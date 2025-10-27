Advertisement
2030 तक खत्म हो सकती हैं ये 4 टेक्नोलॉजी! आज दबाकर लोग करते हैं इस्तेमाल

2030 की तरफ बढ़ते हुए कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो धीरे-धीरे गायब होने की कगार पर हैं. आपकी जेब में पड़ा SIM कार्ड, रोज इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड, USB केबल और फिजिकल चाबियां- ये सब जल्द ही म्यूजियम की चीजें बन सकती हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:12 AM IST
टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो चीजें आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा लगती हैं, वह कल इतिहास बन सकती हैं. याद कीजिए कैसेट टेप्स, फ्लॉपी डिस्क और पेजर्स को, जो कभी बहुत जरूरी लगते थे.
पासवर्ड का दौर होगा खत्म
आज के डिजिटल युग में पासवर्ड धीरे-धीरे पुरानी बात बनते जा रहे हैं. बायोमेट्रिक, फेस आईडी और फिंगरप्रिंट जैसी टेक्नोलॉजी ने सुरक्षा को आसान और तेज बना दिया है. भविष्य में, यानी 2030 तक, हो सकता है कि केवल आपका चेहरा और अंगूठा ही आपका पासवर्ड बन जाए. अब पासवर्ड याद रखना या बार-बार बदलना पुरानी बात लगने लगेगा.

फिजिकल क्रेडिट कार्ड का होगा अंत
आज वॉलेट की जगह मोबाइल पेमेंट टूल ने ले ली है. डिजिटल वॉलेट, UPI और NFC पेमेंट ने फिजिकल क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जरूरत लगभग खत्म कर दी है. ऐसे में कुछ सालों में फिजिकल क्रेडिट कार्ड पूरी तरह गायब हो सकते हैं. आप बस अपने फोन से पेमेंट करेंगे और कार्ड की जगह केवल ऐप्स और QR कोड रह जाएंगे.

रिमोट कंट्रोल की जरूरत होगी खत्म
टीवी और एसी अब मोबाइल ऐप या वॉयस कमांड से कंट्रोल किए जा सकते हैं. रिमोट खोने या बैटरी बदलने की परेशानी धीरे-धीरे बीते जमाने की बात बन रही है. स्मार्ट टीवी और गूगल टीवी जैसे ऐप्स के जरिए टीवी कंट्रोल करना आसान हो गया है. इसके अलावा इन ऐप्स से टाइपिंग और नेविगेशन भी बेहतर हो गया है. इसलिए 2030 तक फिजिकल रिमोट दिखना बंद हो सकता है.

चार्जिंग केबल का होगा सफाया
वायरलेस चार्जिंग ने केबलों की उलझन खत्म कर दी है. अब सिर्फ मोबाइल ही नहीं, लैपटॉप और ईयरबड्स भी बिना तार के आसानी से चार्ज हो रहे हैं. कंपनियां जैसे कि Apple पोर्ट-लेस iPhone लाने की तैयारी कर रही हैं. इसका मतलब है कि जल्द ही हम सिर्फ वायरलेस चार्जिंग वाले फोन देख सकते हैं और केबल पूरी तरह से बेकार हो सकती है.

