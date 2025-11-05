एक टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने 36 लोगों को जिंदा दफनाया, 35 मिनट के बाद हुआ कुछ ऐसा

इटली में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक बेहद अनोखा प्रयोग किया, जिसमें 36 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया. इस प्रयोग का मकसद था एक ऐसे नए डिवाइस को टेस्ट करना, जो हिमस्खलन (Avalanche) के दौरान बर्फ में दबे लोगों को ज़िंदा रहने में मदद कर सके. यह डिवाइस इस तरह बनाया गया है कि यह बर्फ के अंदर से हवा खींचकर इंसान को सांस लेने योग्य ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ने से रोकता है. यह पूरी स्टडी मेडिकल एक्सपर्ट्स की निगरानी में की गई थी, और जैसे ही किसी प्रतिभागी की सेहत पर खतरे के संकेत मिले, उसे तुरंत बाहर निकाला गया.

वॉलंटियर्स ने लिया हिस्सा एक खतरनाक सर्वाइवल टेस्ट में

यह शोध जनवरी से मार्च 2023 के बीच इटली के एक फील्ड साइट पर हुआ. इस दौरान इस्तेमाल किया गया डिवाइस था Safeback SBX, जो बर्फ से हवा खींचकर व्यक्ति के वायुमार्ग (airways) तक पहुंचाता है. इस तकनीक की खासियत यह है कि इसे किसी बाहरी ऑक्सीजन सप्लाई या माउथपीस की ज़रूरत नहीं होती- जो इसे पारंपरिक प्रणालियों से अलग बनाता है.

प्रयोग में 18 से 60 साल की उम्र के स्वस्थ प्रतिभागी शामिल थे. हर व्यक्ति को लगभग 50 सेंटीमीटर मोटी बर्फ में पेट के बल दबाया गया. उनकी धड़कन, ऑक्सीजन और सांस की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी गई. प्रतिभागियों को दो ग्रुप में बांटा गया- एक ग्रुप के पास असली Safeback SBX डिवाइस था, जबकि दूसरे ग्रुप को एक नकली, गैर-कार्यात्मक डिवाइस दिया गया ताकि तुलना की जा सके.

कैसे काम करता है Safeback SBX: बर्फ के अंदर सांस लेने की नई तकनीक

यह अध्ययन Journal of the American Medical Association में प्रकाशित हुआ, और इसमें नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे. Safeback SBX डिवाइस पहनने वाले प्रतिभागी औसतन 35 मिनट तक बर्फ में दबे रहे और उनकी ऑक्सीजन का स्तर 80 प्रतिशत से नीचे नहीं गया. वहीं, कंट्रोल ग्रुप (जिन्हें असली डिवाइस नहीं मिला था) का औसत सर्वाइवल टाइम केवल 6 मिनट से थोड़ा ज्यादा रहा, और उनकी ऑक्सीजन कई बार खतरनाक रूप से कम हो गई. एयर एनालिसिस से यह भी पता चला कि Safeback SBX वाले ग्रुप की ऑक्सीजन मात्रा 19.8% थी, जबकि बिना डिवाइस वाले ग्रुप की केवल 12.4%. इसके अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर SBX ग्रुप में 1.3% था, जो कंट्रोल ग्रुप के 6.1% के मुकाबले काफी कम था.

बर्फीले इलाकों में बढ़ेगी सुरक्षा, भारत में भी मिल सकता है फायदा

रिसर्चर्स ने बताया कि हिमस्खलन से जुड़ी ज्यादातर मौतें पहले 35 मिनट के अंदर होती हैं, क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन की कमी से दम घुट जाता है. ऐसे में यह डिवाइस उस महत्वपूर्ण समय को बढ़ाकर बचाव की संभावना को कई गुना बढ़ा सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तकनीक को ट्रांससीवर, एयरबैग जैसे मौजूदा रेस्क्यू उपकरणों के साथ मिलाया जाए, तो यह जान बचाने की एक बड़ी क्रांति साबित हो सकती है.

भारत में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जहां बर्फबारी और हिमस्खलन आम बात है, वहां यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो सकती है. Safeback SBX जैसे डिवाइस फंसे हुए लोगों को कुछ अतिरिक्त मिनट दे सकते हैं- जो मौत और जिंदगी के बीच का फर्क साबित हो सकते हैं.