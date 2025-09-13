3D इमेज हुई पुरानी बात, अब वीडियो से Gen Z मचा रहे हैं धमाल, इन आसान स्टेप्स से आप भी बना सकते हैं वीडियो, ये रहा पूरा प्रोससे

Google Gemini 3D Videos: आजकल Gen Z डिजिटल क्रिएशन की दुनिया में नए-नए तरीकों से तहलका मचा रहे हैं. जहां इन दिनों सोशल मीडिया पर 3D इमेजेज का ट्रेंड था तो अब शॉर्ट और क्रिएटिव वीडियो ने उनका स्थान ले लिया है. Gen Z अब 3D वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है और लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं. अगर आप भी 3D वीडियो बनाना चाहते हैं तो बड़े ही आसानी से बना सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको 3D वीडियो बनाने का पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप भी वीडियो क्रिएशन की दुनिया में कदम रख Gen Z के साथ इस नए सोशल मीडिया ट्रेंड में शामिल हो सकते हैं.

3D मॉडल इमेज कैसे बनाएं?

आपने सोशल मीडिया पर जरूर 3D मॉडल इमेज देखें होंगे. अगर आप अभी तक 3D मॉडल इमेज नहीं बनाएं हैं तो इसे मिनटों में आप बना सकते हैं. इसके लिए आपको अपने फोन या लैपटॉप में Google पर Gemini सर्च करना होगा. इसके बाद Try Gemini पर क्लिक करें. फिर अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लें.

अब आपको स्क्रीन पर कई ऑप्शन्स दिखाई देंगे. इनमें से Nano Banana पर क्लिक करें.

इसके बाद आप सभी टर्म्स एंड कंडीशन का ओके कर दें.

फिर प्लस (+) का टैब दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर इमेज सेक्शन में जाएं और अपनी इमेज सेलेक्ट कर लें.

इतना करने के बाद आपको प्रॉम्प्ट देना होगा,ये रहा प्रॉम्ट

Create a highly detailed 1/7 scale figurine of the characters from the provided picture, crafted in a realistic style, and displayed in a real-world environment. The figurine is posed dynamically on a round, transparent acrylic base with no text, placed on a sleek, modern computer desk made of wood with a glossy finish. The desk is organised, featuring a laptop, keyboard, and a few colourful accessories like a coffee mug. The computer screen prominently displays the ZBrush modeling process of the figurine, showcasing intricate sculpting details, wireframes, and texture maps in progress. Next to the monitor, a BANDAI-style toy packaging box stands upright, featuring vibrant, two-dimensional flat illustrations of the characters in dynamic poses, with the original artwork faithfully reproduced. The scene is well-lit with natural light streaming through a nearby window, casting soft shadows and emphasising the figurine’s realistic textures and fine details-

अगर आ चाहें तो दूसरा प्रॉम्प्ट अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं.

इतना करने के बाद Run पर क्लिक कर दें. अब मात्र कुछ ही सेकंड में आपको 3D मॉडल इमेज मिल जाएगी.

आप इसे डाउनलोड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं.

इस तरह बनाएं 3D मॉडल वीडियो

वहीं अगर आप 3D मॉडल वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी मात्र कुछ ही सेकेंड में बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

3D मॉडल वीडियो बनाने के लिए आपको अपने फोन या टैब में Google AI Studio ओपन करें.

इस टैब में बाईं तरफ दिए मेन्यू में से Generate Media को सेलेक्ट करें और Veo पर क्लिक करें.

अब आप अपने 3D मॉडल या कोई दूसरी इमेज अटैच करें.

इतना करने के बाद आपको प्रॉम्प्ट देना होगा. ये रहा प्रॉम्प्ट-Give the figurine a subtle, realistic body motion" or "Animate the figurine in a charging pose”

अगर आप चाहें तो दूसरा प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं.

इसके बाद आपको Run पर क्लिक करना होगा.

इतना करते ही आपका वीडियो बना जाता है. फिर आप इसे डाउनलोड कर शेयर कर सकते हैं.

