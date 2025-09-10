₹8,000 से भी कम कीमत में घर बन जाएगा थिएटर, सस्ते में खरीदें 32 इंच के ये LED TV, मिला बंपर डिस्काउंट
Advertisement
trendingNow12916640
Hindi Newsटेक

₹8,000 से भी कम कीमत में घर बन जाएगा थिएटर, सस्ते में खरीदें 32 इंच के ये LED TV, मिला बंपर डिस्काउंट

Smart Led TV Under 8000: अगर आप किफायती कीमत पर नया एलईडी टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर कुछ बेहतरीन ऑप्शन्स उपलब्ध है जो 8,000 रुपये से भी कम दाम में मिल रहे हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 10, 2025, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹8,000 से भी कम कीमत में घर बन जाएगा थिएटर, सस्ते में खरीदें 32 इंच के ये LED TV, मिला बंपर डिस्काउंट

Led TV in Budget: अगर आप भी नया टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं , तो हम आपको कम कीमत में एलईडी टीवी के बेहतरीन ऑप्शन्स लाएं है. ये टीवी 8000 रुपये से भी कम दाम में अमेजन पर उपलब्ध है. इसमें आपको बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले और शानदार साउंड क्वालिटी मिलती है. ये Led Tv 32 इंच के है, जो आपके घर में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाएंगे. चलिए जानते हैं विस्तार से.

यह भी पढ़े: ₹20,000 से भी कम कीमत में खरीदें ये Smart Tablet, जानें कहां मिल रहा बंपर डिस्काउंट, कहीं छूट ना जाएं मौका

VW 80 cm (32 inches) Linux Series Frameless (Black)

Add Zee News as a Preferred Source

अमेजन पर यह 32 इंच का टीवी 7,499 रुपये की कीमत पर मिल रहा है. इसमें फ्रेमलेस डिजाइन के साथ HD Ready डिस्प्ले दिया गया है. इसके अलावा डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60HZ है. एलईडी टीवी के स्पीकर का साउंड आउटपुट 20 Watts है. कनेक्टिविटी के लिए बिल्ट इन Wi-Fi, 2  USB पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं. साख ही क्वाड कॉर प्रोसेसर पर काम करता है. 

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD  
इस टीवी की कीमत 7,199 रुपये है. एलईडी टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए 20W का साउंड आउटपुट मिलता है. स्मार्ट टीवी में कनेक्टिविटी के लिए 1 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिलेंगे. टीवी का फ्रेमलेस डिजाइन बेहद प्रीमियम लुक देता है. इसमें बिल्ट-इन Wi-Fi और स्क्रीन मिररिंग जैसे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं. 

यह भी पढ़े: Google Gemini का धमाकेदार फीचर: वायरल हो रहे विराट-रोहित के 3D फोटोज, आप भी ऐसे बनाएं

Kodak 80cm (32 inches) Special Edition Series (Black)

Amazon पर इस शानदार एलईडी टीवी का दाम 7,999 रुपये है. इस टीवी में 512GB रैम और 4GB स्टोरेज मिलता है. साथ ही आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट और HD Ready डिस्प्ले दिया गया है. यह बेहतरीन टीवी Linux OS पर वर्क करता है. इसमें तगड़ा साउंड और 30Watts का ऑडियो आउटपुट मिलता है. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

32 inch LED TVUnder 8000

Trending news

मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
;