मजाक उड़ाया जाता था? हां, सही सुना आपने. 1995 में दुनिया के सबसे बड़े टेक आइकॉन बिल गेट्स जब पहली बार टीवी शो पर इंटरनेट के बारे में बता रहे थे, तो लोग हंसने लगे थे.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:59 AM IST
30 साल पहले जब Bill Gates ने पहली बार लिया Internet का नाम तो ठहाके मारकर हंसने लगे थे लोग; सामने आया Video

Bill Gates internet video: आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा है. हर दिन हम इसका इस्तेमाल काम, पढ़ाई, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग तक के लिए करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी इंटरनेट का मजाक उड़ाया जाता था? हां, सही सुना आपने. 1995 में दुनिया के सबसे बड़े टेक आइकॉन बिल गेट्स जब पहली बार टीवी शो पर इंटरनेट के बारे में बता रहे थे, तो लोग हंसने लगे थे.

वो दिन जब इंटरनेट को मजाक समझा गया
27 नवंबर 1995 को मशहूर अमेरिकन लेट नाइट शो The Late Show with David Letterman में बिल गेट्स पहुंचे थे. उस दौरान उन्होंने बड़े जोश से बताया कि इंटरनेट आने वाले समय में कितना जरूरी होगा. लेकिन दर्शक और शो के होस्ट डेविड लेटरमैन को ये बात किसी मजाक जैसी लगी. डेविड लेटरमैन ने कहा, “आप कंप्यूटर पर बेसबॉल मैच सुन सकते हैं. लेकिन रेडियो नाम की भी तो कोई चीज है!” यह सुनकर दर्शक ठहाकों से हंस पड़े. बिल गेट्स ने समझाने की कोशिश की कि इंटरनेट पर आप मैच कभी भी रिप्ले कर सकते हैं, लेकिन लेटरमैन ने फिर चुटकी ली—“टेप रिकॉर्डर का नाम सुना है?”

 

बिल गेट्स की दूरदृष्टि

भले ही उस वक्त लोग मजाक बना रहे थे, लेकिन बिल गेट्स ने धैर्य के साथ बताया कि इंटरनेट केवल मैच सुनने तक सीमित नहीं है. यहां लोग अपनी रुचियों के अनुसार कम्युनिटी बना सकते हैं, नई जानकारी पा सकते हैं और किसी भी समय दुनिया से जुड़ सकते हैं. उस समय लेटरमैन ने इंटरनेट यूजर्स को “loner chat rooms” कहकर हंसी उड़ाई. लेकिन आज वही चैट रूम और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं.

जब नया टेक्नोलॉजी अजीब लगती है
सोशल मीडिया पर हाल ही में यह वीडियो वायरल हुआ है, जिसे artificialintelligencenews.in नाम के इंस्टाग्राम पेज ने शेयर किया. इसके साथ कैप्शन दिया गया—
“याद है जब इंटरनेट को अजीब टेक्नोलॉजी कहा जाता था? आज की कौन-सी ‘क्रेजी’ टेक है, जिसके बिना कल हम जी नहीं पाएंगे?” ये बात सच है कि हर बड़ी इनोवेशन शुरुआत में अजीब और बेकार लगती है. जैसे 1995 में इंटरनेट पर हंसी उड़ाई गई थी, वैसे ही आज AI, ब्लॉकचेन या मेटावर्स को लेकर लोग शंका जता रहे हैं.

मजाक से हकीकत तक का सफर
आज इंटरनेट ने हमारी दुनिया बदल दी है. शॉपिंग, बैंकिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन—सबकुछ ऑनलाइन हो चुका है. बिल गेट्स की उस रात कही गई बातें आज हकीकत बन चुकी हैं. इस वीडियो को देखकर हमें यही सीख मिलती है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो तुरंत समझ में नहीं आती. लेकिन आने वाले समय में वही टेक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती है.

FAQs

Q1. ये वीडियो कब का है?
यह वीडियो 27 नवंबर 1995 का है, जब बिल गेट्स The Late Show with David Letterman में पहुंचे थे.

Q2. लोग क्यों हंस रहे थे?
लोगों को इंटरनेट की जरूरत उस समय समझ नहीं आ रही थी. उन्हें लगा कि रेडियो और टेप रिकॉर्डर ही काफी हैं.

Q3. आज ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है?
क्योंकि यह दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी शुरुआत में मजाक लगती है, लेकिन बाद में वही पूरी दुनिया बदल देती है.

Q4. इंटरनेट पर बिल गेट्स ने क्या खास कहा था?
उन्होंने कहा था कि इंटरनेट से लोग कभी भी गेम सुन सकते हैं, अपनी रुचियों पर कम्युनिटी बना सकते हैं और लगातार अपडेट पा सकते हैं.

Q5. इससे हमें क्या सीख मिलती है?
हर नई टेक्नोलॉजी को तुरंत नकारना नहीं चाहिए. समय के साथ वही हमारी दुनिया बदल सकती है,

