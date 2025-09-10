₹8,000 से भी कम कीमत में घर बन जाएगा थिएटर, सस्ते में खरीदें 32 इंच के ये LED TV, मिला बंपर डिस्काउंट

Led TV in Budget: अगर आप भी नया टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं , तो हम आपको कम कीमत में एलईडी टीवी के बेहतरीन ऑप्शन्स लाएं है. ये टीवी 8000 रुपये से भी कम दाम में अमेजन पर उपलब्ध है. इसमें आपको बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले और शानदार साउंड क्वालिटी मिलती है. ये Led Tv 32 इंच के है, जो आपके घर में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाएंगे. चलिए जानते हैं विस्तार से.

VW 80 cm (32 inches) Linux Series Frameless (Black)

अमेजन पर यह 32 इंच का टीवी 7,499 रुपये की कीमत पर मिल रहा है. इसमें फ्रेमलेस डिजाइन के साथ HD Ready डिस्प्ले दिया गया है. इसके अलावा डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60HZ है. एलईडी टीवी के स्पीकर का साउंड आउटपुट 20 Watts है. कनेक्टिविटी के लिए बिल्ट इन Wi-Fi, 2 USB पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं. साख ही क्वाड कॉर प्रोसेसर पर काम करता है.

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD

इस टीवी की कीमत 7,199 रुपये है. एलईडी टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए 20W का साउंड आउटपुट मिलता है. स्मार्ट टीवी में कनेक्टिविटी के लिए 1 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिलेंगे. टीवी का फ्रेमलेस डिजाइन बेहद प्रीमियम लुक देता है. इसमें बिल्ट-इन Wi-Fi और स्क्रीन मिररिंग जैसे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं.

Kodak 80cm (32 inches) Special Edition Series (Black)

Amazon पर इस शानदार एलईडी टीवी का दाम 7,999 रुपये है. इस टीवी में 512GB रैम और 4GB स्टोरेज मिलता है. साथ ही आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट और HD Ready डिस्प्ले दिया गया है. यह बेहतरीन टीवी Linux OS पर वर्क करता है. इसमें तगड़ा साउंड और 30Watts का ऑडियो आउटपुट मिलता है.