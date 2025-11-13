Bumper Offer! वेडिंग सीजन में Samsung-LG के 32 इंच वाले Smart TV हो गए 50% सस्ते, खरीदने का फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Wedding Season TV Sale: अगर आप नया स्मार्ट टीवी लेने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है! Samsung, LG समेत कई ब्रॉड के Smart TV मॉडल्स पर वेडिंग सीजन में जबरदस्त छूट मिल रही है. कंपनी के 32 इंच से लेकर 55 इंच तक के कई पॉपुलर मॉडल अब लगभग आधी कीमत में मिल रहे हैं. शानदार डिस्प्ले, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स वाले ये टीवी Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बंपर ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं उन 5 बेस्ट Smart TV Deals के बारे में जो आपके बजट में फिट बैठेंगे और आपके लिविंग रूम को थिएटर जैसा अनुभव देंगे.

Samsung 32 inch HD Ready LED Smart Tizen TV

अगर आप कम बजट में एक शानदार स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो Samsung का 32 inch HD Ready LED Smart Tizen TV आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. यह टीवी Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इसमें Netflix, YouTube, Sony LIV, JioCinema और Disney+ Hotstar जैसे लोकप्रिय ऐप्स का सपोर्ट मिलता है. बात करें टीवी के रिजॉल्यूशन की तो यह HD Ready 1366 x 768 पिक्सल है और इसमें 20W का साउंड आउटपुट मिलता है, जिससे ऑडियो एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है. साथ ही 60Hz का रिफ्रेश रेट इसे स्मूथ व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है. बात करें इसकी कीमत की तो फ्लिपकार्ट पर अभी यह स्मार्ट टीवी ₹10,989 में मिल रही है. वहीं यह टीवी ₹22,900 रुपये में लिस्टेड है. यानी वेडिंग सीजन में आप इस टीवी को आधी कीमत पर खरीद सकते हैं.

LG 32 inches LR570 Series Smart webOS LED TV

अगर आप अपने बेडरूम के लिए एक कॉम्पैक्ट और स्मार्ट फीचर वाली स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तो LG की 32 इंच LR570 सीरीज एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. यह टीवी फिलहाल Amazon पर एमआरपी से लगभग 36% छूट के बाद ₹13,489 में मिल रही है. इसमें HD Ready डिस्प्ले के साथ Dynamic Color Enhancer दिया गया है जो पिक्चर क्वालिटी को और ज्यादा जीवंत और रियल जैसा बनाता है. एलजी का यह स्मार्ट टीवी webOS प्लेटफॉर्म पर काम करता है जिससे आप आसानी से Netflix, Prime Video और YouTube जैसे लोकप्रिय ऐप्स स्ट्रीम कर सकते हैं.

साउंड के मामले में भी यह टीवी अपने कस्टमर को निराश नहीं करता है.इसमें AI Sound Technology और 20W स्पीकर्स दिए गए हैं, जो क्लियर और रिच ऑडियो आउटपुट प्रदान करते हैं. इसके साथ ही इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी और स्क्रीन शेयरिंग का सपोर्ट भी मौजूद है, जो इसे बजट सेगमेंट में एक स्मार्ट और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनाता है.

REDMI by Mi Xiaomi 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Fire TV

अगर आप स्मार्ट फीचर्स के साथ एक प्रीमियम टीवी लेना चाहते हैं तो Redmi by Mi Xiaomi 32 इंच HD Ready Smart Fire TV भी आप खरीद सकते हैं. यह टीवी Fire OS 7 पर चलता है और Alexa इंटीग्रेशन के साथ आता है, जिससे आप वॉइस कमांड से भी टीवी कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें HD Ready (1366x768) डिस्प्ले, 20W स्पीकर्स और 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. साथ ही Netflix, Prime Video, Hotstar और YouTube जैसे ऐप्स का सपोर्ट भी है. इसका स्लीक मेटल डिजाइन और लाइव टीवी फीचर इसे और खास बनाते हैं. फ्लिपकार्ट पर यह मॉडल ₹24,999 में लिस्टेड है. लेकिन अभी ऑफर्स के साथ मात्र ₹11,999 में मिल रहा है. यानी सीधे आपको 50% का छूट मिल रहा है.

