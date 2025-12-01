Advertisement
trendingNow13024943
Hindi Newsटेक

मटन और चिकन के दिन गए! आ गया 3D-Printed Meat... क्या शाकाहारी भी खा सकते हैं? सबकुछ जानिए यहां

मीट का मतलब जानवरों के शरीर का वह हिस्सा होता है जिसे पकाकर खाया जाता है. लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा मीट भी बनाया जा सकता है जो असल में लैब में तैयार होता है. इस तकनीक को 3D प्रिंटिंग कहा जाता है और इससे बने मांस को 3D-प्रिंटेड मीट या 3D मीट कहा जाता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 01, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मटन और चिकन के दिन गए! आ गया 3D-Printed Meat... क्या शाकाहारी भी खा सकते हैं? सबकुछ जानिए यहां

आज खाने को लेकर हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है- कोई शाकाहारी रहता है तो कोई नॉन-वेज पसंद करता है. आमतौर पर मीट का मतलब जानवरों के शरीर का वह हिस्सा होता है जिसे पकाकर खाया जाता है. लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा मीट भी बनाया जा सकता है जो असल में लैब में तैयार होता है. इस तकनीक को 3D प्रिंटिंग कहा जाता है और इससे बने मांस को 3D-प्रिंटेड मीट या 3D मीट कहा जाता है. हैरानी की बात यह है कि ऐसा मीट पूरी तरह पौधों से भी बनाया जा सकता है, जिससे यह शाकाहारियों के लिए भी एक विकल्प बन जाता है.

3D मीट असल में होता क्या है?
जैसा कि नाम से समझ में आता है, 3D-प्रिंटेड मीट एक तरह का cultured मीट है जिसे लैब के अंदर हाई-टेक 3D प्रिंटर्स से तैयार किया जाता है. इसे बनाने के लिए जरूरी सामग्री या तो जानवरों के सेल्स से आती है या फिर केवल पौधों से तैयार की जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मटेरियल साइंस की मदद ली जाती है, ताकि मीट का आकार, टेक्सचर और लुक बिल्कुल असली जैसा लगे.

3D-प्रिंटेड मीट कैसे बनाया जाता है?
नॉन-वेज वर्जन बनाने के लिए वैज्ञानिक पहले “स्टार्टर सेल्स” यानी स्टेम सेल्स को चिकन अंडे या गाय से लेते हैं. इन सेल्स को अलग करके एक बड़े बायोरिएक्टर में रखा जाता है जहां वे बढ़कर बायोमास तैयार करते हैं. इसके बाद इन्हें एक गाढ़े जेल जैसे पदार्थ में बदलकर खास 3D प्रिंटर में डाला जाता है. प्रिंटर इस गाढ़े पदार्थ को परत-दर-परत एक ऐसे आकार में प्रिंट करता है जो बिल्कुल असली मीट जैसा दिखता है. हालांकि यह 3D-मीट प्रिंटर से निकलते ही खाने लायक नहीं होता. इसे किसी भी सामान्य मीट की तरह पकाना जरूरी होता है, क्योंकि प्रिंटर सिर्फ आकार देता है, असली स्वाद और पकने की प्रक्रिया बाद में होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या 3D-प्रिंटेड मीट शाकाहारी हो सकता है?
यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे बनाने के लिए कौन-सी सामग्री का उपयोग किया गया है. अगर इसमें सिर्फ पौधों से बने इंग्रीडिएंट्स हों, तो यह वीगन या वेजिटेरियन मीट कहलाता है. इसमें चुकंदर, चने, नारियल का फैट, मेश्ड पोटैटो, मटर प्रोटीन, सोया, प्रोटीन पाउडर, और अलग-अलग तरह की सॉसेज का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह बना 3D वीगन मीट दिखने और खाने में मीट जैसा अनुभव दे सकता है, लेकिन बिना किसी जानवर के इस्तेमाल के.

3D-प्रिंटेड मीट की कीमत और चुनौतियां
फिलहाल इस तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाना काफी महंगा साबित हो रहा है. कमर्शियल 3D प्रिंटर्स की कीमत हजारों डॉलर होती है और इनके हर हिस्से को बिल्कुल सही हालत में रखना पड़ता है, क्योंकि यहां खाने वाली चीज बनाई जा रही है. इसके अलावा 3D प्रिंटिंग मशीनों को ऑपरेट करने के लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत होती है. सस्ता 3D प्रिंटर इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इस तकनीक में निवेश अभी कठिन और महंगा है.

प्रोडक्न के फायदे क्या हैं?
भले ही 3D प्रिंटर्स की कीमत और मेंटेनेंस ज्यादा हो, लेकिन इनके कुछ फायदे भी हैं. लैब में बना कल्चर्ड मीट बहुत कम संसाधनों से बन जाता है और इसमें किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं पड़ती. मांस के बाय-प्रोडक्ट्स को भी 3D फूड बनाने में उपयोग किया जा सकता है, जिससे फूड वेस्टेज काफी कम होता है. इसके कारण भविष्य में यह एक इको-फ्रेंडी बन सकता है.

भविष्य में 3D-प्रिंटेड मीट कहां पहुंचेगा?
अब तक यह तकनीक शुरुआती स्तर पर है और इसकी कीमतें काफी ज्यादा हैं, लेकिन आने वाले समय में 3D-प्रिंटेड मीट पारंपरिक मीट का एक सस्ता, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प बन सकता है. अभी भले इसका उपयोग सीमित है, लेकिन भविष्य में यह हमारी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा भी बन सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

3D printed meatLab grown Meatvegan 3D meat

Trending news

मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
mumbai businesswoman
मीटिंग के बहाने बुलाकर बंदूक की नोक पर 51 साल की महिला के उतरवाए कपड़े
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
Winter Session
विपक्ष SIR पर बहस की कर रहा मांग ना कि ड्रामा... कांग्रेस के बाद TMC ने मोदी को घेरा
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस
India Russia News
वो दिसंबर याद है! जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
Winter Session
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
NMIA
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
Winter Session
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
Parliament winter session
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
Parliament winter session
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
mumbai air pollution
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
NIA raid
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग