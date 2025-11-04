Advertisement
32 इंच का TV महज 9 हजार में, घर सिनेमा हॉल ना बन जाए तो कहना, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

32 Inch Smart TV Deals: सैमसंग के स्मार्ट टीवी अब बहुत कम कीमत और धमाकेदार ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं. Flipkart पर सिर्फ ₹9,000 से भी कम में आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस वाले सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स के टीवी सस्ते में मिल सकते हैं. बजट में घर में एंटरटेनमेंट का मजा लाने का बढ़िया मौका है.  

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:38 PM IST
Smart TV Under 9000: आज के जमाने में स्मार्ट टीवी के बिना घर में खालीपन लगता है. बाजार में अलग-अलग ब्रांड्स के टीवी मौजूद है. अपनी बजट रेंज और बढ़िया फीचर्स वाला स्मार्ट टीवी खरीदना बेहद मुश्किल है. लेकिन अगर आप कम कीमत में जबरदस्त टीवी खरीदना चाहते हैं तो ये डील्स आपके लिए है. Samsung जैसे ब्रैंड के टीवी को भारी डिस्काउंट और एक्स्ट्रा छूट पर खरीदने का यह सुनहरा मौका है. Flipkart पर Samsung जैसे ब्रांड के शानदार स्मार्ट टीवी ₹9,000 से भी कम में मिल रहे हैं. यह डिस्काउंट ऑफर आपको दमदार पिक्चर क्वालिटी, क्लियर साउंड और स्मार्ट फीचर्स का पूरा पैकेज दे रहा है.

Samsung के स्मार्ट टीवी इतना बड़ा डिस्काउंट
Samsung 32 inch HD Ready LED Smart Tizen TV पर तगड़ी छूट मिल रही है, जो कम कीमत में जबरदस्त फीचर्स देता है. यह स्मार्ट टीवी इस समय Flipkart पर केवल ₹8,999 में उपलब्ध है. इसके अलावा SBI कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है. आप इसे मंथली किस्त पर भी खरीद सकते हैं. इस टीवी में 1366x768p रेजलूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट वाला HD Ready डिस्प्ले दिया गया है.

सैमसंग के इस टीवी में 20W के स्पीकर्स लगे हैं, जो क्लियर साउंड एक्सपीरियंस देते हैं. इस शानदार स्मार्ट टीवी में इन-बिल्ट Wi-Fi और Netflix, JioHotstar, YouTube, JioCinema और Sony LIV जैसे सभी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट दिया गया है.

यह भी पढ़ें: बिजली बिल भरना भूल गए? Paytm का ये फीचर समय पर करेगा अलर्ट, अब नहीं छूटेगी एक भी पेमेंट 

MOTOROLA 32 inch QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition

मोटोरोला  का 32 इंच का यह टीवी Flipkart पर ₹10,490 में मिल रहा है. इसमें 1366x768p रेजलूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है. इसमें 40W के स्पीकर्स दिए गए हैं, जो इस रेंज में सबसे बेहतर साउंड आउटपुट में से एक है.

Acer G plus Series 32 inch HD Ready LED Smart Google TV
Acer का यह स्मार्ट टीवी भी Samsung की कीमत यानी ₹8,999 का मिल रहा है. इसमें Netflix, JioHotstar, Prime Video, और YouTube जैसे ऐप्स का सपोर्ट मिलता है. इसमें 24W के स्पीकर्स दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: Vintage Car लुक वाला स्पीकर, धमाकेदार साउंड और दमदार फीचर्स, कीमत बस इतनी

 

